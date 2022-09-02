https://uz.sputniknews.ru/20220902/pistolet-s-kotorym-napali-na-vitse-prezidenta-argentiny-dal-osechku-27712626.html

Пистолет, с которым напали на вице-президента Аргентины, дал осечку

Пистолет, с которым напали на вице-президента Аргентины, дал осечку

Ранее в четверг на Кристину Киршнер совершили нападение.

2022-09-02T11:03+0500

2022-09-02T11:03+0500

2022-09-02T11:03+0500

в мире

пистолет

аргентина

нападение

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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Пистолет, который нападавший направил на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер был заряжен, но дал осечку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал TN.Ранее в четверг вооруженный человек пытался убить вице-президента Аргентины, когда она вышла из машины и в толпе сторонников направлялась к своему дому. Уже больше недели около дома вице-президента собираются люди, чтобы поддержать ее на фоне обвинений в коррупции. Оружие не сработало. Полиция его задержала. Нападавшим оказался бразилец 35 лет.Известно, что Киршнер не пострадала.Читайте также:

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