https://uz.sputniknews.ru/20220903/covid-19-chislo-infitsirovannyx-umenshaetsya-27747037.html

COVID-19: число инфицированных уменьшается

COVID-19: число инфицированных уменьшается

О ситуации с коронавирусной инфекцией в Узбекистане читайте в материале.

2022-09-03T17:32+0500

2022-09-03T17:32+0500

2022-09-03T17:32+0500

общество

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 в республике с начала пандемии достигло 243 823 человека. Об этом сообщает Минздрав Узбекистана.В течение прошедших суток зафиксированы 10 (накануне – 15) новых случаев.Заболевшие зарегистрированы только в столице – 10 человек.Минздрав не публикует данные о выздоровевших за прошедшие сутки.Читайте также:Таджикистан опять вернул антиковидные ограничения на границе

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