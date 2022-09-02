https://uz.sputniknews.ru/20220902/ne-vozrast-reshaet-molodye-uzbekistantsy-kotorye-povyshayut-uznavaemost-strany-27724265.html
Не возраст решает: молодые узбекистанцы, которые повышают узнаваемость страны
Не возраст решает: молодые узбекистанцы, которые повышают узнаваемость страны
От известных спортсменов до новых звезд в сфере музыки – рассказываем о представителях узбекистанской молодежи, развивающих культурную дипломатию республики.
2022-09-02T17:05+0500
2022-09-02T17:05+0500
2022-09-02T17:05+0500
общество
узбекистанцы
спортсмен
звезды
звезда
музыка
республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/1e/24881612_0:44:853:524_1920x0_80_0_0_1a52301934c54b18e841822f62116aff.jpg
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Узбекистан на международной арене представляют не только опытные политики, деятели культуры и спорта, но и молодежь. В День Независимости Sputnik рассказывает о молодых узбекистанцах, которыми гордится страна.Нодирбек АбдусатторовШахматист, один из самых юных гроссмейстеров и чемпион мира по быстрым шахматам. Нодирбек увлекся игрой в шахматы в 5 лет. Перемещение фигур на шахматной доске он освоил самостоятельно, наблюдая за игрой сестры и брата.Всего в 11 лет Нодирбек вошел в "ТОП-100 юниоров" ФИДЕ, став рекордсменом по возрасту попадания. В прошлом году Нодирбек получил одну из высших наград не только для себя, но и для всех узбекистанцев. Молодой шахматист стал чемпионом мира по быстрым шахматам, обыграв Яна Непомнящего. А буквально недавно в составе мужской сборной Узбекистана выиграл Всемирную шахматную олимпиаду в индийском городе Ченнай.Алишер СадуллаевСамый молодой член правительства Узбекистана – на данный момент ему 28 лет. В 2017 году Садуллаев получил должность заместителя министра народного образования Республики Узбекистан. А в 2020 году возглавил Агентство по делам молодежи Узбекистана.В этом году Алишера Садуллаева также избрали председателем Федерации шахмат Узбекистана.Команда андижанской музыкальной школыВ августе этого года настоящей сенсацией в Москве стала группа учеников Музыкальной школы №3 Андижана. Ребята представили Узбекистан на Детском культурном форуме в Москве. Дело в том, что учебное заведение дважды становилось лучшей школой музыки и искусств в Узбекистане, поэтому лучших учащихся пригласили выступить в России.Так, на международном форуме юные танцовщицы Мунавварчехра Исакова и Района Абдуллаева продемонстрировали всю красоту узбекского танца, коллектив Районы Ахмедовой и Сардорбека Улмасбоева сыграли на дутаре и рубабе, а мастерство живописи показала Аднона Акбарова. "Я искренне была рада теплому приему организаторов. Я уверена, что эти дети будут способствовать дальнейшему развитию нашей национальной культуры и распространению ее по всему миру", - позднее рассказала в комментарии Sputnik директор школы Муножат Исакова.Зухриддин КадыровПервый узбекистанец, ставший чемпионом мира по фехтованию. В апреле текущего года Зухриддин победил соперника из Германии на чемпионате мира по фехтованию среди кадетов в ОАЭ.Впрочем, как говорит сам спортсмен, большую эйфорию после победы он не испытывал, скорее, почувствовал, что теперь должен тренироваться еще больше.Барчиной КадыроваБарчиной Кадырова еще в июле этого года стала серебряным призером на Чемпионате Азии среди кадетов в Таиланде. Однако воля и желание получить заветное золото не оставило девушку. Уже в августе на Чемпионате Мира по дзюдо среди кадетов в Боснии и Герцеговине она одолела спортсменок из Франции и Италии и заняла заветное первое место.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/1e/24881612_48:0:805:568_1920x0_80_0_0_823b5e21acf34ad78eae3357563cac73.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
не возраст решает молодые узбекистанцы которые повышают узнаваемость страны от известных спортсменов до новых звезд в сфере музыки рассказываем о представителях узбекистанской молодежи развивающих культурную дипломатию республики самые известные молодые узбекистанцы абдусатторов биография алишер садуллаев зухриддин кадыров барчиной кадырова команда андижанской музыкальной школы
не возраст решает молодые узбекистанцы которые повышают узнаваемость страны от известных спортсменов до новых звезд в сфере музыки рассказываем о представителях узбекистанской молодежи развивающих культурную дипломатию республики самые известные молодые узбекистанцы абдусатторов биография алишер садуллаев зухриддин кадыров барчиной кадырова команда андижанской музыкальной школы
Не возраст решает: молодые узбекистанцы, которые повышают узнаваемость страны
От известных спортсменов до новых звезд в сфере музыки – рассказываем о представителях узбекистанской молодежи, развивающих культурную дипломатию республики.
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Узбекистан на международной арене представляют не только опытные политики, деятели культуры и спорта, но и молодежь. В День Независимости Sputnik рассказывает о молодых узбекистанцах, которыми гордится страна.
Нодирбек Абдусатторов
Шахматист, один из самых юных гроссмейстеров и чемпион мира по быстрым шахматам. Нодирбек увлекся игрой в шахматы в 5 лет. Перемещение фигур на шахматной доске он освоил самостоятельно, наблюдая за игрой сестры и брата.
Всего в 11 лет Нодирбек вошел в "ТОП-100 юниоров" ФИДЕ, став рекордсменом по возрасту попадания. В прошлом году Нодирбек получил одну из высших наград не только для себя, но и для всех узбекистанцев. Молодой шахматист стал чемпионом мира по быстрым шахматам, обыграв Яна Непомнящего. А буквально недавно в составе мужской сборной Узбекистана выиграл Всемирную шахматную олимпиаду в индийском городе Ченнай.
Алишер Садуллаев
Самый молодой член правительства Узбекистана – на данный момент ему 28 лет. В 2017 году Садуллаев получил должность заместителя министра народного образования Республики Узбекистан. А в 2020 году возглавил Агентство по делам молодежи Узбекистана.
В этом году Алишера Садуллаева также избрали председателем Федерации шахмат Узбекистана.
Команда андижанской музыкальной школы
В августе этого года настоящей сенсацией в Москве стала группа учеников Музыкальной школы №3 Андижана. Ребята представили Узбекистан на Детском культурном форуме в Москве. Дело в том, что учебное заведение дважды становилось лучшей школой музыки и искусств в Узбекистане, поэтому лучших учащихся пригласили выступить в России.
Так, на международном форуме юные танцовщицы Мунавварчехра Исакова и Района Абдуллаева продемонстрировали всю красоту узбекского танца, коллектив Районы Ахмедовой и Сардорбека Улмасбоева сыграли на дутаре и рубабе, а мастерство живописи показала Аднона Акбарова.
"Я искренне была рада теплому приему организаторов. Я уверена, что эти дети будут способствовать дальнейшему развитию нашей национальной культуры и распространению ее по всему миру", - позднее рассказала в комментарии Sputnik директор школы Муножат Исакова.
Зухриддин Кадыров
Первый узбекистанец, ставший чемпионом мира по фехтованию. В апреле текущего года Зухриддин победил соперника из Германии на чемпионате мира по фехтованию среди кадетов в ОАЭ.
Впрочем, как говорит сам спортсмен, большую эйфорию после победы он не испытывал, скорее, почувствовал, что теперь должен тренироваться еще больше.
Барчиной Кадырова
Барчиной Кадырова еще в июле этого года стала серебряным призером на Чемпионате Азии среди кадетов в Таиланде. Однако воля и желание получить заветное золото не оставило девушку. Уже в августе на Чемпионате Мира по дзюдо среди кадетов в Боснии и Герцеговине она одолела спортсменок из Франции и Италии и заняла заветное первое место.