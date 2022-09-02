Дональд Трамп назвал Байдена сумасшедшим
© AP Photo / Ross D. FranklinБывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Ross D. Franklin
Такое заявление экс-президента Соединенных Штатов последовало на фоне недавнего высказывания Джо Байдена.
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Экс-президент США Дональд Трамп назвал действующего главу Соединенных Штатов Джо Байдена сумасшедшим или страдающим от деменции. Такое заявление последовало в ответ на слова Байден о том, что Трамп экстремист. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Байден в обращении к нации заявил, что его предшественник Дональд Трамп и сторонники движения Трампа Make America Great Again (MAGA) представляют экстремизм, угрожающий Америке. Он особо выделил, что сторонники Трампа не признают состоявшиеся выборы президента, в то время как консерваторы понимают, что Трамп представляет угрозу демократии.
"Кто-то должен объяснить Джо Байдену, что значит MAGA... если он не хочет делать Америку снова великой, а, судя по словам, действиям и мыслям, он не хочет, то он определенно не должен представлять Соединенные Штаты Америки! Если вы посмотрите на выражения и значение странной и озлобленной речи Байдена сегодня, он угрожал Америке... Он, должно быть, сумасшедший или страдает от последней стадии деменции", - написал Трамп в соцсетях.
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