https://uz.sputniknews.ru/20220903/kak-v-tashkente-proshel-diktant-pobedy--video-27752912.html

Как в Ташкенте прошел Диктант Победы — видео

Как в Ташкенте прошел Диктант Победы — видео

В день окончания Второй мировой войны, в Узбекистане прошла акция "Диктант Победы".

2022-09-03T20:16+0500

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общество

диктант

день победы

вов

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ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Сегодня, 3 сентября, в Ташкенте прошел Диктант Победы. Свои знания в области истории Второй мировой войны мог проверить каждый желающий."Диктант проводится 3 сентября, потому что это официальное окончание Второй мировой войны", - объяснил глава Русского дома в Ташкенте Михаил Вождаев.Диктант проходит сразу в четырех локациях столицы: в Русском доме, в Русском культурном центре, Ташкентской и Узбекистанской епархии и Информационно-ресурсном центре Мирзо-Улугбекского района.На диктанте в Русском доме побывал и корреспондент Sputnik."Около 100 участников пришли проверить свои знания в этот памятный день, среди которых были люди разных возрастов и профессий, приходили даже целыми семьями, ведь для того, чтобы помнить об истории своих предков и родины, необязательно быть профессионалом с историческим образованием", - добавил Вождаев.Диктант Победы традиционно включает в себя тест из 25 вопросов. Время на выполнение – 45 минут. Вопросы носят разноплановый характер: нужно вставить пропущенные слова в тексте, назвать автора поэмы, посвященной войне, на основании приведенного отрывка назвать город, событие или участника военных действий. Некоторые вопросы связаны с художественными фильмами и монументами, посвященными Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.Читайте также:В Сергели открылся новый парк — видео

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видео как в ташкенте прошел диктант победы в день окончания второй мировой войны в узбекистане прошла международная историческая акция диктант победы