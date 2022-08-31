https://uz.sputniknews.ru/20220831/putin-i-lukashenko-provedut-vstrechu-v-samarkande-27663239.html
Путин и Лукашенко проведут встречу в Самарканде
Путин и Лукашенко проведут встречу в Самарканде
Президенты России и Беларуси проведут встречу на полях саммита ШОС в Самарканде. Он пройдет в середине сентября.
2022-08-31T17:23+0500
2022-08-31T17:23+0500
2022-08-31T17:24+0500
владимир путин
александр лукашенко
самарканд
россия
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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко договорился о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Самарканде, сообщает РИА Новости со ссылкой на белорусское госагентство Белта.Переговоры двух лидеров состоятся на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 15-16 сентября в древнем городе Узбекистана.Ранее стало национальный координатор ШОС от Узбекистана Рахматулла Нуримбетов сообщил, что в саммите организации примут участие главы Турции и Туркменистана.Также, кроме восьми государств-членов ШОС на саммите ожидают участие лидеров трех стран-наблюдателей — это Беларусь, Иран и Монголия.Читайте также:На Самаркандском саммите ШОС будут приняты исторические решения – экспертНа саммите ШОС три страны могут подписать соглашение по железной дороге
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путин лукашенко встреча в самарканде где встретятся проведут переговоры президент россия беларусь саммит шос когда пройдет
путин лукашенко встреча в самарканде где встретятся проведут переговоры президент россия беларусь саммит шос когда пройдет
Путин и Лукашенко проведут встречу в Самарканде
17:23 31.08.2022 (обновлено: 17:24 31.08.2022)
Президенты России и Беларуси проведут встречу на полях саммита ШОС в Самарканде. Он пройдет в середине сентября.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik.
Президент Беларуси Александр Лукашенко договорился о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Самарканде, сообщает РИА Новости
со ссылкой на белорусское госагентство Белта.
Переговоры двух лидеров состоятся на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 15-16 сентября в древнем городе Узбекистана.
"О предстоящем саммите в Узбекистане шла речь и во время телефонного разговора Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. На полях ШОС президенты Беларуси и России договорились провести встречу", — говорится в сообщении.
Ранее стало национальный координатор ШОС от Узбекистана Рахматулла Нуримбетов сообщил, что в саммите организации примут участие главы Турции и Туркменистана.
Также, кроме восьми государств-членов ШОС на саммите ожидают участие лидеров трех стран-наблюдателей — это Беларусь, Иран и Монголия.