https://uz.sputniknews.ru/20220903/britanskiy-deputat-soobschil-o-predpolagaemyx-srokax-ispolzovaniya-yadernogo-orujiya-27739722.html
Британский депутат сообщил о предполагаемых сроках использования ядерного оружия
Британский депутат сообщил о предполагаемых сроках использования ядерного оружия
Британский депутат заявил о риске применения ядерного оружия в ближайшие 10 лет.
2022-09-03T11:03+0500
2022-09-03T11:03+0500
2022-09-03T11:03+0500
в мире
ядерное оружие
великобритания
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ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. В ближайшие десять лет в мире могут применить тактическое ядерное оружие, заявил в эфире Times Radio депутат правящей в Великобритании Консервативной партии Тобиас Эллвуд.По его мнению, это связано с ростом напряженности на международной арене.Парламентарий считает, что Великобритания нуждается в "новом Уинстоне Черчилле", который помог бы стране пережить "очень трудное" десятилетие.Глава британского МИД Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьер-министра страны, ранее заявила, что будет готова при необходимости нажать на кнопку запуска ядерного оружия.Читайте также:Своими глазами. Глава МАГАТЭ прибыл на АЭС под грохот снарядов – видео, фото
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британский депутат назвал возможные сроки применения ядерного оружия могут ли когда могут применить использовать ядерное оружие новости заявления политиков в мире
британский депутат назвал возможные сроки применения ядерного оружия могут ли когда могут применить использовать ядерное оружие новости заявления политиков в мире
Британский депутат сообщил о предполагаемых сроках использования ядерного оружия
Британский депутат Эллвуд заявил о риске применения ядерного оружия в ближайшие десять лет.
ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik.
В ближайшие десять лет в мире могут применить тактическое ядерное оружие, заявил
в эфире Times Radio депутат правящей в Великобритании Консервативной партии Тобиас Эллвуд.
По его мнению, это связано с ростом напряженности на международной арене.
"Мы живем в крайне сложное десятилетие. Наш мир изменится. Я полагаю, как бы это страшно не звучало, что мы увидим применение тактического ядерного оружия в ближайшие десять лет", — допустил Эллвуд.
Парламентарий считает, что Великобритания нуждается в "новом Уинстоне Черчилле", который помог бы стране пережить "очень трудное" десятилетие.
Глава британского МИД Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьер-министра страны, ранее заявила, что будет готова при необходимости нажать на кнопку запуска ядерного оружия.