https://uz.sputniknews.ru/20220903/raskryta-summa-arendnoy-platy-za-shkolnye-uchebniki-27741622.html

Стала известна сумма арендной платы за школьные учебники

Стала известна сумма арендной платы за школьные учебники

Сумму арендной платы родители могут выплатить до 1 октября.

2022-09-03T13:26+0500

2022-09-03T13:26+0500

2022-09-03T13:42+0500

общество

школа

аренда

учебник

школьники

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ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. В 2022/2023 учебном году средняя арендная плата за один учебник составила 5 707 сумов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства народного образования (МНО). Отмечается, что в текущем учебном году средняя арендная плата за один учебник (рабочая тетрадь) составляет 5 707 сумов, а по сравнению с суммой предыдущего учебного года (2 740 сумов) она увеличилась на 2 967 сумов (108%). Сумму арендной платы родители могут выплатить до 1 октября, когда они получат полный комплект учебников.Размер арендной платы определяется путем умножения единовременной суммы за один учебник на количество учебников и тетрадей в комплекте исходя из затрат на учебники. При этом единая сумма определяется одинаковой для всех классов и языков обучения.От платы за аренду учебников освобождаются:Следует отметить, что в этом году указом президента издаются учебники нового поколения для 3, 6, 7 и 10 классов общеобразовательных школ, рабочие тетради для 2-го и 3-го классов, а также учебники по английскому, немецкому и русскому языку для всех классов (в общей сложности 60 млн экземпляров учебников нового поколения, в 2021 году данный показатель составлял 25 млн учебников).Читайте также:Школьники младших классов в Каракалпакстане и Хорезме будут получать бесплатное питание

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