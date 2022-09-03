https://uz.sputniknews.ru/20220903/britanskiy-deputat-soobschil-o-predpolagaemyx-srokax-ispolzovaniya-yadernogo-orujiya-27739722.html

Британский депутат сообщил о предполагаемых сроках использования ядерного оружия

Британский депутат сообщил о предполагаемых сроках использования ядерного оружия

Британский депутат заявил о риске применения ядерного оружия в ближайшие 10 лет.

2022-09-03T11:03+0500

2022-09-03T11:03+0500

2022-09-03T11:03+0500

в мире

ядерное оружие

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/03/27740107_0:92:3071:1819_1920x0_80_0_0_04a5c26d0498e5b7d9554609beb0b1b7.jpg

ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. В ближайшие десять лет в мире могут применить тактическое ядерное оружие, заявил в эфире Times Radio депутат правящей в Великобритании Консервативной партии Тобиас Эллвуд.По его мнению, это связано с ростом напряженности на международной арене.Парламентарий считает, что Великобритания нуждается в "новом Уинстоне Черчилле", который помог бы стране пережить "очень трудное" десятилетие.Глава британского МИД Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьер-министра страны, ранее заявила, что будет готова при необходимости нажать на кнопку запуска ядерного оружия.Читайте также:Своими глазами. Глава МАГАТЭ прибыл на АЭС под грохот снарядов – видео, фото

великобритания

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

британский депутат назвал возможные сроки применения ядерного оружия могут ли когда могут применить использовать ядерное оружие новости заявления политиков в мире