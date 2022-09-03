https://uz.sputniknews.ru/20220903/video-remeslo-na-oschup-27737494.html

Видео: ремесло на ощупь

Видео: ремесло на ощупь

Что делать, когда жить не хочется, нам объяснил талантливый мастер с непростой судьбой.

2022-09-03T09:00+0500

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видео

узбекские мастера

деревья

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Александр Горшков – коренной житель Самарканда. Более 30 лет он делает из дерева самые разные вещи: кухонную утварь, мебель, скворечники, будки для собак. И его работы привлекают особое внимание. Дело в том, что много лет назад из-за травмы головы Александр Анатольевич полностью лишился зрения. И все, что он делает в своей домашней мастерской – делает исключительно на ощупь. По образованию он учитель физкультуры, но проработав в школе год, понял, что это не его. А настоящее призвание нашел случайно.У него в гостях побывали и корреспонденты Sputnik. Как мастер работает с электропилой, почему решил работать с деревом и что дает силы жить, лишившись зрения? Обо всем этом – в нашем видео.Читайте также:Видео: Алинахоним — русская с узбекской душой

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2022

Анна Желиховская

Анна Желиховская

Новости

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

видео ремесло на ощупь что делать если когда жить не хочется объяснил талантливый мастер с непростой судьбой мастер по дереву из узбекистан резьба по дереву на заказ мебель кухонная утварь скворечники будки стулья столы табуретки александр анатольевич горшков биография новости истории успешных людей инвалиды слепые незрячие вещи из дерева