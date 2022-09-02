https://uz.sputniknews.ru/20220902/v-afganistane-vo-vremya-molitvy-vzorvali-mechet-est-jertvy--video-27731057.html

В Афганистане во время молитвы взорвали мечеть, есть жертвы — видео

В Афганистане во время молитвы взорвали мечеть, есть жертвы — видео

Общее число пострадавших достигло 29 человек. По предварительной данным, в результате взрыва погиб мулла мечети. 02.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-02T19:38+0500

2022-09-02T19:38+0500

2022-09-02T19:38+0500

в мире

афганистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/03/23736317_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d756e08aa60008166f70f3e4eace65b3.jpg

ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Сегодня, второго сентября во время пятничной молитвы в Афганистане произошел взрыв в мечте, передает Sputnik Афганистан.По предварительной данным, в результате взрыва погиб мулла мечети Муджиб ар-Рахман Ансари, известный своими высказываниями в поддержку движения "Талибан"*.Позже была официально подтверждена смерть муллы и еще шести человек. В правоохранительных органах сообщили, что число пострадавших достигло 29 человек.То есть, теракт произошел на территории мечети, но не внутри самого ее здания. Утверждается, что ответственность уже взяло ИГ**.Согласно информации, вице-премьер движения "Талибан" по экономическим вопросам Абдулгани Бародар 2 сентября отправился в Герат и выступил на экономическом форуме вместе с Муджибом ар-Рахманом Ансари, погибшим в результате взрыва в мечети во время пятничной молитвы. Но пока неизвестно, был ли он на пятничной молитве в мечети или нет.*организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность**запрещено в РФ

афганистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

афганистан