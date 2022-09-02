https://uz.sputniknews.ru/20220902/na-auktsion-vystavlena-41-tysyacha-zemelnyx-uchastkov-27724100.html
На аукцион выставлена 41 тысяча земельных участков
На аукцион выставлена 41 тысяча земельных участков
Большая часть земли предназначена для производства и торговли.
2022-09-02T16:36+0500
2022-09-02T16:36+0500
2022-09-02T17:12+0500
общество
аукцион
земля
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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. В настоящее время 77 042 пустующих земельных участков общей площадью 4 796 га внесены в информационную систему "Yerelektron" для предпринимательской и градостроительной деятельности. Об этом на брифинге в АИМК сообщил Кобил Бобожонов, замначальника управления Кадастрового агентства.Из-за несоответствия градостроительным нормам отклонено 8 468 земельных участков площадью 369 га. А имеющие положительные заключения 41 084 земельных участков площадью 2161 га вынесены на аукцион. Из них менее половины – на основе имущественного права, а остальная часть на праве аренды.Большая часть земельных участков (38 435) предназначена для организации производства, торговли и объектов сферы услуг.Также для строительства многоэтажных жилых зданий выставлены 608 участков площадью 40 гектаров. Кроме того, на аукцион выставлены 65 участков на трех гектарах земли на массиве Янги Узбекистон.Предприниматели могут приобрести землю, находящуюся в Малых и в Молодежных промзонах.Читайте также:Ходжаев и Мантуров провели переговоры по торгово-экономическому сотрудничеству
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на аукцион выставлена 41 тысяча земельных участков большая часть земельных участков предназначена для организации производства торговли объектов сферы услуг сколько земли выставили для чего подо что сколько стоит новости общество предпринимательство
на аукцион выставлена 41 тысяча земельных участков большая часть земельных участков предназначена для организации производства торговли объектов сферы услуг сколько земли выставили для чего подо что сколько стоит новости общество предпринимательство
На аукцион выставлена 41 тысяча земельных участков
16:36 02.09.2022 (обновлено: 17:12 02.09.2022)
Большая часть земельных участков предназначена для организации производства, торговли и объектов сферы услуг.
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. В настоящее время 77 042 пустующих земельных участков общей площадью 4 796 га внесены в информационную систему "Yerelektron" для предпринимательской и градостроительной деятельности. Об этом на брифинге в АИМК сообщил Кобил Бобожонов, замначальника управления Кадастрового агентства.
Из-за несоответствия градостроительным нормам отклонено 8 468 земельных участков площадью 369 га. А имеющие положительные заключения 41 084 земельных участков площадью 2161 га вынесены на аукцион. Из них менее половины – на основе имущественного права, а остальная часть на праве аренды.
Большая часть земельных участков (38 435) предназначена для организации производства, торговли и объектов сферы услуг.
Также для строительства многоэтажных жилых зданий выставлены 608 участков площадью 40 гектаров. Кроме того, на аукцион выставлены 65 участков на трех гектарах земли на массиве Янги Узбекистон.
Предприниматели могут приобрести землю, находящуюся в Малых и в Молодежных промзонах.