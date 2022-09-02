Дональд Трамп назвал Байдена сумасшедшим

"Кто-то должен объяснить Джо Байдену, что значит MAGA... если он не хочет делать Америку снова великой, а, судя по словам, действиям и мыслям, он не хочет, то он определенно не должен представлять Соединенные Штаты Америки! Если вы посмотрите на выражения и значение странной и озлобленной речи Байдена сегодня, он угрожал Америке... Он, должно быть, сумасшедший или страдает от последней стадии деменции", - написал Трамп в соцсетях.