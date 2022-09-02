https://uz.sputniknews.ru/20220902/dva-sotrudnika-magate-ostanutsya-na-zaes-na-postoyannoy-osnove--27724888.html

Два сотрудника МАГАТЭ останутся на ЗАЭС на постоянной основе

Два сотрудника МАГАТЭ останутся на ЗАЭС на постоянной основе

Постпред РФ заявил, что РФ поддерживает решение МАГАТЭ.

2022-09-02T17:38+0500

2022-09-02T17:38+0500

2022-09-02T17:38+0500

специальная военная операция россии в донбассе

магатэ

россия

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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Шесть членов миссии МАГАТЭ остались на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на несколько дней, они специализируются по вопросам гарантий и ядерной безопасности, еще двое сотрудников останутся на ЗАЭС на постоянной основе, Россия такое решение одобряет, сообщил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."За несколько часов гендиректор, как он сам подтвердил, успел познакомиться с наиболее важными моментами в положении дел на АЭС. Но тут необходима более тщательная экспертная работа. В этой связи на станции остались шесть сотрудников агентства, специализирующихся на вопросах гарантий МАГАТЭ и ядерной безопасности. Они останутся там еще несколько дней, после чего вернутся в Вену", - сообщил Ульянов."Два человека останутся на ЗАЭС на постоянной основе. Мы это приветствуем, поскольку международное присутствие призвано развеять многочисленные спекуляции в отношении положения дел на ЗАЭС", - подчеркнул постпред РФ.Говоря о национальности данных членов миссии, Ульянов объяснил, что это сейчас имеет второстепенное значение."Все это международные чиновники, находящиеся на международной службе. Перед ними стоят только технические задачи, они не могут в силу своего статуса делать умозаключения политического характера, а должны оценить положение дел в сфере ядерной безопасности и провести инвентаризацию ядерного материала, находящегося на станции", - добавил Ульянов.Делегация МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси в четверг приехала на Запорожскую атомную электростанцию. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории миссию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских подразделений.Читайте также:Киев пытался внедрить шпионов в миссию МАГАТЭ на ЗАЭС

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