https://uz.sputniknews.ru/20220902/svoimi-glazami-glava-magate-pribyl-na-aes-pod-groxot-snaryadov-27731641.html

Своими глазами. Глава МАГАТЭ прибыл на АЭС под грохот снарядов

Своими глазами. Глава МАГАТЭ прибыл на АЭС под грохот снарядов

Подробности – в репортаже корреспондента Sputnik.

2022-09-02T19:07+0500

2022-09-02T19:07+0500

2022-09-02T19:07+0500

специальная военная операция россии в донбассе

магатэ

аэс

обстрел

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Прибытие миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС было намечено на утро четверга. Из Бердянска автобус с журналистами (пресс-тур на ЗАЭС организовало Минобороны РФ) выдвинулся в Энергодар в пять утра. Прибыть должны были около девяти. Однако на полпути планы изменились: поступила информация, что в районе Энергодара идёт бой.Выяснилось, что около шести часов утра порядка 60 украинских диверсантов высадились на реке Каховка в нескольких километрах от АЭС и предприняли попытку захвата. Было выпущено четыре снаряда, которые приземлились в 400 метрах от первого энергоблока. Боестолкновение происходило в районе Васильевки.Автобус с журналистами стал двигаться к АЭС объездными и более безопасными путями, периодически делая остановки на сельских дорогах, скрывающихся за зарослями кустов и деревьев.Мелитополь и Михайловку мы проехали спокойно, но затем стали слышны "прилеты". Около полудня нас подвезли к какому-то административному зданию в окрестностях Запорожской атомной электростанции и быстро по одному приказали бежать в подвал. Там мы и провели полтора часа, периодически слушая грохот разрывающихся снарядов.Когда стихло, нас попросили выбегать на улицу и быстро садиться в автобус.Дальше была дорога к Запорожской АЭС, приезд, паспортный контроль, сверка со списком. И вот мы на территории станции.В ожидании Гросси нам показали последствия регулярных обстрелов АЭС. Один из "прилетов" пришелся на систему охлаждения. Из труб на высоте метров трех уже не первый день на землю капает вода. Как рассказали военные, из-за повреждения был нарушен технологический процесс в соседнем здании, в котором находится сжиженный азот. В этом здании взрывной волной выбило стекла.Пока ждали Рафаэля Гросси, нам сообщили, что сам глава МАГАТЭ пробудет на станции всего несколько часов, уедет, но оставит на станции несколько наблюдателей, которые зафиксируют все, что увидит комиссия и составят отчет.Всего на атомную электростанцию к сегодняшнему дню пришлось восемь ударов со стороны ВСУ. Нам показали хвостовик снаряда реактивной системы залпового огня "Ураган" с кассетной боевой частью, который буквально влетел в землю недалеко от четвертого энергоблока. По траектории видно, что он прилетел с украинской стороны.Позже об этом рассказал и представитель госкорпорации "Росатом" Ренат Карчаа, который сопровождал Гросси по АЭС. Он продемонстрировал главе МАГАТЭ последствия ударов. Гросси внимательно слушал, не перебивал и кивал головой.Представитель "Росатома" отметил, что украинские войска бьют по АЭС осколочными снарядами. "Они применяются исключительно для поражения живой силы. И если исходить из одной из версий украинской стороны, что они бьют по группировке российских военнослужащих, то в этом квадрате нет российских военных. Несложно предположить, что эти снаряды предназначены для служащих этой станции. К сожалению, это так".Гросси спросил, есть ли возможность определить источник обстрела.Журналистам продемонстрировали останки беспилотника, который на днях упал на крышу пятого энергоблока. Он нес от 300 до 500 граммов гексогена, или около полутора килограммов в тротиловом эквиваленте. Поражающих элементов на беспилотнике не было.Скорее всего, это скорее была акция устрашения или проверка. Серьезных повреждений беспилотник не нанес. Трагедия произошла бы, если бы он упал не на крышу, а в толпу людей. Фактически он сработал в воздухе, а обломки посыпались на крышу. Правда, тогда же был прилет и второго беспилотника. Какая начинка была у него - неизвестно, поскольку второй беспилотник удалось сбить.Читайте также:Цель фейков — подорвать доверие к власти и дестабилизировать ситуацию в России

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своими глазами глава магатэ прибыл на аэс под грохот снарядов миссия магатэ во гласе с главой организации рафаэлем гросси своими глазами увидела в четверг все повреждения которые обстрелы всу нанесли запорожской аэс подробности в репортаже корреспондента sputnik алексея стефанова который был на станции в день визита главы магатэ что происходит новости заявления заэс