https://uz.sputniknews.ru/20220902/dva-sotrudnika-magate-ostanutsya-na-zaes-na-postoyannoy-osnove--27724888.html
Два сотрудника МАГАТЭ останутся на ЗАЭС на постоянной основе
Два сотрудника МАГАТЭ останутся на ЗАЭС на постоянной основе
Постпред РФ заявил, что РФ поддерживает решение МАГАТЭ.
2022-09-02T17:38+0500
2022-09-02T17:38+0500
2022-09-02T17:38+0500
специальная военная операция россии в донбассе
магатэ
россия
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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Шесть членов миссии МАГАТЭ остались на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на несколько дней, они специализируются по вопросам гарантий и ядерной безопасности, еще двое сотрудников останутся на ЗАЭС на постоянной основе, Россия такое решение одобряет, сообщил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."За несколько часов гендиректор, как он сам подтвердил, успел познакомиться с наиболее важными моментами в положении дел на АЭС. Но тут необходима более тщательная экспертная работа. В этой связи на станции остались шесть сотрудников агентства, специализирующихся на вопросах гарантий МАГАТЭ и ядерной безопасности. Они останутся там еще несколько дней, после чего вернутся в Вену", - сообщил Ульянов."Два человека останутся на ЗАЭС на постоянной основе. Мы это приветствуем, поскольку международное присутствие призвано развеять многочисленные спекуляции в отношении положения дел на ЗАЭС", - подчеркнул постпред РФ.Говоря о национальности данных членов миссии, Ульянов объяснил, что это сейчас имеет второстепенное значение."Все это международные чиновники, находящиеся на международной службе. Перед ними стоят только технические задачи, они не могут в силу своего статуса делать умозаключения политического характера, а должны оценить положение дел в сфере ядерной безопасности и провести инвентаризацию ядерного материала, находящегося на станции", - добавил Ульянов.Делегация МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси в четверг приехала на Запорожскую атомную электростанцию. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории миссию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских подразделений.Читайте также:Киев пытался внедрить шпионов в миссию МАГАТЭ на ЗАЭС
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два сотрудника магатэ останутся на заэс на постоянной основе запорожская аэс атомная электростанция энергодар украина спецоперация война что происходит миссия магатэ что решила визит сколько сотрудников оставили зачем почему для чего на сколько что будут делать последние актуальные новости заявления постпред рф в вене австрии михаил ульянов аэс заэс удары всу
два сотрудника магатэ останутся на заэс на постоянной основе запорожская аэс атомная электростанция энергодар украина спецоперация война что происходит миссия магатэ что решила визит сколько сотрудников оставили зачем почему для чего на сколько что будут делать последние актуальные новости заявления постпред рф в вене австрии михаил ульянов аэс заэс удары всу
Два сотрудника МАГАТЭ останутся на ЗАЭС на постоянной основе
Постпред в Вене Ульянов заявил, что Россия поддерживает решение МАГАТЭ оставить своих специалистов на ЗАЭС.
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik.
Шесть членов миссии МАГАТЭ остались на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на несколько дней, они специализируются по вопросам гарантий и ядерной безопасности, еще двое сотрудников останутся на ЗАЭС на постоянной основе, Россия такое решение одобряет, сообщил РИА Новости
постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"За несколько часов гендиректор, как он сам подтвердил, успел познакомиться с наиболее важными моментами в положении дел на АЭС. Но тут необходима более тщательная экспертная работа. В этой связи на станции остались шесть сотрудников агентства, специализирующихся на вопросах гарантий МАГАТЭ и ядерной безопасности. Они останутся там еще несколько дней, после чего вернутся в Вену", - сообщил Ульянов.
"Два человека останутся на ЗАЭС на постоянной основе. Мы это приветствуем, поскольку международное присутствие призвано развеять многочисленные спекуляции в отношении положения дел на ЗАЭС", - подчеркнул постпред РФ.
Говоря о национальности данных членов миссии, Ульянов объяснил, что это сейчас имеет второстепенное значение.
"Все это международные чиновники, находящиеся на международной службе. Перед ними стоят только технические задачи, они не могут в силу своего статуса делать умозаключения политического характера, а должны оценить положение дел в сфере ядерной безопасности и провести инвентаризацию ядерного материала, находящегося на станции", - добавил Ульянов.
Делегация МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси в четверг приехала на Запорожскую атомную электростанцию. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории миссию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских подразделений.