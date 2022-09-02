https://uz.sputniknews.ru/20220902/102-letnyuyu-jitelnitsu-navoi-nagradili-medalyu-shuxrat-27712000.html
102-летнюю жительницу Навои наградили медалью "Шухрат"
102-летнюю жительницу Навои наградили медалью "Шухрат"
Хамро Муслимова более 40 лет проработала учительницей младших классов.
2022-09-02T10:32+0500
2022-09-02T10:32+0500
2022-09-02T10:32+0500
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медаль
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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Согласно указу президента Шавката Мирзиёева все граждане Узбекистана, перешагнувшие 100-летний возраст, награждаются медалью "Шухрат". Так, 102-летняя жительница Кызылтепинского района Навоийской области Хамро Муслимова также получила эту медаль. Об этом сообщает информационное агентство "УзА".Хамро Муслимова проработала более 40 лет учительницей в школе, она обучала детей младших классов. Вместе с покойным супругом Адизом Шариповым воспитала пятерых детей. В настоящее время у нее 35 внуков, 61 правнук и 22 праправнуков.Сотрудники областного хокимията, государственных и общественных организаций, представители СМИ посетили дом Хамро Муслимовой. Исполняющий обязанности хокима Навоийской области Нормат Турсунов поздравил женщину от имени главы государства, вручил ей медаль "Шухрат" и подарки.Муслимова, в свою очередь, пожелала президенту крепкого здоровья и сил, а Узбекистану - мира и процветания.Читайте также:
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102 летнюю жительницу навои наградили медалью шухрат хамро муслимова более 40 лет проработала учительницей младших классов
102 летнюю жительницу навои наградили медалью шухрат хамро муслимова более 40 лет проработала учительницей младших классов
102-летнюю жительницу Навои наградили медалью "Шухрат"
Хамро Муслимова более 40 лет проработала учительницей младших классов.
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik.
Согласно указу президента Шавката Мирзиёева все граждане Узбекистана, перешагнувшие 100-летний возраст, награждаются медалью "Шухрат". Так, 102-летняя жительница Кызылтепинского района Навоийской области Хамро Муслимова также получила эту медаль. Об этом сообщает информационное агентство "УзА
".
Хамро Муслимова проработала более 40 лет учительницей в школе, она обучала детей младших классов. Вместе с покойным супругом Адизом Шариповым воспитала пятерых детей. В настоящее время у нее 35 внуков, 61 правнук и 22 праправнуков.
Сотрудники областного хокимията, государственных и общественных организаций, представители СМИ посетили дом Хамро Муслимовой. Исполняющий обязанности хокима Навоийской области Нормат Турсунов поздравил женщину от имени главы государства, вручил ей медаль "Шухрат" и подарки.
Муслимова, в свою очередь, пожелала президенту крепкого здоровья и сил, а Узбекистану - мира и процветания.