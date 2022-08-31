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Узбекистан планируют восстановить поезда в Уфу и Новосибирск
Узбекистан планируют восстановить поезда в Уфу и Новосибирск
Узбекские железные дороги намерены возобновить движение поездов в еще два города России. Сообщение, прерванное пандемией, уже восстановлено с Самарой и Волгоградом.
2022-08-31T08:03+0500
2022-08-31T08:03+0500
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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. "Узбекские железные дороги" намерены возобновить сообщение из Ташкента в два российских города — Уфу и Новосибирск, сообщают в компании.В июне между Узбекистаном и Россией возобновилось железнодорожное сообщение, прерванное в 2020 году из-за пандемии COVID-19. В частности, с 23 июня еженедельно начал курсировать поезд "Ташкент — Самара", с 25 июня — поезд "Ташкент — Волгоград".Ранее АО "Узжелдорпасс" (входит в состав "Узбекских железных дорог") сообщало, что с 1 октября запускает второй поезд "Ташкент – Самара", а с 5 октября – "Ташкент — Волгоград".Читайте также:Мгновенный эффект: как Форум регионов ШОС отразился на партнерстве России и УзбекистанаВидео: почему России интересна трансафганская железная дорога – эксперт
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узбекистан восстановит поезда уфа новосибирск ташкент узбекские железные дороги россия сообщение почему прекратилось прервалось пандемия с каким городом восстановлено с кем самара волгоград
Узбекистан планируют восстановить поезда в Уфу и Новосибирск
08:03 31.08.2022 (обновлено: 08:38 31.08.2022)
Узбекские железные дороги намерены возобновить движение поездов в еще два города России. Сообщение, прерванное пандемией, уже восстановлено с Самарой и Волгоградом.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. "Узбекские железные дороги" намерены возобновить сообщение из Ташкента в два российских города — Уфу и Новосибирск, сообщают в компании.
"В перспективе планируется восстановить следующие направления: "Ташкент – Уфа", "Ташкент – Новосибирск", — говорится в материалах на сайте "Узбекских железных дорог".
В июне между Узбекистаном и Россией возобновилось железнодорожное сообщение, прерванное в 2020 году из-за пандемии COVID-19. В частности, с 23 июня еженедельно начал курсировать поезд "Ташкент — Самара", с 25 июня — поезд "Ташкент — Волгоград".
Ранее АО "Узжелдорпасс" (входит в состав "Узбекских железных дорог") сообщало, что с 1 октября запускает второй поезд "Ташкент – Самара", а с 5 октября – "Ташкент — Волгоград".