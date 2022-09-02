https://uz.sputniknews.ru/20220902/obschiy-finansovyy-i-lyubovnyy-goroskop-dlya-vsex-znakov-zodiaka-na-sentyabr--2022-27702259.html
Общий, финансовый и любовный гороскоп для всех знаков зодиака на сентябрь – 2022
Общий, финансовый и любовный гороскоп для всех знаков зодиака на сентябрь – 2022
Что ждет каждый знак зодиака в сентябре – читайте в нашем астропрогнозе.
2022-09-02T00:01+0500
2022-09-02T00:01+0500
2022-09-02T00:01+0500
это интересно
гороскоп
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Рыбы – гороскоп на сентябрь 2022 годаРыбы могут вздохнуть спокойно – у них наконец-то наступает размеренная и спокойная пора жизни, которая идеально подойдет для саморазвития. В карьере тоже все хорошо. Единственное – от вас будут требовать больше инициативы на работе, зато вероятно повышение по службе. Особенно везет гуманитариям и творческим представителям знака.Омрачить успехи в карьере могут лишь слухи, но не обращайте внимания на них, а главное, не ссорьтесь – человек, проявивший себя с негативной стороны, еще будет пересекаться с вами по рабочим вопросам в будущем. Зачем же создавать ситуации, неприятные прежде всего для вас? Лучше сделать выводы и не делиться с ним важной информацией.Что касается личной жизни, сентябрь будет богат на походы в гости и предложения выбраться на природу. Не отказывайтесь, вам нужен отдых. Семейные Рыбы почувствуют, что после кризиса отношений идут на долгожданное сближение с партнером. А вот свободные под влиянием Нептуна становятся более открытыми и легко могут закрутить роман.А вот с финансами стоит быть осторожнее. На волне рабочих успехов и без того щедрые Рыбы могут поддаться желанию тратить на друзей и близких еще больше, чем обычно. Звезды предупреждают: это – плохая идея.Водолей – гороскоп на сентябрь 2022 годаСентябрь насыщен событиями, а уж какими они будут, зависит от самих Водолеев. Если вы продолжите делать скоропалительные выводы и слушать других, а не принимать решения самостоятельно, рискуете наделать ошибок – как в деловой, так и в личной сфере.На работе также важно быть смелее. Многие Водолеи почувствуют прилив вдохновения – не бойтесь высказывать свои идеи.Творческих представителей знака могут пригласить на работу в новый проект, однако, подписывая соглашение, будьте внимательны, чтобы затем не возникло проблем с организацией рабочих условий или оплатой.А вот в личной жизни все неоднозначно: некоторые Водолеи будут сами виноваты в разрыве отношений – партнера утомит ваше недоверие, но его желание уйти осложнится обстоятельствами. Скорее всего, вам придется не раз встречаться в рамках работы или из-за общих друзей. Это шанс все исправить, и у вас получится вернуть вторую половинку – при условии, что вы научитесь признавать свои ошибки и идти на уступки.Свободные Водолеи могут встретить интересного человека в кругу старых знакомых.В сфере финансов же очень важно не влезать в долги – не факт, что вы сможете расплатиться с ними вовремя.Козерог – гороскоп на сентябрь 2022 годаНачало осени складывается для Козерогов более чем позитивно. Правда, придется много работать – причем самостоятельно, потому что коллектив будет тянуть вас назад, пытаясь то переложить на вас свои обязанности, то вовлечь в конфликты. А еще возможно, что вас будут отговаривать от каких-то проектов и инициатив, аргументируя сложностью и ирреальностью ваших задумок.Никого не слушайте – под влиянием Сатурна вы можете серьезно продвинуться в карьере. Но произойдет это не сейчас, а позже.В личной жизни все благополучно: семейные или состоящие в отношениях Козероги будут наслаждаться романтикой в союзе (если научатся быть более доверчивыми). А свободные вдруг окажутся окружены поклонниками. Кого из них лучше выбрать? Того, кто давно находится рядом с вами, подсказывают звезды.А вот уж где ситуация складывается конфликтно, так это в семье – родные могут выяснять отношения и стараться втянуть в свои разборки вас, подобно коллегам. Здесь важно проявить дружелюбие и нейтралитет.Финансовый гороскоп предвещает стабильность, однако предупреждает: лучше не давать никому деньги в долг.Стрелец – гороскоп на сентябрь 2022 годаКаким будет этот сентябрь, зависит от самих Стрельцов и их умения замечать перспективные возможности. Вполне вероятно, что к вам обратятся за помощью знакомые – если вы откликнетесь на их просьбу, в будущем они значительно помогут вам, особенно в деловой сфере.Во второй половине месяца стоит ожидать командировки, также этот период благоприятен для того, чтобы взять отпуск. Вам давно нужен был отдых.Что касается отношений, в этой сфере стоит быть готовыми к кризису. Хорошая новость: он – временный. Помните об этом, когда непредсказуемое поведение партнера будет ставить вас в тупик. А еще – что все могут совершать ошибки. Будьте терпеливы и не отвечайте второй половине тем же. Наладить отношения поможет спокойный откровенный разговор.Свободным Стрельцам же сентябрь уготовил встречу с давними знакомыми – на кого-то из них вы можете взглянуть по-новому, и не напрасно.В плане финансов же стоит быть особенно внимательными – вероятно, кто-то попробует втянуть вас в финансовые махинации наподобие пирамиды.Скорпион – гороскоп на сентябрь 2022 годаМесяц удачный, но Скорпионы могут этого и не заметить, потому что их раздражает конфликтная среда на работе. Кто-то будет пускать слухи о вас или провоцировать на ссору.Не поддавайтесь на провокации. Во-первых, завистник добивается именно конфликта, чтобы испортить вашу репутацию. Во-вторых – ничто не раздражает скандалиста так, как спокойствие оппонента.Зато в личной сфере полно сюрпризов – пока семейные Скорпионы предаются романтикой, состоящие в отношениях представители знака внезапно задумаются о смене партнера, поскольку в последнее время их многое раздражает в его поведении.Лучший выход из ситуации, прежде чем вы примете решение – честный и открытый, а главное – спокойный разговор. Если же тянет сказать что-то резкое, лучше вообще не начинать беседу.Вторая половина сентября принесет множество встреч, причем один из новых знакомых будет настойчив, а потому возможен стремительно развивающийся роман.К концу месяца нужно будет принять важное решение. Главное – принимайте его с холодным умом, а не на эмоциях.В сфере финансов же возможны крупные покупки, которые будут радовать вас на протяжении долгого времени.Весы – гороскоп на сентябрь 2022 годаУпорная работа в сентябре наконец-то даст свои плоды. Нет, прямо сейчас повышения не будет, но начальство уже обратило на вас внимание.Кроме этого, многим Весам придется в сентябре отправиться на учебу – курсы или повышение квалификации. Все это тоже откроет дополнительные перспективы для вашего продвижения по службе. Сыграет роль и окружение – люди, с которыми вы столкнетесь в процессе обучения, могут оказаться полезны с точки зрения важных контактов, которые вы давно искали.Работа над собой позволит "спрятаться" от родственников, которые вдруг захотят втянуть вас в свои споры. Не поддавайтесь – люди помирятся, а виноватым в итоге окажетесь вы.В личной сфере Весы, состоящие в отношениях, будут радоваться романтике, которая определит весь сентябрь. Зато представители знака, состоящие в браке, столкнутся с ревностью и упрямством супруга, но все наладится, главное, проявляйте больше заботы в отношении второй половины.Свободные Весы же могут рассчитывать на множество знакомств, которые вряд ли перерастут в серьезные отношения в течение сентября, но до конца года все сложится.Радует и сфера финансов – многие Весы получат неожиданную прибыль.Дева – гороскоп на сентябрь 2022 годаСентябрь станет для Дев ярким и насыщенным месяцем. На работе оценят ваши лидерские качества, перфекционизм и умение нестандартно мыслить. Проекты и задачи будут отнимать все ваше время, из-за чего личная сфера отойдет на второй план. А родных и близких, между прочим, это весьма раздражает, ведь вы окажетесь нужны семье – помочь в определенной ситуации сможете только вы.Что касается взаимоотношений с партнером, не давайте обещание совместной поездки или встречи, если понимаете, что не можете назначать дату точно. Чтобы не довести ситуацию до скандала, просто будьте внимательнее – пара лишних смс-ок по утрам, объятия или слова любви сделают вторую половину более терпеливой и лояльной.Свободным Девам же необходимо в первую очередь расслабиться и прекратить слишком много думать. Размышления об одиночестве и идеалах не дают вам возможности заметить кого-то достойного.А вот в сфере финансов все стабильно – появится даже шанс начать откладывать деньги.Телец – гороскоп на сентябрь 2022 годаЗвезды благосклонны к Тельцам на протяжении всего сентября. Перед многими Тельцами откроются перспективы кардинально изменить жизнь – например, устроиться на новую работу или даже вообще сменить профессию.При этом важно назначать важные деловые переговоры на первые две недели сентября, ведь именно в это время под влиянием Сатурна вы будете особенно энергичны и решительны.Впрочем, свой нрав лучше усмирить, когда речь заходит о близких. Их эмоциональный фон нестабильный – возможны недопонимания и разногласия. Утешайте себя, что все это временно, и старайтесь принимать их такими, какие они есть.Не исключено, что Тельцов захлестнет депрессия, учитывая, как много они работали все лето. Спасет от негативных мыслей способность концентрироваться на настоящем по принципу "здесь и сейчас" - чаще хвалите себя за уже совершенные достижения и реже думайте о будущем. Перестаньте требовать от себя слишком много.Поводов больше улыбаться даст и личная жизнь – состоящие в отношениях Тельцы достигнут долгожданной гармонии и тепла с партнером. Кому-то даже сделают предложение руки и сердца, только не торопите события.А вот свободные представители знака будут слишком увлечены работой, но именно на работе и предоставится возможность познакомиться с кем-то интересным.Овен – гороскоп на сентябрь 2022 годаУж кому везет в сентябре, так это Овнам. Их ждет и много новых знакомств (причем как на работе, так и в личной жизни), и прилив энергии, а также уверенности и силы.Вы поймете, что долгое время сами усложняли свою жизнь, и станете уделять больше времени социальной сфере, нежели деловой, и это правильное решение. Ваше дружелюбие и открытость сослужат вам хорошую службу – противоположный пол обязательно оценит эти ваши качества, в результате чего вы даже будете размышлять: кого же из объектов симпатий выбрать?Чем хорошо новое увлечение - захочется больше уделять внимания себе, изменить стиль и в принципе тратить на себя больше денег. Учитывая, как Овны экономят на себе, это желание к лучшему.Семейные Овны, а также представители знака, состоящие в отношениях, тем временем испытают желание сделать сюрприз для второй половины. Не отказывайтесь от этой идеи, она значительно укрепит ваш союз.В финансовой сфере же все стабильно – дополнительных доходов ждать не стоит, но и убытков не предвидится.Близнецы – гороскоп на сентябрь 2022 годаДля Близнецов сентябрь станет временем продвижения вперед в плане карьеры. Но не торопитесь, анализируйте каждый свой шаг. Тем более, обстановка к этому располагает – на работе никаких конфликтов не ожидается.Проблемы Близнецы могут создать себе сами – на протяжении всего месяца они будут испытывать скачки настроения. Так сказывается усталость – если есть возможность, лучше отправиться в отпуск.Противоречия могут возникнуть и в личной жизни, однако помните, что возникший кризис отношений – только на время, и не говорите лишнего сгоряча. Свободные Близнецы же могут поддаться желанию возобновить старые связи. Только подумайте: действительно ли бывший партнер изменился в лучшую сторону? Или ваш ностальгический порыв вновь грозит разочарованием?В сфере финансов же все спокойно, за исключением вероятности долгов, поэтому сентябрь – не лучшее время для того, чтобы брать деньги взаймы. Вряд ли вы сможете закрыть задолженность сразу.Рак – гороскоп на сентябрь 2022 годаСентябрь принесет Ракам много суеты, но какой позитивной. В делах вас ждут успехи, главное – не загордиться, с финансами все ровно, здоровье тоже не беспокоит, более того, выдастся возможность поехать отдохнуть. При этом вы успеете завершить множество рабочих дел.Семейные Раки и состоящие в отношениях наслаждаются гармонией – в союз на почве хорошего настроения вернется игривость и желание больше узнавать друг друга. А звезды предоставят немало вариантов провести время вместе.Одинокие Раки же могут рассчитывать на спонтанное знакомство, которое перерастет в крепкие и уважительные отношения, но не спугните потенциального партнера. Помните: меньше вспыльчивости и тяги к контролю.Лев – гороскоп на сентябрь 2022 годаПосле насыщенного лета Львам так сложно сконцентрироваться на работе. Но ничего плохого в этом нет – карьера проходит под знаком стабильности в этом месяце, так что можете и дальше плыть по течению.Подвести может здоровье, поэтому не пренебрегайте занятиями спортом, правильным питанием и прогулками.Свободных Львов могут одолевать негативные мысли, но отбросьте их куда подальше – уже во второй декаде сентября вы столкнетесь с повышенным вниманием противоположного пола.Другое дело с Львами, состоящими в отношениях – вы испытываете радость от нежности и заботы, царящих в вашем союзе. Чтобы эта атмосфера сохранилась надолго, не бойтесь проявлять инициативу сами.А вот состоящие в браке Львы могут столкнуться со сценой ревности – возможно, супруга раздражает ваша общительность, будьте готовы в долгому разговору.Читайте также:Психолог рассказала о признаках зависимости от социальных сетей
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гороскоп астропрогноз астрологический прогноз на сентябрь 2022 для всех знаков зодиака любовный карьеры деловой что ждет в сентябре карьерные успехи в делах испытание на прочность сложности личная жизнь овен телец рак дева лев козерог весы близнецы скорпион стрелец рыбы водолей общий финансовый любовный гороскоп для всех знаков зодиака на сентябрь 2022
гороскоп астропрогноз астрологический прогноз на сентябрь 2022 для всех знаков зодиака любовный карьеры деловой что ждет в сентябре карьерные успехи в делах испытание на прочность сложности личная жизнь овен телец рак дева лев козерог весы близнецы скорпион стрелец рыбы водолей общий финансовый любовный гороскоп для всех знаков зодиака на сентябрь 2022
Рыбы – гороскоп на сентябрь 2022 года
Рыбы могут вздохнуть спокойно – у них наконец-то наступает размеренная и спокойная пора жизни, которая идеально подойдет для саморазвития. В карьере тоже все хорошо. Единственное – от вас будут требовать больше инициативы на работе, зато вероятно повышение по службе. Особенно везет гуманитариям и творческим представителям знака.
Омрачить успехи в карьере могут лишь слухи, но не обращайте внимания на них, а главное, не ссорьтесь – человек, проявивший себя с негативной стороны, еще будет пересекаться с вами по рабочим вопросам в будущем. Зачем же создавать ситуации, неприятные прежде всего для вас? Лучше сделать выводы и не делиться с ним важной информацией.
Что касается личной жизни, сентябрь будет богат на походы в гости и предложения выбраться на природу. Не отказывайтесь, вам нужен отдых. Семейные Рыбы почувствуют, что после кризиса отношений идут на долгожданное сближение с партнером. А вот свободные под влиянием Нептуна становятся более открытыми и легко могут закрутить роман.
А вот с финансами стоит быть осторожнее. На волне рабочих успехов и без того щедрые Рыбы могут поддаться желанию тратить на друзей и близких еще больше, чем обычно. Звезды предупреждают: это – плохая идея.
Водолей – гороскоп на сентябрь 2022 года
Сентябрь насыщен событиями, а уж какими они будут, зависит от самих Водолеев. Если вы продолжите делать скоропалительные выводы и слушать других, а не принимать решения самостоятельно, рискуете наделать ошибок – как в деловой, так и в личной сфере.
На работе также важно быть смелее. Многие Водолеи почувствуют прилив вдохновения – не бойтесь высказывать свои идеи.
Творческих представителей знака могут пригласить на работу в новый проект, однако, подписывая соглашение, будьте внимательны, чтобы затем не возникло проблем с организацией рабочих условий или оплатой.
А вот в личной жизни все неоднозначно: некоторые Водолеи будут сами виноваты в разрыве отношений – партнера утомит ваше недоверие, но его желание уйти осложнится обстоятельствами. Скорее всего, вам придется не раз встречаться в рамках работы или из-за общих друзей. Это шанс все исправить, и у вас получится вернуть вторую половинку – при условии, что вы научитесь признавать свои ошибки и идти на уступки.
Свободные Водолеи могут встретить интересного человека в кругу старых знакомых.
В сфере финансов же очень важно не влезать в долги – не факт, что вы сможете расплатиться с ними вовремя.
Козерог – гороскоп на сентябрь 2022 года
Начало осени складывается для Козерогов более чем позитивно. Правда, придется много работать – причем самостоятельно, потому что коллектив будет тянуть вас назад, пытаясь то переложить на вас свои обязанности, то вовлечь в конфликты. А еще возможно, что вас будут отговаривать от каких-то проектов и инициатив, аргументируя сложностью и ирреальностью ваших задумок.
Никого не слушайте – под влиянием Сатурна вы можете серьезно продвинуться в карьере. Но произойдет это не сейчас, а позже.
В личной жизни все благополучно: семейные или состоящие в отношениях Козероги будут наслаждаться романтикой в союзе (если научатся быть более доверчивыми). А свободные вдруг окажутся окружены поклонниками. Кого из них лучше выбрать? Того, кто давно находится рядом с вами, подсказывают звезды.
А вот уж где ситуация складывается конфликтно, так это в семье – родные могут выяснять отношения и стараться втянуть в свои разборки вас, подобно коллегам. Здесь важно проявить дружелюбие и нейтралитет.
Финансовый гороскоп предвещает стабильность, однако предупреждает: лучше не давать никому деньги в долг.
Стрелец – гороскоп на сентябрь 2022 года
Каким будет этот сентябрь, зависит от самих Стрельцов и их умения замечать перспективные возможности. Вполне вероятно, что к вам обратятся за помощью знакомые – если вы откликнетесь на их просьбу, в будущем они значительно помогут вам, особенно в деловой сфере.
Во второй половине месяца стоит ожидать командировки, также этот период благоприятен для того, чтобы взять отпуск. Вам давно нужен был отдых.
Что касается отношений, в этой сфере стоит быть готовыми к кризису. Хорошая новость: он – временный. Помните об этом, когда непредсказуемое поведение партнера будет ставить вас в тупик. А еще – что все могут совершать ошибки. Будьте терпеливы и не отвечайте второй половине тем же. Наладить отношения поможет спокойный откровенный разговор.
Свободным Стрельцам же сентябрь уготовил встречу с давними знакомыми – на кого-то из них вы можете взглянуть по-новому, и не напрасно.
В плане финансов же стоит быть особенно внимательными – вероятно, кто-то попробует втянуть вас в финансовые махинации наподобие пирамиды.
Скорпион – гороскоп на сентябрь 2022 года
Месяц удачный, но Скорпионы могут этого и не заметить, потому что их раздражает конфликтная среда на работе. Кто-то будет пускать слухи о вас или провоцировать на ссору.
Не поддавайтесь на провокации. Во-первых, завистник добивается именно конфликта, чтобы испортить вашу репутацию. Во-вторых – ничто не раздражает скандалиста так, как спокойствие оппонента.
Зато в личной сфере полно сюрпризов – пока семейные Скорпионы предаются романтикой, состоящие в отношениях представители знака внезапно задумаются о смене партнера, поскольку в последнее время их многое раздражает в его поведении.
Лучший выход из ситуации, прежде чем вы примете решение – честный и открытый, а главное – спокойный разговор. Если же тянет сказать что-то резкое, лучше вообще не начинать беседу.
Вторая половина сентября принесет множество встреч, причем один из новых знакомых будет настойчив, а потому возможен стремительно развивающийся роман.
К концу месяца нужно будет принять важное решение. Главное – принимайте его с холодным умом, а не на эмоциях.
В сфере финансов же возможны крупные покупки, которые будут радовать вас на протяжении долгого времени.
Весы – гороскоп на сентябрь 2022 года
Упорная работа в сентябре наконец-то даст свои плоды. Нет, прямо сейчас повышения не будет, но начальство уже обратило на вас внимание.
Кроме этого, многим Весам придется в сентябре отправиться на учебу – курсы или повышение квалификации. Все это тоже откроет дополнительные перспективы для вашего продвижения по службе. Сыграет роль и окружение – люди, с которыми вы столкнетесь в процессе обучения, могут оказаться полезны с точки зрения важных контактов, которые вы давно искали.
Работа над собой позволит "спрятаться" от родственников, которые вдруг захотят втянуть вас в свои споры. Не поддавайтесь – люди помирятся, а виноватым в итоге окажетесь вы.
В личной сфере Весы, состоящие в отношениях, будут радоваться романтике, которая определит весь сентябрь. Зато представители знака, состоящие в браке, столкнутся с ревностью и упрямством супруга, но все наладится, главное, проявляйте больше заботы в отношении второй половины.
Свободные Весы же могут рассчитывать на множество знакомств, которые вряд ли перерастут в серьезные отношения в течение сентября, но до конца года все сложится.
Радует и сфера финансов – многие Весы получат неожиданную прибыль.
Дева – гороскоп на сентябрь 2022 года
Сентябрь станет для Дев ярким и насыщенным месяцем. На работе оценят ваши лидерские качества, перфекционизм и умение нестандартно мыслить. Проекты и задачи будут отнимать все ваше время, из-за чего личная сфера отойдет на второй план. А родных и близких, между прочим, это весьма раздражает, ведь вы окажетесь нужны семье – помочь в определенной ситуации сможете только вы.
Что касается взаимоотношений с партнером, не давайте обещание совместной поездки или встречи, если понимаете, что не можете назначать дату точно. Чтобы не довести ситуацию до скандала, просто будьте внимательнее – пара лишних смс-ок по утрам, объятия или слова любви сделают вторую половину более терпеливой и лояльной.
Свободным Девам же необходимо в первую очередь расслабиться и прекратить слишком много думать. Размышления об одиночестве и идеалах не дают вам возможности заметить кого-то достойного.
А вот в сфере финансов все стабильно – появится даже шанс начать откладывать деньги.
Телец – гороскоп на сентябрь 2022 года
Звезды благосклонны к Тельцам на протяжении всего сентября. Перед многими Тельцами откроются перспективы кардинально изменить жизнь – например, устроиться на новую работу или даже вообще сменить профессию.
При этом важно назначать важные деловые переговоры на первые две недели сентября, ведь именно в это время под влиянием Сатурна вы будете особенно энергичны и решительны.
Впрочем, свой нрав лучше усмирить, когда речь заходит о близких. Их эмоциональный фон нестабильный – возможны недопонимания и разногласия. Утешайте себя, что все это временно, и старайтесь принимать их такими, какие они есть.
Не исключено, что Тельцов захлестнет депрессия, учитывая, как много они работали все лето. Спасет от негативных мыслей способность концентрироваться на настоящем по принципу "здесь и сейчас" - чаще хвалите себя за уже совершенные достижения и реже думайте о будущем. Перестаньте требовать от себя слишком много.
Поводов больше улыбаться даст и личная жизнь – состоящие в отношениях Тельцы достигнут долгожданной гармонии и тепла с партнером. Кому-то даже сделают предложение руки и сердца, только не торопите события.
А вот свободные представители знака будут слишком увлечены работой, но именно на работе и предоставится возможность познакомиться с кем-то интересным.
Овен – гороскоп на сентябрь 2022 года
Уж кому везет в сентябре, так это Овнам. Их ждет и много новых знакомств (причем как на работе, так и в личной жизни), и прилив энергии, а также уверенности и силы.
Вы поймете, что долгое время сами усложняли свою жизнь, и станете уделять больше времени социальной сфере, нежели деловой, и это правильное решение. Ваше дружелюбие и открытость сослужат вам хорошую службу – противоположный пол обязательно оценит эти ваши качества, в результате чего вы даже будете размышлять: кого же из объектов симпатий выбрать?
Чем хорошо новое увлечение - захочется больше уделять внимания себе, изменить стиль и в принципе тратить на себя больше денег. Учитывая, как Овны экономят на себе, это желание к лучшему.
Семейные Овны, а также представители знака, состоящие в отношениях, тем временем испытают желание сделать сюрприз для второй половины. Не отказывайтесь от этой идеи, она значительно укрепит ваш союз.
В финансовой сфере же все стабильно – дополнительных доходов ждать не стоит, но и убытков не предвидится.
Близнецы – гороскоп на сентябрь 2022 года
Для Близнецов сентябрь станет временем продвижения вперед в плане карьеры. Но не торопитесь, анализируйте каждый свой шаг. Тем более, обстановка к этому располагает – на работе никаких конфликтов не ожидается.
Проблемы Близнецы могут создать себе сами – на протяжении всего месяца они будут испытывать скачки настроения. Так сказывается усталость – если есть возможность, лучше отправиться в отпуск.
Противоречия могут возникнуть и в личной жизни, однако помните, что возникший кризис отношений – только на время, и не говорите лишнего сгоряча. Свободные Близнецы же могут поддаться желанию возобновить старые связи. Только подумайте: действительно ли бывший партнер изменился в лучшую сторону? Или ваш ностальгический порыв вновь грозит разочарованием?
В сфере финансов же все спокойно, за исключением вероятности долгов, поэтому сентябрь – не лучшее время для того, чтобы брать деньги взаймы. Вряд ли вы сможете закрыть задолженность сразу.
Рак – гороскоп на сентябрь 2022 года
Сентябрь принесет Ракам много суеты, но какой позитивной. В делах вас ждут успехи, главное – не загордиться, с финансами все ровно, здоровье тоже не беспокоит, более того, выдастся возможность поехать отдохнуть. При этом вы успеете завершить множество рабочих дел.
Семейные Раки и состоящие в отношениях наслаждаются гармонией – в союз на почве хорошего настроения вернется игривость и желание больше узнавать друг друга. А звезды предоставят немало вариантов провести время вместе.
Одинокие Раки же могут рассчитывать на спонтанное знакомство, которое перерастет в крепкие и уважительные отношения, но не спугните потенциального партнера. Помните: меньше вспыльчивости и тяги к контролю.
Лев – гороскоп на сентябрь 2022 года
После насыщенного лета Львам так сложно сконцентрироваться на работе. Но ничего плохого в этом нет – карьера проходит под знаком стабильности в этом месяце, так что можете и дальше плыть по течению.
Подвести может здоровье, поэтому не пренебрегайте занятиями спортом, правильным питанием и прогулками.
Свободных Львов могут одолевать негативные мысли, но отбросьте их куда подальше – уже во второй декаде сентября вы столкнетесь с повышенным вниманием противоположного пола.
Другое дело с Львами, состоящими в отношениях – вы испытываете радость от нежности и заботы, царящих в вашем союзе. Чтобы эта атмосфера сохранилась надолго, не бойтесь проявлять инициативу сами.
А вот состоящие в браке Львы могут столкнуться со сценой ревности – возможно, супруга раздражает ваша общительность, будьте готовы в долгому разговору.