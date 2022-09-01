https://uz.sputniknews.ru/20220901/video-alinaxonim--russkaya-s-uzbekskoy-dushoy---27696698.html

Видео: Алинахоним — русская с узбекской душой

Видео: Алинахоним — русская с узбекской душой

Алинахоним - об узбекских танцах, большой сцене и желании выучить узбекский язык.

2022-09-01T22:00+0500

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видео

танцы

узбекский язык

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Не все знают, что известная исполнительница узбекских танцев Алинахоним - русская по национальности. Почему Алина решила посвятить жизнь именно узбекской хореографии, и как в оттачивании мастерства ей помогло изучение узбекского языка, она рассказала в интервью Sputnik.Читайте также:Русский ансамбль исполнил танец ко Дню независимости Узбекистана — видео

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