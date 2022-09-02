https://uz.sputniknews.ru/20220902/za-avgust-rossiyskie-sily-pvo-perexvatili-226-snaryadov-himars-27723034.html
За август российские силы ПВО перехватили 226 снарядов HIMARS
За август российские силы ПВО перехватили 226 снарядов HIMARS
Также российские войска прорвали оборону ВСУ в Донбассе.
2022-09-02T16:05+0500
2022-09-02T16:05+0500
2022-09-02T16:05+0500
специальная военная операция россии в донбассе
россия
пво
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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Российская ПВО за август перехватила 226 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.Также в ходе совещания он заявил, что российские войска при поддержке сил ДНР и ЛНР прорвали оборону ВСУ в Донбассе.Известно, что при отступлении украиснкие войска оставили большое количество оружия и раненых. Шойгу подчеркнул, что всем пострадавшим российские военные медики оказали квалифицированную медицинскую помощь.Также глава Минобороны сообщил, что за прошлый месяц удалось уничтожить 174 штаба управления бригадного и батальонного звеньев ВСУ и более 600 единиц тяжелого вооружения и артиллерийских систем, преимущественно западного производства.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Читайте также:
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за август российские силы пво перехватили 226 снарядов himars также российские войска прорвали оборону всу в донбассе шойгу видеоселекторное совещание заявления что сказал
за август российские силы пво перехватили 226 снарядов himars также российские войска прорвали оборону всу в донбассе шойгу видеоселекторное совещание заявления что сказал
За август российские силы ПВО перехватили 226 снарядов HIMARS
Также российские войска прорвали оборону ВСУ в Донбассе.
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Российская ПВО за август перехватила 226 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.
"Сбито 19 самолётов, шесть вертолётов и 188 беспилотных летательных аппаратов, перехвачено 226 реактивных снарядов HIMARS", - цитирует РИА Новости
главу Минобороны.
Также в ходе совещания он заявил, что российские войска при поддержке сил ДНР и ЛНР прорвали оборону ВСУ в Донбассе.
"За последние две недели Вооруженные силы России совместно с подразделениями Народных милиций Луганской и Донецкой народных республик взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в населенном пункте Пески. Взломана эшелонированная и подготовленная в инженерном отношении оборона националистов", — сказал он.
Известно, что при отступлении украиснкие войска оставили большое количество оружия и раненых. Шойгу подчеркнул, что всем пострадавшим российские военные медики оказали квалифицированную медицинскую помощь.
Также глава Минобороны сообщил, что за прошлый месяц удалось уничтожить 174 штаба управления бригадного и батальонного звеньев ВСУ и более 600 единиц тяжелого вооружения и артиллерийских систем, преимущественно западного производства.
"На фоне высоких потерь ВСУ отмечается снижение притока иностранных наемников. С начала спецоперации их число сократилось более чем в три с половиной раза, почти три тысячи (2831) боевиков уничтожено. Продолжим освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность Российской Федерации", — рассказал министр.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.