https://uz.sputniknews.ru/20220902/kak-vyyti-iz-otpuska-na-rabotu-bez-stressa--sovety-psixologa-27703592.html

Как выйти из отпуска на работу без стресса – советы психолога

Как выйти из отпуска на работу без стресса – советы психолога

Как привыкнуть к повседневному распорядку дня после длительного отпуска.

2022-09-02T07:00+0500

2022-09-02T07:00+0500

2022-09-02T07:00+0500

это интересно

отпуск

стресс

психолог

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Приступить к работе после отпуска для многих очень не просто. Как плавно перейти от отдыха к труду и ежедневным заботам, не испытывая стресс, объяснила в интервью радио Sputnik психолог Анастасия Лысакова.Привыкнуть к повседневному распорядку дня после длительного отпуска часто бывает сложно. Чтобы первые рабочие дни не сопровождались стрессом, следует подготовиться к ним заранее, уверена кандидат психологических наук Анастасия Лысакова."Часто на отдыхе мы злоупотребляем едой, алкоголем, не спим ночами, что деструктивно сказывается на нас, когда мы выходим на работу и вынуждены вновь привыкать к более строгому режиму. Если мы несколько дней готовимся к завершению отпуска, у нас есть шанс адаптировать наш режим сна, питания, чтобы обеспечить более мягкое вхождение в работу", – рассказала психолог.По ее мнению, приступить к работе после отпуска лучше всего в пятницу."В пятницу выходить очень даже неплохо, в этом случае вы успеваете войти в режим, но не успеваете устать. Это хороший вариант возвращения к работе без стресса", – подчеркнула специалист.В первый рабочий день надо чем-то себя побаловать."Важно что-то на работе для себя хорошее придумать, найти какой-то стимул в первый день: это может быть поход в любимое кафе во время перерыва, вкусный капучино или разговор с коллегой, даже просто красивый наряд. Можно подумать над тем, за что вы любите свою работу, выписать плюсы", – посоветовала Лысакова.Как правило, выход из отпуска сопровождается стрессом, если человек отдыхает чересчур редко, отметила эксперт."Отдыхать по возможности нужно регулярно и относительно часто, чтобы не было такого, что вы доводите себя до выгорания и "доживаете" до отпуска. Иначе отдых будет восприниматься нашей психикой как жизнь, а работа – как условия, несовместимые с жизнью", – добавила Анастасия Лысакова.Читайте также:О каких болезнях говорит тяга к этим продуктам — ученые

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