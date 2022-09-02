https://uz.sputniknews.ru/20220902/pistolet-s-kotorym-napali-na-vitse-prezidenta-argentiny-dal-osechku-27712626.html
Пистолет, с которым напали на вице-президента Аргентины, дал осечку
Пистолет, с которым напали на вице-президента Аргентины, дал осечку
Ранее в четверг на Кристину Киршнер совершили нападение.
2022-09-02T11:03+0500
2022-09-02T11:03+0500
2022-09-02T11:03+0500
в мире
пистолет
аргентина
нападение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/366/96/3669662_0:31:2787:1599_1920x0_80_0_0_bf1b475d2b625244b05f994f14f2e437.jpg
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Пистолет, который нападавший направил на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер был заряжен, но дал осечку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал TN.Ранее в четверг вооруженный человек пытался убить вице-президента Аргентины, когда она вышла из машины и в толпе сторонников направлялась к своему дому. Уже больше недели около дома вице-президента собираются люди, чтобы поддержать ее на фоне обвинений в коррупции. Оружие не сработало. Полиция его задержала. Нападавшим оказался бразилец 35 лет.Известно, что Киршнер не пострадала.Читайте также:
аргентина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/366/96/3669662_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_1a371dba530cffce969c91443ecaab4e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
пистолет с которым напали на вице президента аргентины дал осечку кристина киршнер нападение покушение видео биография в чем обвиняет коррупция ранее в четверг на кристину киршнер совершили нападение
пистолет с которым напали на вице президента аргентины дал осечку кристина киршнер нападение покушение видео биография в чем обвиняет коррупция ранее в четверг на кристину киршнер совершили нападение
Пистолет, с которым напали на вице-президента Аргентины, дал осечку
Ранее в четверг на Кристину Киршнер совершили нападение.
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Пистолет, который нападавший направил на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер был заряжен, но дал осечку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал TN.
"Пистолет был заряжен, но не сработал", - сообщили в материале канала.
Ранее в четверг вооруженный человек пытался убить вице-президента Аргентины, когда она вышла из машины и в толпе сторонников направлялась к своему дому. Уже больше недели около дома вице-президента собираются люди, чтобы поддержать ее на фоне обвинений в коррупции. Оружие не сработало. Полиция его задержала. Нападавшим оказался бразилец 35 лет.
Известно, что Киршнер не пострадала.