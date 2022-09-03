https://uz.sputniknews.ru/20220903/pochemu-zapad-bespokoit-takticheskoe-yadernoe-orujie-vvs-belarusi-27742424.html

Почему Запад беспокоит тактическое ядерное оружие ВВС Беларуси

Почему Запад беспокоит тактическое ядерное оружие ВВС Беларуси

Беларусь имеет необходимое оружие для ответа.

2022-09-03T16:10+0500

2022-09-03T16:10+0500

2022-09-03T16:10+0500

колумнисты

запад

ядерное оружие

беларусь

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Президент РБ Александр Лукашенко слов на ветер не бросает. После его недавнего заявления о возможности нанесения белорусскими ВВС ответно-встречного удара тактическим ядерным оружием по странам-агрессорам на Западе засуетились. Недобрым соседям важно понять, в каких обстоятельствах, кому, когда, и на чем "прилетит"?Окруженная с трех сторон враждебными странами Североатлантического альянса и Украиной, Беларусь может показаться уязвимой, и давно испытывает военно-политическое давление коллективного Запада. Однако Союзное государство (РБ и РФ) превращает республику в неприступную крепость, располагающую фактически тем же ядерным потенциалом, что и Россия. Самолеты белорусских ВВС переоборудованы для несения ядерного оружия, Минск готов мгновенно ответить на агрессию стран Запада.Президент РБ Александр Лукашенко в прошлую пятницу прокомментировал переброску американской боевой техники на территорию стран Восточной Европы в рамках операции Atlantic Resolve (Атлантическая решимость): "Они должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут. Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие… Все готово!". Беларусь имеет необходимое оружие для ответа.Вчера Александр Лукашенко уточнил, что Минск поставит перед Москвой вопрос об обладании ядерным оружием в том случае, если США будут осуществлять соответствующие поставки в Польшу. Здесь речь идет о модернизации (технологической готовности к применению тактического ядерного оружия) нескольких фронтовых бомбардировщиков Су-24М Военно-воздушных сил Беларуси.Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом РБ Александром Лукашенко заявил, что принято решение о передаче Минску комплексов "Искандер-М", республика получит их в течение ближайших нескольких месяцев – с баллистическими и крылатыми ракетами, которые можно применять "как в обычном, так и в ядерном исполнении". Там же российский президент предложил военным ведомствам двух стран проработать все детали. Однако натовцев более "зацепила" информация об оснащении тактическим ядерным оружием белорусских фронтовых бомбардировщиков. Почему?Неизбежное возмездиеАлександр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь готова к провокациям со стороны НАТО, цели для ударов определены, центры принятия решений известны. На Западе понимают, что неядерная РБ может быть легитимно вовлечена в соглашение о совместном с РФ использовании ядерного оружия. По аналогии с применением в случае войны американских термоядерных бомб семейства B-61 военно-воздушными силами Бельгии, Германии, Италии и других европейских стран альянса. Утверждение белорусского президента о готовности фронтовых бомбардировщиков Су-24М вызвало активную дискуссию западных специалистов, потому что высочайшие боевые характеристики этого самолета гарантируют неотразимость применения ЯО.Американское издание Military Watch насчитало в ВВС Беларуси 30 самолетов Су-24М, кроме сотни однотипных машин, которые могла бы передать Россия. В публикации подчеркнута возможность интеграции ядерного оружия с новыми тяжелыми истребителями Су-30СМ. И все же бомбардировщики с крылом изменяемой стреловидности Су-24М остаются лучшими в мире, обладают значительным потенциалом модернизации.Способность Су-24М летать днем и ночью на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности – делает фронтовой бомбардировщик практически невидимым и неуловимым для средств ПВО противника. Доставка тактического ядерного боеприпаса к цели гарантирована. Впечатляет и способность Су-24М поднять в воздух до 8 тонн боевой нагрузки. Самолет может нести до четырех бомб калибра 1500 кг. Скорость у поверхности земли – 1400 км/час, на высоте – 2320 км/час. Боевой радиус 560 – 1300 км.Крепкий "ветеран" неоднократно проходил модернизацию, и вполне соответствует требованиями времени. К примеру, прицельно-навигационный комплекс СВП-24 "Гефест" позволил в три раза повысить точность бомбометания и ракетных ударов. Летчики очень высоко оценивают боевые возможности Су-24М, и тактическое ядерное оружие на борту сделает фронтовой бомбардировщик еще совершеннее.Между тем, продолжается расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии, которые находятся в 500 км от границ Беларуси. Многомиллиардную военную помощь и поставки оружия киевскому режиму Соединенными Штатами и прочими странами Запада Беларусь и Россия рассматривают как непосредственное участие в конфликте, угрожающее безопасности Союзного государства. Не Москва и Минск ведут Европу по ступеням эскалации к глобальному военному конфликту, но суровое возмездие агрессору они гарантируют.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Читайте также:Время Ч: почему высадка украинского десанта у ЗАЭС — провал британских спецслужб

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

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