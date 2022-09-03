https://uz.sputniknews.ru/20220903/raskryta-summa-arendnoy-platy-za-shkolnye-uchebniki-27741622.html
Стала известна сумма арендной платы за школьные учебники
Стала известна сумма арендной платы за школьные учебники
Сумму арендной платы родители могут выплатить до 1 октября.
2022-09-03T13:26+0500
2022-09-03T13:26+0500
2022-09-03T13:42+0500
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аренда
учебник
школьники
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ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. В 2022/2023 учебном году средняя арендная плата за один учебник составила 5 707 сумов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства народного образования (МНО). Отмечается, что в текущем учебном году средняя арендная плата за один учебник (рабочая тетрадь) составляет 5 707 сумов, а по сравнению с суммой предыдущего учебного года (2 740 сумов) она увеличилась на 2 967 сумов (108%). Сумму арендной платы родители могут выплатить до 1 октября, когда они получат полный комплект учебников.Размер арендной платы определяется путем умножения единовременной суммы за один учебник на количество учебников и тетрадей в комплекте исходя из затрат на учебники. При этом единая сумма определяется одинаковой для всех классов и языков обучения.От платы за аренду учебников освобождаются:Следует отметить, что в этом году указом президента издаются учебники нового поколения для 3, 6, 7 и 10 классов общеобразовательных школ, рабочие тетради для 2-го и 3-го классов, а также учебники по английскому, немецкому и русскому языку для всех классов (в общей сложности 60 млн экземпляров учебников нового поколения, в 2021 году данный показатель составлял 25 млн учебников).Читайте также:Школьники младших классов в Каракалпакстане и Хорезме будут получать бесплатное питание
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сколько стоит аренда одного учебника полного комплекта учебников в этом 2022 2023 году в узбекистане почему подорожали на сколько учебники новости школа школьники до которого числа надо выплатить оплатить аренду какие категории граждан освобождаются от уплаты за аренду первоклассники дети из семей включенных в информационную систему единого реестра социальной защиты воспитанники домов милосердий воспитанники специализированных школ и школ интернатов для детей с ограниченными физическими или психическими возможностями
сколько стоит аренда одного учебника полного комплекта учебников в этом 2022 2023 году в узбекистане почему подорожали на сколько учебники новости школа школьники до которого числа надо выплатить оплатить аренду какие категории граждан освобождаются от уплаты за аренду первоклассники дети из семей включенных в информационную систему единого реестра социальной защиты воспитанники домов милосердий воспитанники специализированных школ и школ интернатов для детей с ограниченными физическими или психическими возможностями
Стала известна сумма арендной платы за школьные учебники
13:26 03.09.2022 (обновлено: 13:42 03.09.2022)
Сумму арендной платы родители могут выплатить до 1 октября, когда они получат полный комплект учебников.
ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik.
В 2022/2023 учебном году средняя арендная плата за один учебник составила 5 707 сумов. Об этом сообщает пресс-служба
Министерства народного образования (МНО).
Отмечается, что в текущем учебном году средняя арендная плата за один учебник (рабочая тетрадь) составляет 5 707 сумов, а по сравнению с суммой предыдущего учебного года (2 740 сумов) она увеличилась на 2 967 сумов (108%). Сумму арендной платы родители могут выплатить до 1 октября, когда они получат полный комплект учебников.
Размер арендной платы определяется путем умножения единовременной суммы за один учебник на количество учебников и тетрадей в комплекте исходя из затрат на учебники. При этом единая сумма определяется одинаковой для всех классов и языков обучения.
"Резкое увеличение цены на бумагу на мировом рынке (только за 2022 год цена бумаги выросла на 60-70%) и увеличение стоимости транспортных расходов для поставки бумаги в нашу страну, привело к удорожанию на итоговую цену учебников", – подчеркнули в МНО.
От платы за аренду учебников освобождаются:
дети из семей, включенных в информационную систему "Единого реестра социальной защиты";
воспитанники Домов милосердий;
воспитанники специализированных школ и школ-интернатов для детей с ограниченными физическими или психическими возможностями.
Следует отметить, что в этом году указом президента издаются учебники нового поколения для 3, 6, 7 и 10 классов общеобразовательных школ, рабочие тетради для 2-го и 3-го классов, а также учебники по английскому, немецкому и русскому языку для всех классов (в общей сложности 60 млн экземпляров учебников нового поколения, в 2021 году данный показатель составлял 25 млн учебников).