https://uz.sputniknews.ru/20220903/covid-19-chislo-infitsirovannyx-umenshaetsya-27747037.html
COVID-19: число инфицированных уменьшается
COVID-19: число инфицированных уменьшается
О ситуации с коронавирусной инфекцией в Узбекистане читайте в материале.
2022-09-03T17:32+0500
2022-09-03T17:32+0500
2022-09-03T17:32+0500
общество
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/0f/26227328_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_7598c4ff56471e262efecd6ea8eb060a.jpg
ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 в республике с начала пандемии достигло 243 823 человека. Об этом сообщает Минздрав Узбекистана.В течение прошедших суток зафиксированы 10 (накануне – 15) новых случаев.Заболевшие зарегистрированы только в столице – 10 человек.Минздрав не публикует данные о выздоровевших за прошедшие сутки.Читайте также:Таджикистан опять вернул антиковидные ограничения на границе
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/0f/26227328_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_b9616d2ef5eae5adc321686c083f12f7.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
covid 19 число инфицированных уменьшается коронавирус ковид статистика узбекистан сколько человек заболевших выздоровевших новости официальные данные
covid 19 число инфицированных уменьшается коронавирус ковид статистика узбекистан сколько человек заболевших выздоровевших новости официальные данные
COVID-19: число инфицированных уменьшается
О ситуации с коронавирусной инфекцией в Узбекистане читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik.
На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 в республике с начала пандемии достигло 243 823 человека. Об этом сообщает Минздрав
Узбекистана.
В течение прошедших суток зафиксированы 10 (накануне – 15) новых случаев.
Заболевшие зарегистрированы только в столице – 10 человек.
Минздрав не публикует данные о выздоровевших за прошедшие сутки.