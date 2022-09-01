https://uz.sputniknews.ru/20220901/uzbekistan-otkajetsya-ot-pererabotki-inostrannoy-nefti-27696937.html
Узбекистан откажется от переработки иностранной нефти
Узбекистан откажется от переработки иностранной нефти
Ферганский НПЗ наращивает переработку местного сырья.
2022-09-01T19:58+0500
2022-09-01T19:58+0500
2022-09-01T19:58+0500
экономика
нефть
узбекистан
нпз
ферганский нефтеперерабатывающий завод
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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. На Ферганском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) доля переработки узбекистанской нефти доведена почти до 90%. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Узбекистана.Такое увеличение стало возможно благодаря повышению темпов добычи местного сырья со стороны компании SEG, которая с конца 2019 года владеет 103 месторождениями Узбекистана. SEG вкладывает значительные инвестиции для увеличения степени обеспечения государства собственным сырьем.За 7 месяцев 2020 года импорт иностранной нефти составлял 37%, за тот же период 2021 года - уже 24%. По истечению же 7 месяцев этого годи доля импортной нефти в структуре переработки ФНПЗ не превышает 4%. На фоне уменьшения импорта иностранной нефти, повышается объем добываемого сырья в Узбекистане.Одно из крупнейших нефтегазовых предприятий республики, Sanoat Energetika Guruhi (SEG), которое купило государственную долю ФНПЗ в мае этого года, добыло в первом полугодии 276 тыс. тонн жидких углеводородов, что на 9% выше, чем аналогичный показатель 2021 года. Все сырье, добытое компанией, отправлено на переработку на ФНПЗ."Повышение добычи и переработки местного сырья играет большую роль в развитии экономики нового Узбекистана. Раньше ФНПЗ в основном перерабатывал импортную нефть из Кыргызстана и Казахстана. Теперь мы перерабатываем нефть, добываемую из регионов нашей страны - Мубарека, Карши и Андижана. В наших планах – значительное увеличение загруженности предприятия. К концу следующего года мы собираемся загрузить предприятие на 2 млн тонн по переработке нефти. Таких цифр ФНПЗ не знал давно", - заявил исполнительный директор SEG Тулкин Юсупов.В будущем ФНПЗ намерен уменьшить переработку импортной нефти до 0% и сосредоточить все свое внимание на переработке нефти, добываемой внутри Узбекистана.Читайте также:Чиназский НПЗ и АО Дори-Дармон приватизируют
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узбекистан ферганский нпз нпз в фергане нефть переработка иностранной местной отечественной узбекской узбекистанской нефти какая доля сколько процентов экономика энергетика сэг сег компания предприятие seg фнпз фнпз импорт экспорт новости сырье
Узбекистан откажется от переработки иностранной нефти
Ферганский НПЗ наращивает переработку местного сырья. В дальнейшем ФНПЗ собирается снизить переработку импортной нефти до 0%
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik.
На Ферганском нефтеперерабатывающем заводе (
НПЗ) доля переработки узбекистанской нефти доведена почти до 90%. Об этом сообщили в Министерстве
энергетики Узбекистана.
Такое увеличение стало возможно благодаря повышению темпов добычи местного сырья со стороны компании SEG, которая с конца 2019 года владеет 103 месторождениями Узбекистана. SEG вкладывает значительные инвестиции для увеличения степени обеспечения государства собственным сырьем.
За 7 месяцев 2020 года импорт иностранной нефти составлял 37%, за тот же период 2021 года - уже 24%. По истечению же 7 месяцев этого годи доля импортной нефти в структуре переработки ФНПЗ не превышает 4%. На фоне уменьшения импорта иностранной нефти, повышается объем добываемого сырья в Узбекистане.
Одно из крупнейших нефтегазовых предприятий республики, Sanoat Energetika Guruhi (SEG), которое купило государственную долю ФНПЗ в мае этого года, добыло в первом полугодии 276 тыс. тонн жидких углеводородов, что на 9% выше, чем аналогичный показатель 2021 года. Все сырье, добытое компанией, отправлено на переработку на ФНПЗ.
"Повышение добычи и переработки местного сырья играет большую роль в развитии экономики нового Узбекистана. Раньше ФНПЗ в основном перерабатывал импортную нефть из Кыргызстана и Казахстана. Теперь мы перерабатываем нефть, добываемую из регионов нашей страны - Мубарека, Карши и Андижана. В наших планах – значительное увеличение загруженности предприятия. К концу следующего года мы собираемся загрузить предприятие на 2 млн тонн по переработке нефти. Таких цифр ФНПЗ не знал давно", - заявил исполнительный директор SEG Тулкин Юсупов.
В будущем ФНПЗ намерен уменьшить переработку импортной нефти до 0% и сосредоточить все свое внимание на переработке нефти, добываемой внутри Узбекистана.