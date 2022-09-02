https://uz.sputniknews.ru/20220902/xodjaev-i-manturov-obsudili-torgovo-ekonomicheskoe-sotrudnichestvo-rossii-i-uzbekistana-27721842.html
Ходжаев и Мантуров провели переговоры по торгово-экономическому сотрудничеству
Ходжаев и Мантуров провели переговоры по торгово-экономическому сотрудничеству
Что обсудили министры в ходе встречи - читайте в нашем материале.
2022-09-02T15:34+0500
2022-09-02T15:34+0500
2022-09-02T15:47+0500
политика
жамшид ходжаев
денис мантуров
россия
узбекистан
сотрудничество
торговля
экономика
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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Министр инвестиций и внешней торговли Жамшид Ходжаев и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, автомобилестроения, возобновляемой энергетики, фармацевтики, лёгкой промышленности и межрегионального сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.Так, главы ведомств отметили положительную динамику взаимной торговли: показатели выросли как в импорте, так и в экспорте. Так, в активной стадии реализации находится проект компании "Герофарм" по локализации производства аналогов инсулина на территории Узбекистана. Другой проект прорабатывает компания "Фармасинтез". Он предусматривает строительство предприятия по производству противоопухолевых лекарственных средств.Кроме этого, в ходе переговоров стороны обсудили еще одну сферу сотрудничества России и Узбекистана - легкую промышленность. Узбекистан является одним из основных поставщиков хлопчатобумажной пряжи в Россию. Российские предприятия настроены на углубление сотрудничества в этой отрасли. На данный момент обсуждаются перспективы развития производственной кооперации и взаимных поставок фурнитуры.Также Мантуров подчеркнул важность реализации взаимных визитов российских и узбекистанских регионов с упором на расширение кооперационных связей. Известно, что представители более 40 регионов России до конца 2022 года приедут в Узбекистан с официальными визитами.Помимо прочего, глава Минпромторга России поздравил Жамшида Ходжаева с Днем независимости Узбекистана.Читайте также:
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ходжаев и мантуров обсудили торгово-экономическое сотрудничество россии и узбекистана что обсудили министры в ходе встречи встреча когда биография
ходжаев и мантуров обсудили торгово-экономическое сотрудничество россии и узбекистана что обсудили министры в ходе встречи встреча когда биография
Ходжаев и Мантуров провели переговоры по торгово-экономическому сотрудничеству
15:34 02.09.2022 (обновлено: 15:47 02.09.2022)
Что обсудили главы ведомств двух стран в ходе встречи - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik.
Министр инвестиций и внешней торговли Жамшид Ходжаев и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, автомобилестроения, возобновляемой энергетики, фармацевтики, лёгкой промышленности и межрегионального сотрудничества. Об этом сообщает
пресс-служба правительства России.
Так, главы ведомств отметили положительную динамику взаимной торговли: показатели выросли как в импорте, так и в экспорте. Так, в активной стадии реализации находится проект компании "Герофарм" по локализации производства аналогов инсулина на территории Узбекистана. Другой проект прорабатывает компания "Фармасинтез". Он предусматривает строительство предприятия по производству противоопухолевых лекарственных средств.
Кроме этого, в ходе переговоров стороны обсудили еще одну сферу сотрудничества России и Узбекистана - легкую промышленность. Узбекистан является одним из основных поставщиков хлопчатобумажной пряжи в Россию. Российские предприятия настроены на углубление сотрудничества в этой отрасли. На данный момент обсуждаются перспективы развития производственной кооперации и взаимных поставок фурнитуры.
Также Мантуров подчеркнул важность реализации взаимных визитов российских и узбекистанских регионов с упором на расширение кооперационных связей. Известно, что представители более 40 регионов России до конца 2022 года приедут в Узбекистан с официальными визитами.
Помимо прочего, глава Минпромторга России поздравил Жамшида Ходжаева с Днем независимости Узбекистана.