https://uz.sputniknews.ru/20220902/ne-vozrast-reshaet-molodye-uzbekistantsy-kotorye-povyshayut-uznavaemost-strany-27724265.html

Не возраст решает: молодые узбекистанцы, которые повышают узнаваемость страны

Не возраст решает: молодые узбекистанцы, которые повышают узнаваемость страны

От известных спортсменов до новых звезд в сфере музыки – рассказываем о представителях узбекистанской молодежи, развивающих культурную дипломатию республики.

2022-09-02T17:05+0500

2022-09-02T17:05+0500

2022-09-02T17:05+0500

общество

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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Узбекистан на международной арене представляют не только опытные политики, деятели культуры и спорта, но и молодежь. В День Независимости Sputnik рассказывает о молодых узбекистанцах, которыми гордится страна.Нодирбек АбдусатторовШахматист, один из самых юных гроссмейстеров и чемпион мира по быстрым шахматам. Нодирбек увлекся игрой в шахматы в 5 лет. Перемещение фигур на шахматной доске он освоил самостоятельно, наблюдая за игрой сестры и брата.Всего в 11 лет Нодирбек вошел в "ТОП-100 юниоров" ФИДЕ, став рекордсменом по возрасту попадания. В прошлом году Нодирбек получил одну из высших наград не только для себя, но и для всех узбекистанцев. Молодой шахматист стал чемпионом мира по быстрым шахматам, обыграв Яна Непомнящего. А буквально недавно в составе мужской сборной Узбекистана выиграл Всемирную шахматную олимпиаду в индийском городе Ченнай.Алишер СадуллаевСамый молодой член правительства Узбекистана – на данный момент ему 28 лет. В 2017 году Садуллаев получил должность заместителя министра народного образования Республики Узбекистан. А в 2020 году возглавил Агентство по делам молодежи Узбекистана.В этом году Алишера Садуллаева также избрали председателем Федерации шахмат Узбекистана.Команда андижанской музыкальной школыВ августе этого года настоящей сенсацией в Москве стала группа учеников Музыкальной школы №3 Андижана. Ребята представили Узбекистан на Детском культурном форуме в Москве. Дело в том, что учебное заведение дважды становилось лучшей школой музыки и искусств в Узбекистане, поэтому лучших учащихся пригласили выступить в России.Так, на международном форуме юные танцовщицы Мунавварчехра Исакова и Района Абдуллаева продемонстрировали всю красоту узбекского танца, коллектив Районы Ахмедовой и Сардорбека Улмасбоева сыграли на дутаре и рубабе, а мастерство живописи показала Аднона Акбарова. "Я искренне была рада теплому приему организаторов. Я уверена, что эти дети будут способствовать дальнейшему развитию нашей национальной культуры и распространению ее по всему миру", - позднее рассказала в комментарии Sputnik директор школы Муножат Исакова.Зухриддин КадыровПервый узбекистанец, ставший чемпионом мира по фехтованию. В апреле текущего года Зухриддин победил соперника из Германии на чемпионате мира по фехтованию среди кадетов в ОАЭ.Впрочем, как говорит сам спортсмен, большую эйфорию после победы он не испытывал, скорее, почувствовал, что теперь должен тренироваться еще больше.Барчиной КадыроваБарчиной Кадырова еще в июле этого года стала серебряным призером на Чемпионате Азии среди кадетов в Таиланде. Однако воля и желание получить заветное золото не оставило девушку. Уже в августе на Чемпионате Мира по дзюдо среди кадетов в Боснии и Герцеговине она одолела спортсменок из Франции и Италии и заняла заветное первое место.Читайте также:

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не возраст решает молодые узбекистанцы которые повышают узнаваемость страны от известных спортсменов до новых звезд в сфере музыки рассказываем о представителях узбекистанской молодежи развивающих культурную дипломатию республики самые известные молодые узбекистанцы абдусатторов биография алишер садуллаев зухриддин кадыров барчиной кадырова команда андижанской музыкальной школы