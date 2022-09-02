https://uz.sputniknews.ru/20220902/xodjaev-i-manturov-obsudili-torgovo-ekonomicheskoe-sotrudnichestvo-rossii-i-uzbekistana-27721842.html

Ходжаев и Мантуров провели переговоры по торгово-экономическому сотрудничеству

Ходжаев и Мантуров провели переговоры по торгово-экономическому сотрудничеству

Что обсудили министры в ходе встречи - читайте в нашем материале.

2022-09-02T15:34+0500

2022-09-02T15:34+0500

2022-09-02T15:47+0500

политика

жамшид ходжаев

денис мантуров

россия

узбекистан

сотрудничество

торговля

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/02/27721513_0:0:656:369_1920x0_80_0_0_37f66369eb354ca279dd8681a2d648af.jpg

ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Министр инвестиций и внешней торговли Жамшид Ходжаев и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, автомобилестроения, возобновляемой энергетики, фармацевтики, лёгкой промышленности и межрегионального сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.Так, главы ведомств отметили положительную динамику взаимной торговли: показатели выросли как в импорте, так и в экспорте. Так, в активной стадии реализации находится проект компании "Герофарм" по локализации производства аналогов инсулина на территории Узбекистана. Другой проект прорабатывает компания "Фармасинтез". Он предусматривает строительство предприятия по производству противоопухолевых лекарственных средств.Кроме этого, в ходе переговоров стороны обсудили еще одну сферу сотрудничества России и Узбекистана - легкую промышленность. Узбекистан является одним из основных поставщиков хлопчатобумажной пряжи в Россию. Российские предприятия настроены на углубление сотрудничества в этой отрасли. На данный момент обсуждаются перспективы развития производственной кооперации и взаимных поставок фурнитуры.Также Мантуров подчеркнул важность реализации взаимных визитов российских и узбекистанских регионов с упором на расширение кооперационных связей. Известно, что представители более 40 регионов России до конца 2022 года приедут в Узбекистан с официальными визитами.Помимо прочего, глава Минпромторга России поздравил Жамшида Ходжаева с Днем независимости Узбекистана.Читайте также:

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ходжаев и мантуров обсудили торгово-экономическое сотрудничество россии и узбекистана что обсудили министры в ходе встречи встреча когда биография