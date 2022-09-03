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Получить загранпаспорт стало проще
Получить загранпаспорт стало проще
Сокращено количество документов, представляемых для получения загранпаспорта.
2022-09-03T14:48+0500
2022-09-03T14:48+0500
общество
загранпаспорт
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Для получения биометрического паспорта для выезда за границу граждане могут обратиться в любой ЦГУ или орган внутренних дел по экстерриториальному принципу. Об этом сообщает пресс-служба Агентства госуслуг.В настоящее время полностью отказались от практики заполнения бумажного заявления-анкеты, введен электронный механизм заполнения анкеты.В некоторых сложных случаях сокращено количество справок и документов, которые получатели услуг должны предоставить. В частности, отменено требование о предоставлении копии военного билета или копии справки о приписке к военкомату для военнообязанных лиц в возрасте от 18 до 27 лет.В случаях, когда родители совместно обращаются за паспортом для несовершеннолетних, их нотариально удостоверенного согласия теперь не требуется.О соответствующих этапах предоставления госуслуги гражданину автоматически приходит SMS-сообщение, а проверить их статус можно через Единый портал или сайт Государственного центра персонализации.При выдаче паспортов несовершеннолетним за границей, если лицом, сопровождающим этого несовершеннолетнего, являются отец и (или) мать, нотариально удостоверенное обязательство сопровождающего лица также не требуется.Читайте также:На аукцион выставлена 41 тысяча земельных участков
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как получить загранпаспорт в узбекистане в 2022 году нововведения стало проще сокращено количество документов представляемых для получения загранпаспорта какие документы справки надо предоставить собрать иметь для получения заграничного паспорта новости заявления
как получить загранпаспорт в узбекистане в 2022 году нововведения стало проще сокращено количество документов представляемых для получения загранпаспорта какие документы справки надо предоставить собрать иметь для получения заграничного паспорта новости заявления

Получить загранпаспорт стало проще

14:48 03.09.2022
© Sputnik / Дильшода РахматоваЗагранпаспорт гражданина Узбекистана
Загранпаспорт гражданина Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.09.2022
© Sputnik / Дильшода Рахматова
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Сокращено количество документов, представляемых для получения загранпаспорта.
ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Для получения биометрического паспорта для выезда за границу граждане могут обратиться в любой ЦГУ или орган внутренних дел по экстерриториальному принципу. Об этом сообщает пресс-служба Агентства госуслуг.
В настоящее время полностью отказались от практики заполнения бумажного заявления-анкеты, введен электронный механизм заполнения анкеты.
В некоторых сложных случаях сокращено количество справок и документов, которые получатели услуг должны предоставить.
В частности, отменено требование о предоставлении копии военного билета или копии справки о приписке к военкомату для военнообязанных лиц в возрасте от 18 до 27 лет.
В случаях, когда родители совместно обращаются за паспортом для несовершеннолетних, их нотариально удостоверенного согласия теперь не требуется.
О соответствующих этапах предоставления госуслуги гражданину автоматически приходит SMS-сообщение, а проверить их статус можно через Единый портал или сайт Государственного центра персонализации.
При выдаче паспортов несовершеннолетним за границей, если лицом, сопровождающим этого несовершеннолетнего, являются отец и (или) мать, нотариально удостоверенное обязательство сопровождающего лица также не требуется.
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