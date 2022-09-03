https://uz.sputniknews.ru/20220903/poluchit-zagranpasport-stalo-prosche-27743288.html

Получить загранпаспорт стало проще

Получить загранпаспорт стало проще

Сокращено количество документов, представляемых для получения загранпаспорта.

2022-09-03T14:48+0500

2022-09-03T14:48+0500

2022-09-03T14:48+0500

общество

загранпаспорт

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Для получения биометрического паспорта для выезда за границу граждане могут обратиться в любой ЦГУ или орган внутренних дел по экстерриториальному принципу. Об этом сообщает пресс-служба Агентства госуслуг.В настоящее время полностью отказались от практики заполнения бумажного заявления-анкеты, введен электронный механизм заполнения анкеты.В некоторых сложных случаях сокращено количество справок и документов, которые получатели услуг должны предоставить. В частности, отменено требование о предоставлении копии военного билета или копии справки о приписке к военкомату для военнообязанных лиц в возрасте от 18 до 27 лет.В случаях, когда родители совместно обращаются за паспортом для несовершеннолетних, их нотариально удостоверенного согласия теперь не требуется.О соответствующих этапах предоставления госуслуги гражданину автоматически приходит SMS-сообщение, а проверить их статус можно через Единый портал или сайт Государственного центра персонализации.При выдаче паспортов несовершеннолетним за границей, если лицом, сопровождающим этого несовершеннолетнего, являются отец и (или) мать, нотариально удостоверенное обязательство сопровождающего лица также не требуется.Читайте также:На аукцион выставлена 41 тысяча земельных участков

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