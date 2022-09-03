https://uz.sputniknews.ru/20220903/video-remeslo-na-oschup-27737494.html
Видео: ремесло на ощупь
Видео: ремесло на ощупь
Что делать, когда жить не хочется, нам объяснил талантливый мастер с непростой судьбой.
2022-09-03T09:00+0500
2022-09-03T09:00+0500
2022-09-03T10:03+0500
видео
узбекские мастера
деревья
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Александр Горшков – коренной житель Самарканда. Более 30 лет он делает из дерева самые разные вещи: кухонную утварь, мебель, скворечники, будки для собак. И его работы привлекают особое внимание. Дело в том, что много лет назад из-за травмы головы Александр Анатольевич полностью лишился зрения. И все, что он делает в своей домашней мастерской – делает исключительно на ощупь. По образованию он учитель физкультуры, но проработав в школе год, понял, что это не его. А настоящее призвание нашел случайно.У него в гостях побывали и корреспонденты Sputnik. Как мастер работает с электропилой, почему решил работать с деревом и что дает силы жить, лишившись зрения? Обо всем этом – в нашем видео.Читайте также:Видео: Алинахоним — русская с узбекской душой
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видео ремесло на ощупь что делать если когда жить не хочется объяснил талантливый мастер с непростой судьбой мастер по дереву из узбекистан резьба по дереву на заказ мебель кухонная утварь скворечники будки стулья столы табуретки александр анатольевич горшков биография новости истории успешных людей инвалиды слепые незрячие вещи из дерева
видео ремесло на ощупь что делать если когда жить не хочется объяснил талантливый мастер с непростой судьбой мастер по дереву из узбекистан резьба по дереву на заказ мебель кухонная утварь скворечники будки стулья столы табуретки александр анатольевич горшков биография новости истории успешных людей инвалиды слепые незрячие вещи из дерева
Видео: ремесло на ощупь
09:00 03.09.2022 (обновлено: 10:03 03.09.2022)
Что делать, когда жить не хочется, нам объяснил талантливый мастер с непростой судьбой.
Александр Горшков – коренной житель Самарканда. Более 30 лет он делает из дерева самые разные вещи: кухонную утварь, мебель, скворечники, будки для собак.
И его работы привлекают особое внимание. Дело в том, что много лет назад из-за травмы головы Александр Анатольевич полностью лишился зрения. И все, что он делает в своей домашней мастерской – делает исключительно на ощупь.
"Каждый человек должен во что-то верить. Я уверовал во всевышние силы, я почувствовал, что Господь дал мне продвижение вперед, дал мне талант, который до сих пор у меня присутствует. И с этой верой мне стало легко жить", — рассказал Александр Анатольевич.
По образованию он учитель физкультуры, но проработав в школе год, понял, что это не его. А настоящее призвание нашел случайно.
У него в гостях побывали и корреспонденты Sputnik. Как мастер работает с электропилой, почему решил работать с деревом и что дает силы жить, лишившись зрения?
Обо всем этом – в нашем видео
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