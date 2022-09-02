https://uz.sputniknews.ru/20220902/startovala-prodaja-biletov-na-chm-po-dzyudo-v-tashkente-27721023.html
Стартовала продажа билетов на ЧМ по дзюдо в Ташкенте
Стартовала продажа билетов на ЧМ по дзюдо в Ташкенте
В столице Узбекистана с 6 по 13 октября пройдет чемпионат мира по дзюдо среди взрослых.
2022-09-02T15:03+0500
2022-09-02T15:03+0500
2022-09-02T15:03+0500
спорт
дзюдо
ташкент
билет
продажа
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/0e/27121458_0:49:640:409_1920x0_80_0_0_53a16d880381e0d2b4914ac4137889c8.jpg
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. В пятницу стартовала продажа билетов на чемпионат мира по дзюдо среди взрослых в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.Известно, что соревнования будут проходить на "Хумо Арене" с 6 по 13 октября. Старт запланирован на 10.00 ежедневно.Билеты можно приобрести на платформе iticket.uz. Цена на них варьируется от 60 тыс. до 180 тыс. сумов. Билеты возврату не подлежат.Ранее в Олимпийском комитете обсудиои подготовку к предстоящему ЧМ по дзюдо. В мероприятии приняли участие заместитель председателя НОК, председатель федерации дзюдо страны Азизжон Камилов, заместитель председателя НОК Шерзод Ташматов, а также сотрудники комитета и федерации.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/0e/27121458_16:0:625:457_1920x0_80_0_0_65ff1d515edfe31ea998fc2b8a31faa3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
стартовала продажа билетов на чм по дзюдо в ташкенте в столице узбекистана с 6 по 13 октября пройдет чемпионат мира по дзюдо среди взрослых где купить сколько стоят официальные билеты даты
стартовала продажа билетов на чм по дзюдо в ташкенте в столице узбекистана с 6 по 13 октября пройдет чемпионат мира по дзюдо среди взрослых где купить сколько стоят официальные билеты даты
Стартовала продажа билетов на ЧМ по дзюдо в Ташкенте
В столице Узбекистана с 6 по 13 октября пройдет чемпионат мира по дзюдо среди взрослых.
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. В пятницу стартовала продажа билетов на чемпионат мира по дзюдо среди взрослых в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.
Известно, что соревнования будут проходить на "Хумо Арене" с 6 по 13 октября. Старт запланирован на 10.00 ежедневно.
Билеты можно приобрести на платформе iticket.uz. Цена на них варьируется от 60 тыс. до 180 тыс. сумов. Билеты возврату не подлежат.
Ранее в Олимпийском комитете обсудиои подготовку к предстоящему ЧМ по дзюдо. В мероприятии приняли участие заместитель председателя НОК, председатель федерации дзюдо страны Азизжон Камилов, заместитель председателя НОК Шерзод Ташматов, а также сотрудники комитета и федерации.