https://uz.sputniknews.ru/20220901/uzbekistan-otkajetsya-ot-pererabotki-inostrannoy-nefti-27696937.html

Узбекистан откажется от переработки иностранной нефти

Узбекистан откажется от переработки иностранной нефти

Ферганский НПЗ наращивает переработку местного сырья.

2022-09-01T19:58+0500

2022-09-01T19:58+0500

2022-09-01T19:58+0500

экономика

нефть

узбекистан

нпз

ферганский нефтеперерабатывающий завод

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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. На Ферганском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) доля переработки узбекистанской нефти доведена почти до 90%. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Узбекистана.Такое увеличение стало возможно благодаря повышению темпов добычи местного сырья со стороны компании SEG, которая с конца 2019 года владеет 103 месторождениями Узбекистана. SEG вкладывает значительные инвестиции для увеличения степени обеспечения государства собственным сырьем.За 7 месяцев 2020 года импорт иностранной нефти составлял 37%, за тот же период 2021 года - уже 24%. По истечению же 7 месяцев этого годи доля импортной нефти в структуре переработки ФНПЗ не превышает 4%. На фоне уменьшения импорта иностранной нефти, повышается объем добываемого сырья в Узбекистане.Одно из крупнейших нефтегазовых предприятий республики, Sanoat Energetika Guruhi (SEG), которое купило государственную долю ФНПЗ в мае этого года, добыло в первом полугодии 276 тыс. тонн жидких углеводородов, что на 9% выше, чем аналогичный показатель 2021 года. Все сырье, добытое компанией, отправлено на переработку на ФНПЗ."Повышение добычи и переработки местного сырья играет большую роль в развитии экономики нового Узбекистана. Раньше ФНПЗ в основном перерабатывал импортную нефть из Кыргызстана и Казахстана. Теперь мы перерабатываем нефть, добываемую из регионов нашей страны - Мубарека, Карши и Андижана. В наших планах – значительное увеличение загруженности предприятия. К концу следующего года мы собираемся загрузить предприятие на 2 млн тонн по переработке нефти. Таких цифр ФНПЗ не знал давно", - заявил исполнительный директор SEG Тулкин Юсупов.В будущем ФНПЗ намерен уменьшить переработку импортной нефти до 0% и сосредоточить все свое внимание на переработке нефти, добываемой внутри Узбекистана.Читайте также:Чиназский НПЗ и АО Дори-Дармон приватизируют

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