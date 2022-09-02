https://uz.sputniknews.ru/20220902/uzbekistan-zakroet-kpp-na-granitse-s-tadjikistanom--27729003.html

Узбекистан закроет КПП на границе с Таджикистаном

Узбекистан закроет КПП на границе с Таджикистаном

Ограничение коснется КПП "Джартеппа" между городами Самарканд и Пенджикент.

2022-09-02T18:05+0500

2022-09-02T18:05+0500

2022-09-02T18:05+0500

общество

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узбекистан

кпп

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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Узбекистан закрывает контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе с Таджикистаном. Об это сообщает Sputnik Таджикистан.Ограничение коснется КПП "Джартеппа" между городами Самарканд и Пенджикент. Пункт будет закрыт на период с 5 по 16 сентября как для граждан, так и для транспорта.Причиной временного закрытия стал капитальный ремонт зданий и работы по благоустройству территории.При этом исключение составят:Ранее сообщалось, что пункты пропуска на границе Узбекистана и Казахстана временно приостановили свою работу.Читайте также:Не возраст решает: молодые узбекистанцы, которые повышают узнаваемость страны

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