https://uz.sputniknews.ru/20220831/putin-i-lukashenko-provedut-vstrechu-v-samarkande-27663239.html

Путин и Лукашенко проведут встречу в Самарканде

Путин и Лукашенко проведут встречу в Самарканде

Президенты России и Беларуси проведут встречу на полях саммита ШОС в Самарканде. Он пройдет в середине сентября.

2022-08-31T17:23+0500

2022-08-31T17:23+0500

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владимир путин

александр лукашенко

самарканд

россия

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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко договорился о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Самарканде, сообщает РИА Новости со ссылкой на белорусское госагентство Белта.Переговоры двух лидеров состоятся на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 15-16 сентября в древнем городе Узбекистана.Ранее стало национальный координатор ШОС от Узбекистана Рахматулла Нуримбетов сообщил, что в саммите организации примут участие главы Турции и Туркменистана.Также, кроме восьми государств-членов ШОС на саммите ожидают участие лидеров трех стран-наблюдателей — это Беларусь, Иран и Монголия.Читайте также:На Самаркандском саммите ШОС будут приняты исторические решения – экспертНа саммите ШОС три страны могут подписать соглашение по железной дороге

самарканд

россия

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путин лукашенко встреча в самарканде где встретятся проведут переговоры президент россия беларусь саммит шос когда пройдет