https://uz.sputniknews.ru/20220903/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-27739211.html

Синоптики рассказали о погоде на сегодня

Синоптики рассказали о погоде на сегодня

О прогнозе погоды в Узбекистане читайте в материале.

2022-09-03T10:42+0500

2022-09-03T10:42+0500

2022-09-03T10:42+0500

общество

погода

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ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Сегодня днем по республике сохранится сухая и малооблачная погода, сообщает Узгидромет. По северу и пустынной зоне возможно усиление ветра до 15-20 м/с, местами с пыльным поземком. Температура воздуха составит 34-39 градусов. В столице малооблачно. Ветер 3-8 м/с. Максимальная температура 35-37 градусов. По горным районам без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха 24-29 градусов.Читайте также:Видео: ремесло на ощупь

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