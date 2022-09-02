https://uz.sputniknews.ru/20220902/za-avgust-rossiyskie-sily-pvo-perexvatili-226-snaryadov-himars-27723034.html

За август российские силы ПВО перехватили 226 снарядов HIMARS

За август российские силы ПВО перехватили 226 снарядов HIMARS

Также российские войска прорвали оборону ВСУ в Донбассе.

2022-09-02T16:05+0500

2022-09-02T16:05+0500

2022-09-02T16:05+0500

специальная военная операция россии в донбассе

россия

пво

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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Российская ПВО за август перехватила 226 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.Также в ходе совещания он заявил, что российские войска при поддержке сил ДНР и ЛНР прорвали оборону ВСУ в Донбассе.Известно, что при отступлении украиснкие войска оставили большое количество оружия и раненых. Шойгу подчеркнул, что всем пострадавшим российские военные медики оказали квалифицированную медицинскую помощь.Также глава Минобороны сообщил, что за прошлый месяц удалось уничтожить 174 штаба управления бригадного и батальонного звеньев ВСУ и более 600 единиц тяжелого вооружения и артиллерийских систем, преимущественно западного производства.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Читайте также:

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за август российские силы пво перехватили 226 снарядов himars также российские войска прорвали оборону всу в донбассе шойгу видеоселекторное совещание заявления что сказал