https://uz.sputniknews.ru/20220903/gazprom-ne-mojet-vozobnovit-rabotu-severnogo-potoka-27748814.html

"Газпром" не может возобновить работу "Северного потока"

"Газпром" не может возобновить работу "Северного потока"

"Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, с конца июля — на 20%.

2022-09-03T18:54+0500

2022-09-03T18:54+0500

2022-09-03T18:54+0500

в мире

газпром

северный поток

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ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Siemens участвует в ремонтных работах агрегата для "Северного потока", обнаруживает неисправности и готова их устранять, но ремонтировать негде, сообщил "Газпром"."Компания Siemens принимает участие в ремонтных работах в соответствии с действующим контрактом, обнаруживает неисправности, подписывает акт об обнаружении утечек масла, готова их устранять. Только ремонтировать негде", — говорится в Telegram-канале "Газпрома"."Газпром" накануне сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60. Представитель немецкой Siemens Energy заявил РИА Новости, что компания не считает заключение "Газпрома" технической причиной для остановки газопровода."Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 млн кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. В последнее время работу обеспечивала только одна турбина.Читайте также:Британский депутат сообщил о предполагаемых сроках использования ядерного оружия

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