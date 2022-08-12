https://uz.sputniknews.ru/20220812/chinazskiy-npz-i-ao-dori-darmon-privatiziruyut--27063808.html

Чиназский НПЗ и АО Дори-Дармон приватизируют

Чиназский НПЗ и АО Дори-Дармон приватизируют

Предложения от консультантов принимаются до 27 августа.

2022-08-12T10:02+0500

2022-08-12T10:02+0500

2022-08-12T10:02+0500

экономика

приватизация

узбекистан

нпз

компания

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ТАШКЕНТ, 12 авг – Sputnik. Агентство госактивов Узбекистана объявило о конкурсе по отбору профессиональной консалтинговой компании по продаже двух крупных компаний:Согласно постановлению Президента Узбекистана от 18 марта 2022 года приватизация госдоли в уставном фонде ООО "Чиназский нефтеперерабатывающий завод" предусматривается с учетом отраслевой и индивидуальной специфики рынка нефтегазовой сферы.Напомним: ООО "Чиназский нефтеперерабатывающий завод" специализируется на переработке нефти в бензин, керосин, мазут, дизельное топливо, смазочные масла. Завод оснащен современным технологическим оборудованием, позволяющим обеспечивать переработку до 117 тыс. тонн углеводородного сырья в год.АО "Дори-Дармон" - ведущая оптово-розничная компания на фармацевтическом рынке республики. Компания имеет региональные подразделения, в которые входят 7 акционерных обществ и 14 обществ с ограниченной ответственностью, в том числе 17 складов и 15 аналитических лабораторий.По итогам прошлого года предприятия получили чистый доход в размере 402,1 млрд. сум и чистую прибыль в размере 32,6 млрд. сум.Читайте также:Госдоля 20 крупных зерновых предприятий выставлена на продажуСтали известны подробности приватизации UzAuto Motors и UzAirways

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2022

Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Мунаввар Разакова

приватизация, узбекистан, нпз, компания