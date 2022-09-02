https://uz.sputniknews.ru/20220902/kiev-pytalsya-vnedrit-shpionov-v-missiyu-magate-na-zaes-27714733.html

Киев пытался внедрить шпионов в миссию МАГАТЭ на ЗАЭС

Киев пытался внедрить шпионов в миссию МАГАТЭ на ЗАЭС

Миссия МАГАТЭ во главе с директором агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС.

2022-09-02T12:34+0500

2022-09-02T12:34+0500

2022-09-02T12:34+0500

специальная военная операция россии в донбассе

киев

магатэ

шпионаж

миссия

аэс

директор

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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Киевский режим пытался внедрить в делегацию МГАТЭ на Запорожскую АЭС своих шпионов, работающих под прикрытием журналистов. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По словам Рогова, данный замысел украинских властей был раскрыт своевременно."Попытка проникновения шпионов и диверсантов под видом украинских журналистов пресечена. На территорию Запорожской АЭС они не были допущены", - заявил Рогов.Напомним: миссия МАГАТЭ, которую возглавил генеральный директор организации Рафаэль Гросси, в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники АЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.Читайте также:

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киев пытался внедрить шпионов в миссию магатэ на заэс миссия магатэ во главе с директором агентства рафаэлем гросси в четверг прибыла на запорожскую аэс