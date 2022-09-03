https://uz.sputniknews.ru/20220903/gazprom-ne-mojet-vozobnovit-rabotu-severnogo-potoka-27748814.html
"Газпром" не может возобновить работу "Северного потока"
"Газпром" не может возобновить работу "Северного потока"
"Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, с конца июля — на 20%.
2022-09-03T18:54+0500
2022-09-03T18:54+0500
2022-09-03T18:54+0500
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северный поток
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ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Siemens участвует в ремонтных работах агрегата для "Северного потока", обнаруживает неисправности и готова их устранять, но ремонтировать негде, сообщил "Газпром"."Компания Siemens принимает участие в ремонтных работах в соответствии с действующим контрактом, обнаруживает неисправности, подписывает акт об обнаружении утечек масла, готова их устранять. Только ремонтировать негде", — говорится в Telegram-канале "Газпрома"."Газпром" накануне сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60. Представитель немецкой Siemens Energy заявил РИА Новости, что компания не считает заключение "Газпрома" технической причиной для остановки газопровода."Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 млн кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. В последнее время работу обеспечивала только одна турбина.Читайте также:Британский депутат сообщил о предполагаемых сроках использования ядерного оружия
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газпром не может возобновить работу северного потока северный поток что происходит почему остановили ремонт турбины сименс новости заявления siemens россия
газпром не может возобновить работу северного потока северный поток что происходит почему остановили ремонт турбины сименс новости заявления siemens россия
"Газпром" не может возобновить работу "Северного потока"
"Газпром" заявил о невозможности ремонта турбины для "Северного потока" со стороны Siemens.
ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik.
Siemens участвует в ремонтных работах агрегата для "Северного потока", обнаруживает неисправности и готова их устранять, но ремонтировать негде, сообщил
"Газпром".
"Компания Siemens принимает участие в ремонтных работах в соответствии с действующим контрактом, обнаруживает неисправности, подписывает акт об обнаружении утечек масла, готова их устранять. Только ремонтировать негде", — говорится в Telegram-канале "Газпрома".
"Газпром" накануне сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60. Представитель немецкой Siemens Energy заявил РИА Новости, что компания не считает заключение "Газпрома" технической причиной для остановки газопровода.
"Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 млн кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. В последнее время работу обеспечивала только одна турбина.