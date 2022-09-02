https://uz.sputniknews.ru/20220902/vremya-ch-pochemu-vysadka-ukrainskogo-desanta-u-zaes---proval-britanskix-spetsslujb-----27730645.html
Время Ч: почему высадка украинского десанта у ЗАЭС - провал британских спецслужб
Время Ч: почему высадка украинского десанта у ЗАЭС - провал британских спецслужб
Чем важны учения "Восток 2022", рассказал военный обозреватель Хроленко.
2022-09-02T18:36+0500
2022-09-02T18:36+0500
2022-09-02T18:36+0500
видео
аэс
восток
военные учения
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Провальная операция украинского десанта, который пытался высадиться у Запорожской АЭС, показывает деградацию готовивших ее западных спецслужб и военных, считает военный эксперт Александр Хроленко. В чем была цель неудавшейся операции? Зачем Киев бросает на убой своих лучших бойцов? Помогут ли ВСУ афганские пилоты? Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".Читайте также:Время Ч: Военный эксперт рассказал, зачем Путин увеличил численность российской армии
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видео смотреть программа время ч почему высадка украинского десанта у заэс провал британских спецслужб запорожская аэс аналитика что происходит эксперты мнения оценки политика политологи колумнисты хроленко новости заявления
видео смотреть программа время ч почему высадка украинского десанта у заэс провал британских спецслужб запорожская аэс аналитика что происходит эксперты мнения оценки политика политологи колумнисты хроленко новости заявления
Время Ч: почему высадка украинского десанта у ЗАЭС - провал британских спецслужб
О том, почему так важны учения "Восток 2022", рассказал военный обозреватель Александр Хроленко в интервью Sputnik.
Провальная операция украинского десанта, который пытался высадиться у Запорожской АЭС, показывает деградацию готовивших ее западных спецслужб и военных, считает военный эксперт Александр Хроленко.
В чем была цель неудавшейся операции? Зачем Киев бросает на убой своих лучших бойцов?
Помогут ли ВСУ афганские пилоты? Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч"
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