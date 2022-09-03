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COVID-19: число инфицированных уменьшается
COVID-19: число инфицированных уменьшается
О ситуации с коронавирусной инфекцией в Узбекистане читайте в материале.
2022-09-03T17:32+0500
2022-09-03T17:32+0500
общество
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 в республике с начала пандемии достигло 243 823 человека. Об этом сообщает Минздрав Узбекистана.В течение прошедших суток зафиксированы 10 (накануне – 15) новых случаев.Заболевшие зарегистрированы только в столице – 10 человек.Минздрав не публикует данные о выздоровевших за прошедшие сутки.Читайте также:Таджикистан опять вернул антиковидные ограничения на границе
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covid 19 число инфицированных уменьшается коронавирус ковид статистика узбекистан сколько человек заболевших выздоровевших новости официальные данные
covid 19 число инфицированных уменьшается коронавирус ковид статистика узбекистан сколько человек заболевших выздоровевших новости официальные данные

COVID-19: число инфицированных уменьшается

17:32 03.09.2022
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19 в аэропорту Внуково. Архивное фото
Экспресс-тестирование на COVID-19 в аэропорту Внуково. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.09.2022
© Sputnik / Алексей Майшев
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О ситуации с коронавирусной инфекцией в Узбекистане читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 в республике с начала пандемии достигло 243 823 человека. Об этом сообщает Минздрав Узбекистана.
В течение прошедших суток зафиксированы 10 (накануне – 15) новых случаев.
Заболевшие зарегистрированы только в столице – 10 человек.
Минздрав не публикует данные о выздоровевших за прошедшие сутки.
Читайте также:
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