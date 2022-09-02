https://uz.sputniknews.ru/20220902/odin-iz-gorodov-uzbekistana-stanet-stolitsey-v-ramkax-meropriyatiy-2023-goda-27733842.html

Один из городов Узбекистана станет столицей в рамках мероприятий 2023 года

Один из городов Узбекистана станет столицей в рамках мероприятий 2023 года

Состоялся видеомост Москва – Бишкек – Ереван – Минск на тему: "Итоги Молодежного форума СНГ и ЕАЭС: какие инициативы будут реализованы". 02.09.2022, Sputnik Узбекистан

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политика

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Узбекистанская делегация предложила сделать первую молодежную столицу СНГ в одном из городов Узбекистана. Об этом сообщил директор департамента протокола и организационного обеспечения Евразийской экономической комиссии Данияр Турусбеков.Он выступил в рамках видеомоста Москва — Бишкек — Ереван — Минск "Итоги Молодежного форума стран СНГ и ЕЭАС: какие инициативы будут реализованы" в мультимедийном пресс-центре Sputnik.По его словам, узбекистанская делегация предложила также ежегодно на принципах ротации проводить молодежные мероприятия, фестивали, деловые форумы, на которых молодежь стран СНГ и ЕАЭС могла бы обмениваться инициативами и реализовывать совместные проекты. Напомним: 25-26 августа в Чолпон-Ате (Кыргызская Республика) состоялся Молодежный форум СНГ и ЕАЭС, в котором приняли участие молодые предприниматели, госслужащие, дипломаты, студенты из стран ЕАЭС и СНГ. Мероприятие по праву можно считать историческим, так как на пространстве СНГ уже существовало несколько площадок для молодежи, а для стран ЕАЭС это первый опыт. Ключевым мероприятием форума стала встреча делегатов с заместителями глав правительств стран ЕАЭС, на которой были обозначены инициативы по развитию евразийской интеграции.

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