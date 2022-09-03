https://uz.sputniknews.ru/20220903/poluchit-zagranpasport-stalo-prosche-27743288.html
Получить загранпаспорт стало проще
Получить загранпаспорт стало проще
Сокращено количество документов, представляемых для получения загранпаспорта.
2022-09-03T14:48+0500
2022-09-03T14:48+0500
2022-09-03T14:48+0500
общество
загранпаспорт
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Для получения биометрического паспорта для выезда за границу граждане могут обратиться в любой ЦГУ или орган внутренних дел по экстерриториальному принципу. Об этом сообщает пресс-служба Агентства госуслуг.В настоящее время полностью отказались от практики заполнения бумажного заявления-анкеты, введен электронный механизм заполнения анкеты.В некоторых сложных случаях сокращено количество справок и документов, которые получатели услуг должны предоставить. В частности, отменено требование о предоставлении копии военного билета или копии справки о приписке к военкомату для военнообязанных лиц в возрасте от 18 до 27 лет.В случаях, когда родители совместно обращаются за паспортом для несовершеннолетних, их нотариально удостоверенного согласия теперь не требуется.О соответствующих этапах предоставления госуслуги гражданину автоматически приходит SMS-сообщение, а проверить их статус можно через Единый портал или сайт Государственного центра персонализации.При выдаче паспортов несовершеннолетним за границей, если лицом, сопровождающим этого несовершеннолетнего, являются отец и (или) мать, нотариально удостоверенное обязательство сопровождающего лица также не требуется.Читайте также:На аукцион выставлена 41 тысяча земельных участков
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как получить загранпаспорт в узбекистане в 2022 году нововведения стало проще сокращено количество документов представляемых для получения загранпаспорта какие документы справки надо предоставить собрать иметь для получения заграничного паспорта новости заявления
как получить загранпаспорт в узбекистане в 2022 году нововведения стало проще сокращено количество документов представляемых для получения загранпаспорта какие документы справки надо предоставить собрать иметь для получения заграничного паспорта новости заявления
Получить загранпаспорт стало проще
Сокращено количество документов, представляемых для получения загранпаспорта.
ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik.
Для получения биометрического паспорта для выезда за границу граждане могут обратиться в любой ЦГУ или орган внутренних дел по экстерриториальному принципу. Об этом сообщает пресс-служба
Агентства госуслуг.
В настоящее время полностью отказались от практики заполнения бумажного заявления-анкеты, введен электронный механизм заполнения анкеты.
В некоторых сложных случаях сокращено количество справок и документов, которые получатели услуг должны предоставить.
В частности, отменено требование о предоставлении копии военного билета или копии справки о приписке к военкомату для военнообязанных лиц в возрасте от 18 до 27 лет.
В случаях, когда родители совместно обращаются за паспортом для несовершеннолетних, их нотариально удостоверенного согласия теперь не требуется.
О соответствующих этапах предоставления госуслуги гражданину автоматически приходит SMS-сообщение, а проверить их статус можно через Единый портал или сайт Государственного центра персонализации.
При выдаче паспортов несовершеннолетним за границей, если лицом, сопровождающим этого несовершеннолетнего, являются отец и (или) мать, нотариально удостоверенное обязательство сопровождающего лица также не требуется.