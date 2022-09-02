https://uz.sputniknews.ru/20220902/uzbekistan-zakroet-kpp-na-granitse-s-tadjikistanom--27729003.html
Узбекистан закроет КПП на границе с Таджикистаном
Узбекистан закроет КПП на границе с Таджикистаном
Ограничение коснется КПП "Джартеппа" между городами Самарканд и Пенджикент.
2022-09-02T18:05+0500
2022-09-02T18:05+0500
2022-09-02T18:05+0500
общество
таджикистан
узбекистан
кпп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/03/23126281_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_43458c976888bf5400a1cf99c60c9735.jpg
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Узбекистан закрывает контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе с Таджикистаном. Об это сообщает Sputnik Таджикистан.Ограничение коснется КПП "Джартеппа" между городами Самарканд и Пенджикент. Пункт будет закрыт на период с 5 по 16 сентября как для граждан, так и для транспорта.Причиной временного закрытия стал капитальный ремонт зданий и работы по благоустройству территории.При этом исключение составят:Ранее сообщалось, что пункты пропуска на границе Узбекистана и Казахстана временно приостановили свою работу.Читайте также:Не возраст решает: молодые узбекистанцы, которые повышают узнаваемость страны
таджикистан
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/03/23126281_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4445fd2e8aab1b0449ecd0b1c56a652a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан закроет кпп на границе с таджикистаном ограничение коснется кпп джартеппа между городами самарканд и пенджикент какое кпп закроют когда даты причины почему на сколько для чего где новости заявления
узбекистан закроет кпп на границе с таджикистаном ограничение коснется кпп джартеппа между городами самарканд и пенджикент какое кпп закроют когда даты причины почему на сколько для чего где новости заявления
Узбекистан закроет КПП на границе с Таджикистаном
О временном закрытии пункта пропуска на границе двух республик читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik.
Узбекистан закрывает контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе с Таджикистаном. Об это сообщает Sputnik Таджикистан
.
Ограничение коснется КПП "Джартеппа" между городами Самарканд и Пенджикент. Пункт будет закрыт на период с 5 по 16 сентября как для граждан, так и для транспорта.
Причиной временного закрытия стал капитальный ремонт зданий и работы по благоустройству территории.
При этом исключение составят:
сотрудники дипломатических служб, международных организаций и члены делегаций;
сотрудники иностранных компаний, работающих в сфере инвестиционных проектов;
водители международных перевозок;
граждане Узбекистана и Таджикистана, возвращающиеся в свои страны;
граждане третьих стран, направляющиеся в Таджикистан.
Ранее сообщалось
, что пункты пропуска на границе Узбекистана и Казахстана временно приостановили свою работу.