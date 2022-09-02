https://uz.sputniknews.ru/20220902/overchuk-i-xodjaev-obsudili-investitsionnoe-sotrudnichestvo-rf-i-uzbekistana-27703794.html

Оверчук и Ходжаев обсудили инвестиционное сотрудничество РФ и Узбекистана

Оверчук и Ходжаев обсудили инвестиционное сотрудничество РФ и Узбекистана

Стороны обсудили результаты упрощения таможенных процедур во взаимной торговле.

2022-09-02T09:00+0500

2022-09-02T09:00+0500

2022-09-02T09:38+0500

экономика

узбекистан

россия

сотрудничество

инвестиции

жамшид ходжаев

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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Вице-премьер России Алексей Оверчук на встрече с делегацией Узбекистана во главе с министром инвестиций и внешней торговли Жамшидом Ходжаевым обсудили вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, сообщает пресс-служба Кабмина РФ."...Алексей Оверчук принял делегацию Республики Узбекистан во главе с ... министром инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Жамшидом Ходжаевым. В ходе переговоров обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества... Особое внимание было уделено расширению инвестиционного взаимодействия, укреплению кооперационных связей в промышленности и развитию международных транспортно-логистических коммуникаций в регионе Центральной Азии", — говорится в сообщении.Оверчук также указал на положительную динамику укрепления двустороннего торгово-экономического взаимодействия. В первом полугодии 2022-го товарооборот между странами вырос на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Экспорт увеличился на 41%, импорт – на 35%. Отмечен высокий темп развития инвестиционного сотрудничества, в том числе уже реализованные проекты в промышленном и энергетическом секторах Узбекистана.Стороны также обсудили проекты оказания технического содействия в совершенствовании систем налогового администрирования и кадастровой оценки в Узбекистане и результаты упрощения таможенных процедур при осуществлении взаимной торговли.Читайте также:Узбекистан откажется от переработки иностранной нефти

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