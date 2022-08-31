https://uz.sputniknews.ru/20220831/uzbekistan-planiruyut-vosstanovit-poezda-v-ufu-i-novosibirsk-27626874.html

Узбекистан планируют восстановить поезда в Уфу и Новосибирск

Узбекистан планируют восстановить поезда в Уфу и Новосибирск

Узбекские железные дороги намерены возобновить движение поездов в еще два города России. Сообщение, прерванное пандемией, уже восстановлено с Самарой и Волгоградом.

2022-08-31T08:03+0500

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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. "Узбекские железные дороги" намерены возобновить сообщение из Ташкента в два российских города — Уфу и Новосибирск, сообщают в компании.В июне между Узбекистаном и Россией возобновилось железнодорожное сообщение, прерванное в 2020 году из-за пандемии COVID-19. В частности, с 23 июня еженедельно начал курсировать поезд "Ташкент — Самара", с 25 июня — поезд "Ташкент — Волгоград".Ранее АО "Узжелдорпасс" (входит в состав "Узбекских железных дорог") сообщало, что с 1 октября запускает второй поезд "Ташкент – Самара", а с 5 октября – "Ташкент — Волгоград".Читайте также:Мгновенный эффект: как Форум регионов ШОС отразился на партнерстве России и УзбекистанаВидео: почему России интересна трансафганская железная дорога – эксперт

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