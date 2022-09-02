https://uz.sputniknews.ru/20220902/uzbekistan-napravil-pakistanu-gumanitarnuyu-pomosch--video-27701263.html

Узбекистан направил Пакистану гуманитарную помощь — видео

Узбекистан направил Пакистану гуманитарную помощь — видео

Узбекистан отправил 40 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения.

2022-09-02T08:00+0500

2022-09-02T08:00+0500

2022-09-02T08:00+0500

общество

узбекистан

пакистан

гуманитарная помощь

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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Правительство Узбекистана направило более 40 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения в Пакистане, передает РИА Новости."В целях оказания братской помощи Пакистану, население которого пострадало от сильных наводнений, вызванных беспрецедентными муссонными дождями, из Ташкента военным авиатранспортом в эту страну доставили почти 40 тонн груза", — говорится в сообщении.По информации издания, в состав груза вошли продовольствие, в частности растительное масло, мука, рис, мясные консервы, кондитерские и макаронные изделия, а также теплые одеяла и другие товары.Власти Пакистана заявили, что более 33 млн жителей, то есть каждый седьмой пакистанец, пострадали от наводнений, почти миллион домов разрушены или серьезно повреждены.Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями сообщило в понедельник, что в результате продолжающихся с 14 июня муссонных дождей и наводнений в Пакистане погиб 1061 человек, более 1,5 тыс. ранены. Ливни и разлившиеся реки повредили 3457 километров дорог, обрушились 157 мостов, полностью или частично разрушены почти 950 тыс. домов, погибли более 800 тыс. голов скота.На прошлой неделе правительство Пакистана объявило в государстве чрезвычайное положение и призвало другие страны и международные организации оказать помощь. По информации управления, за последние 30 лет в Пакистане в среднем выпадало 134 миллиметра осадков, а в этом году — 388,7 миллиметра.Читайте также:Путин назвал государства исламского мира традиционными партнерами России

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