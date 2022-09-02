https://uz.sputniknews.ru/20220902/v-afganistane-vo-vremya-molitvy-vzorvali-mechet-est-jertvy--video-27731057.html
В Афганистане во время молитвы взорвали мечеть, есть жертвы — видео
В Афганистане во время молитвы взорвали мечеть, есть жертвы — видео
Общее число пострадавших достигло 29 человек. По предварительной данным, в результате взрыва погиб мулла мечети. 02.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-02T19:38+0500
2022-09-02T19:38+0500
2022-09-02T19:38+0500
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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Сегодня, второго сентября во время пятничной молитвы в Афганистане произошел взрыв в мечте, передает Sputnik Афганистан.По предварительной данным, в результате взрыва погиб мулла мечети Муджиб ар-Рахман Ансари, известный своими высказываниями в поддержку движения "Талибан"*.Позже была официально подтверждена смерть муллы и еще шести человек. В правоохранительных органах сообщили, что число пострадавших достигло 29 человек.То есть, теракт произошел на территории мечети, но не внутри самого ее здания. Утверждается, что ответственность уже взяло ИГ**.Согласно информации, вице-премьер движения "Талибан" по экономическим вопросам Абдулгани Бародар 2 сентября отправился в Герат и выступил на экономическом форуме вместе с Муджибом ар-Рахманом Ансари, погибшим в результате взрыва в мечети во время пятничной молитвы. Но пока неизвестно, был ли он на пятничной молитве в мечети или нет.*организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность**запрещено в РФ
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афганистан
В Афганистане во время молитвы взорвали мечеть, есть жертвы — видео
Общее число пострадавших достигло 29 человек. По предварительной данным, в результате взрыва погиб мулла мечети.
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik.
Сегодня, второго сентября во время пятничной молитвы в Афганистане произошел взрыв в мечте, передает Sputnik Афганистан
.
По предварительной данным, в результате взрыва погиб мулла мечети Муджиб ар-Рахман Ансари, известный своими высказываниями в поддержку движения "Талибан"*.
Позже была официально подтверждена смерть муллы и еще шести человек. В правоохранительных органах сообщили, что число пострадавших достигло 29 человек.
"Как передает Aamaj News, ссылаясь на пресс-службу местной полиции талибов*, смертник подстерегал Муджиб ар-Рахмана Ансари, когда тот только направлялся в мечеть для руководства джума-намазом. Террорист смог подойти к хатибу вплотную, поцеловав его руку в качестве приветствия, и в тот же момент привел в действие взрывное устройство", - говорится в сообщении.
То есть, теракт произошел на территории мечети, но не внутри самого ее здания. Утверждается, что ответственность уже взяло ИГ**.
Согласно информации, вице-премьер движения "Талибан" по экономическим вопросам Абдулгани Бародар 2 сентября отправился в Герат и выступил на экономическом форуме вместе с Муджибом ар-Рахманом Ансари, погибшим в результате взрыва в мечети во время пятничной молитвы. Но пока неизвестно, был ли он на пятничной молитве в мечети или нет.
*организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность