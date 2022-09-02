https://uz.sputniknews.ru/20220902/102-letnyuyu-jitelnitsu-navoi-nagradili-medalyu-shuxrat-27712000.html

102-летнюю жительницу Навои наградили медалью "Шухрат"

102-летнюю жительницу Навои наградили медалью "Шухрат"

Хамро Муслимова более 40 лет проработала учительницей младших классов.

2022-09-02T10:32+0500

2022-09-02T10:32+0500

2022-09-02T10:32+0500

общество

навои

навоийская область

медаль

шухрат

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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Согласно указу президента Шавката Мирзиёева все граждане Узбекистана, перешагнувшие 100-летний возраст, награждаются медалью "Шухрат". Так, 102-летняя жительница Кызылтепинского района Навоийской области Хамро Муслимова также получила эту медаль. Об этом сообщает информационное агентство "УзА".Хамро Муслимова проработала более 40 лет учительницей в школе, она обучала детей младших классов. Вместе с покойным супругом Адизом Шариповым воспитала пятерых детей. В настоящее время у нее 35 внуков, 61 правнук и 22 праправнуков.Сотрудники областного хокимията, государственных и общественных организаций, представители СМИ посетили дом Хамро Муслимовой. Исполняющий обязанности хокима Навоийской области Нормат Турсунов поздравил женщину от имени главы государства, вручил ей медаль "Шухрат" и подарки.Муслимова, в свою очередь, пожелала президенту крепкого здоровья и сил, а Узбекистану - мира и процветания.Читайте также:

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навоийская область

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102 летнюю жительницу навои наградили медалью шухрат хамро муслимова более 40 лет проработала учительницей младших классов