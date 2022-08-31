https://uz.sputniknews.ru/20220831/mirziyoev-pozdravil-voennyx-v-svoem-vystuplenii-po-sluchayu-dnya-nezavisimosti-27670106.html

Мирзиёев поздравил военных в выступлении по случаю Дня Независимости

Мирзиёев поздравил военных в выступлении по случаю Дня Независимости

В своей поздравительной речи президент Узбекистана заявил, что наращивание мощи и потенциала Вооруженных Сил республики остается приоритетом.

2022-08-31T21:45+0500

2022-08-31T21:45+0500

2022-08-31T21:50+0500

общество

шавкат мирзиёев

военные

день независимости

день независимости узбекистана

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президент узбекистана

вооруженные силы

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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с поздравительной речью на церемонии, посвященной 31-й годовщине независимости Узбекистана. В ходе выступления он особо отметил заслуги военнослужащих республики.В частности, он особо выделил заслуги военных Узбекистана, которые недавно завоевали множество наград и второе место в медальном зачете на Армейских международных играх.Мирзиёев отметил. что влияние и авторитет Узбекистана на международной арене непрерывно возрастает. Также он подчеркнул, что Узбекистан и впредь будет проводить дружественную и равноправную политику со всеми государствами-партенрами и международными организациями.Однако глава республики также заявил, что текущая непростая обстановка в мире требует от страны "самоотверженности и эффективной работы днем и ночью".Кроме этого, он рассказал, что в республике придают большое значение повышению боевой подготовки, воинского мастерства и уровня патриотизма узбекистанских солдат и офицеров.Читайте также:

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мирзиёев поздравил военных по случаю годовщины дня независимости в своей поздравительной речи президент узбекистана заявил, что наращивание мощи и потенциала вооруженных сил республики остается приоритетом арми узбекистан сколько медалей какое место