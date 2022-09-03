https://uz.sputniknews.ru/20220903/mejdu-tashkentom-i-xivoy-zapustyat-skorostnoy-poezd-27744447.html

Между Ташкентом и Хивой запустят скоростной поезд

Между Ташкентом и Хивой запустят скоростной поезд

Хиву будет туристической столицей исламского мира в 2024 году.

2022-09-03T15:29+0500

2022-09-03T15:29+0500

2022-09-03T15:29+0500

туризм

ташкент

хива

скоростной поезд

поезд

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ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Скоростной поезд из Ташкента в Хиву, который планируется запустить в 2024 году, будет носить имя Джалаладдина Мангуберды. Такое предложение на открытии в Ургенче нового памятника правителю Хорезма и полководцу высказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.Сейчас ведется электрификация железнодорожной линии "Бухара-Ургенч-Хива" протяженностью 465 км. С ее запуском из Ташкента в Хиву можно будет доехать за семь часов, из Бухары в Хиву — за три часа. Осенью 2018 года была открыта железная дорога из Ургенча до Хивы протяженностью 33,7 км. В Хиве был построен вокзал.Первый рейс высокоскоростного поезда Afrosiyob (составы поставляются испанской Talgo) был совершен в августе 2011 года. В 2015 году поезд начал ходить до Карши (в 2018 году линия продлена до Шахрисабза), в 2016 году — до Бухары.Летом Организация исламского сотрудничества объявила Хиву туристической столицей исламского мира в 2024 году.В своем выступлении президент отметил, что в целях увеличения потока иностранных туристов в Хорезме будет создана необходимая инфраструктура для улучшения межрегионального и международного транспортного сообщения.Кроме того, "в ближайшие два года Ургенчский международный аэропорт, по числу пассажиров являющийся вторым после столичного аэропорта, будет реконструирован и превращен в туристический транспортный хаб", сказал Шавкат Мирзиёев.В Ургенче и Хиве вдоль автомобильных дорог будет построено более 100 современных объектов сервиса, добавил он.Читайте также:Узбекистан планирует восстановить поезда в Уфу и Новосибирск

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