https://uz.sputniknews.ru/20220903/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-27739211.html
Синоптики рассказали о погоде на сегодня
Синоптики рассказали о погоде на сегодня
О прогнозе погоды в Узбекистане читайте в материале.
2022-09-03T10:42+0500
2022-09-03T10:42+0500
2022-09-03T10:42+0500
общество
погода
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ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Сегодня днем по республике сохранится сухая и малооблачная погода, сообщает Узгидромет. По северу и пустынной зоне возможно усиление ветра до 15-20 м/с, местами с пыльным поземком. Температура воздуха составит 34-39 градусов. В столице малооблачно. Ветер 3-8 м/с. Максимальная температура 35-37 градусов. По горным районам без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха 24-29 градусов.Читайте также:Видео: ремесло на ощупь
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прогноз погоды на сегодня 3 сентября в узбекистане ташкент какая будет ожидается погода сколько градусов днем максимально будет ветер дождь новости узгидромет
прогноз погоды на сегодня 3 сентября в узбекистане ташкент какая будет ожидается погода сколько градусов днем максимально будет ветер дождь новости узгидромет
Синоптики рассказали о погоде на сегодня
О прогнозе погоды в Узбекистане читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik.
Сегодня днем по республике сохранится сухая и малооблачная погода, сообщает Узгидромет
.
По северу и пустынной зоне возможно усиление ветра до 15-20 м/с, местами с пыльным поземком. Температура воздуха составит 34-39 градусов.
В столице малооблачно. Ветер 3-8 м/с. Максимальная температура 35-37 градусов.
По горным районам без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха 24-29 градусов.