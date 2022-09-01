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Видео: Алинахоним — русская с узбекской душой
Видео: Алинахоним — русская с узбекской душой
Алинахоним - об узбекских танцах, большой сцене и желании выучить узбекский язык.
2022-09-01T22:00+0500
2022-09-01T22:00+0500
2022-09-01T22:00+0500
видео
танцы
узбекский язык
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Не все знают, что известная исполнительница узбекских танцев Алинахоним - русская по национальности. Почему Алина решила посвятить жизнь именно узбекской хореографии, и как в оттачивании мастерства ей помогло изучение узбекского языка, она рассказала в интервью Sputnik.Читайте также:Русский ансамбль исполнил танец ко Дню независимости Узбекистана — видео
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видео смотреть известная исполнительница узбекских танцев алинахоним русская с узбекской душой узбекские танцы узбекский танец культура узбекистан танцовщица интервью новости биография
видео смотреть известная исполнительница узбекских танцев алинахоним русская с узбекской душой узбекские танцы узбекский танец культура узбекистан танцовщица интервью новости биография
Видео: Алинахоним — русская с узбекской душой
Алинахоним - об узбекских танцах, большой сцене и желании выучить узбекский язык.
Не все знают, что известная исполнительница узбекских танцев Алинахоним - русская по национальности.
Почему Алина решила посвятить жизнь именно узбекской хореографии, и как в оттачивании мастерства ей помогло изучение узбекского языка, она рассказала в интервью Sputnik
.