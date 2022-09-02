https://uz.sputniknews.ru/20220902/startovala-prodaja-biletov-na-chm-po-dzyudo-v-tashkente-27721023.html

Стартовала продажа билетов на ЧМ по дзюдо в Ташкенте

Стартовала продажа билетов на ЧМ по дзюдо в Ташкенте

В столице Узбекистана с 6 по 13 октября пройдет чемпионат мира по дзюдо среди взрослых.

2022-09-02T15:03+0500

2022-09-02T15:03+0500

2022-09-02T15:03+0500

спорт

дзюдо

ташкент

билет

продажа

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. В пятницу стартовала продажа билетов на чемпионат мира по дзюдо среди взрослых в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.Известно, что соревнования будут проходить на "Хумо Арене" с 6 по 13 октября. Старт запланирован на 10.00 ежедневно.Билеты можно приобрести на платформе iticket.uz. Цена на них варьируется от 60 тыс. до 180 тыс. сумов. Билеты возврату не подлежат.Ранее в Олимпийском комитете обсудиои подготовку к предстоящему ЧМ по дзюдо. В мероприятии приняли участие заместитель председателя НОК, председатель федерации дзюдо страны Азизжон Камилов, заместитель председателя НОК Шерзод Ташматов, а также сотрудники комитета и федерации.Читайте также:

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стартовала продажа билетов на чм по дзюдо в ташкенте в столице узбекистана с 6 по 13 октября пройдет чемпионат мира по дзюдо среди взрослых где купить сколько стоят официальные билеты даты