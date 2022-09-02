https://uz.sputniknews.ru/20220902/nadyrbekov-rasskazal-o-vzaimodeystvie-molodeji-uzbekistana-s-eaes-i-kyrgyzstanom-27734483.html
Как молодежь Узбекистана взаимодействует с ЕАЭС и Кыргызстаном – видео
Как молодежь Узбекистана взаимодействует с ЕАЭС и Кыргызстаном – видео
Состоялся видеомост Москва – Бишкек – Ереван – Минск.
2022-09-02T20:45+0500
2022-09-02T20:45+0500
2022-09-02T22:03+0500
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еаэс
молодежь
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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Молодежь из Узбекистана и Кыргызстана активно сотрудничает в рамках Евразийской интеграции.Об этом сообщил замминистра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Союзбек Надырбеков.Он выступил в рамках видеомоста Москва — Бишкек — Ереван — Минск "Итоги Молодежного форума стран СНГ и ЕЭАС: какие инициативы будут реализованы" в мультимедийном пресс-центре Sputnik.По словам Надырбекова, молодежь из Узбекистана и Кыргызстана активно взаимодействует. В рамках молодежной политике проходят различные мероприятия и двусторонние форумы, фестивали, встречи.Напомним: 25-26 августа в Чолпон-Ате (Кыргызская Республика) состоялся Молодежный форум СНГ и ЕАЭС, в котором приняли участие молодые предприниматели, госслужащие, дипломаты, студенты из стран ЕАЭС и СНГ. Мероприятие по праву можно считать историческим, так как на пространстве СНГ уже существовало несколько площадок для молодежи, а для стран ЕАЭС это первый опыт. Ключевым мероприятием форума стала встреча делегатов с заместителями глав правительств стран ЕАЭС, на которой были обозначены инициативы по развитию евразийской интеграции.Читайте также:Один из городов Узбекистана станет столицей проекта "Молодежная столица СНГ"
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видео смотреть как молодежь узбекистана взаимодействует с еаэс и кыргызстаном состоялся видеомост москва бишкек ереван минск на тему итоги молодежного форума снг и еаэс какие инициативы будут реализованы союзбек надырбеков заявления новости
видео смотреть как молодежь узбекистана взаимодействует с еаэс и кыргызстаном состоялся видеомост москва бишкек ереван минск на тему итоги молодежного форума снг и еаэс какие инициативы будут реализованы союзбек надырбеков заявления новости
Как молодежь Узбекистана взаимодействует с ЕАЭС и Кыргызстаном – видео
20:45 02.09.2022 (обновлено: 22:03 02.09.2022)
Состоялся видеомост Москва – Бишкек – Ереван – Минск на тему: "Итоги Молодежного форума СНГ и ЕАЭС: какие инициативы будут реализованы".
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Молодежь из Узбекистана и Кыргызстана активно сотрудничает в рамках Евразийской интеграции.
Об этом сообщил замминистра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Союзбек Надырбеков.
Он выступил в рамках видеомоста Москва — Бишкек — Ереван — Минск "Итоги Молодежного форума стран СНГ и ЕЭАС: какие инициативы будут реализованы" в мультимедийном пресс-центре Sputnik
.
По словам Надырбекова, молодежь из Узбекистана и Кыргызстана активно взаимодействует. В рамках молодежной политике проходят различные мероприятия и двусторонние форумы, фестивали, встречи.
"Как мы знаем, Кыргызстан граничит с Узбекистаном, и у нас очень много проектов, мероприятий в приграничных районах. С Узбекистаном на форуме обсуждались вопросы касаемо именно работы приграничных районов. Потому что у нас достаточно длинная граница, и очень много приграничных сел, и мы как раз продолжим вести работу на таком местном уровне. И молодежь из Узбекистана на всех наших мероприятиях очень активно участвует", - отметил Союзбек Надырбеков.
Напомним: 25-26 августа в Чолпон-Ате (Кыргызская Республика) состоялся Молодежный форум СНГ и ЕАЭС, в котором приняли участие молодые предприниматели, госслужащие, дипломаты, студенты из стран ЕАЭС и СНГ. Мероприятие по праву можно считать историческим, так как на пространстве СНГ уже существовало несколько площадок для молодежи, а для стран ЕАЭС это первый опыт. Ключевым мероприятием форума стала встреча делегатов с заместителями глав правительств стран ЕАЭС, на которой были обозначены инициативы по развитию евразийской интеграции.