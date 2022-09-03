https://uz.sputniknews.ru/20220903/uzbekistan-nameren-narastit-s-rf-vzaimnye-postavki-selxozproduktsii-27740552.html
Узбекистан намерен нарастить с РФ взаимные поставки сельхозпродукции
Узбекистан намерен нарастить с РФ взаимные поставки сельхозпродукции
Ходжаев и Абрамченко обсудили вопросы обеспечения продовольственной безопасности.
2022-09-03T12:04+0500
2022-09-03T12:04+0500
2022-09-03T12:04+0500
экономика
узбекистан
россия
сельхозпродукция
жамшид ходжаев
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Власти Узбекистана намерены в 2022 году увеличить взаимные поставки сельскохозяйственной продукции с Россией, сообщает в субботу пресс-служба узбекистанского министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ).По данным пресс-службы, заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев и вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко в Москве обсудили вопросы обеспечения продовольственной безопасности, увеличения взаимных поставок сельскохозяйственной продукции.По данным ведомства, Ходжаев также провел встречи с руководством министерства сельского хозяйства РФ, ОАО "Российские железные дороги", а также с представителями крупных российских компаний. По данным узбекистанской официальной статистики, российский рынок традиционно занимает первое место в поставках аграрной продукции из Узбекистана. В июне 2021 года "РЖД Логистика" и узбекистанская компания Uzagrologistics Centers подписали соглашение о реализации сервиса "Агроэкспресс" по доставке грузов АПК с помощью ускоренных контейнерных поездов. Первые двусторонние перевозки товаров по принципу "зеленого коридора" через Казахстан были запущены в ноябре 2021 года.Читайте также:Ходжаев и Мантуров провели переговоры по торгово-экономическому сотрудничеству
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узбекистан намерен нарастить с рф взаимные поставки сельхозпродукции жамшид ходжаев виктория абрамченко в москве переговоры обеспечения продовольственной безопасности россия экономика новости заявления
узбекистан намерен нарастить с рф взаимные поставки сельхозпродукции жамшид ходжаев виктория абрамченко в москве переговоры обеспечения продовольственной безопасности россия экономика новости заявления
Узбекистан намерен нарастить с РФ взаимные поставки сельхозпродукции
Заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев и вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко в Москве обсудили вопросы обеспечения продовольственной безопасности.
ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Власти Узбекистана намерены в 2022 году увеличить взаимные поставки сельскохозяйственной продукции с Россией, сообщает в субботу пресс-служба узбекистанского министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ).
По данным пресс-службы, заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев и вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко в Москве обсудили вопросы обеспечения продовольственной безопасности, увеличения взаимных поставок сельскохозяйственной продукции.
"Отмечено, что за период январь-июль текущего года экспорт сельскохозяйственной продукции из Республики Узбекистан в Российскую Федерацию составил $222,5 млн – рост 52% к аналогичному периоду 2021 года. Достигнута договоренность наращивать взаимодействие в данном направлении", — говорится в сообщении на сайте МИВТ.
По данным ведомства, Ходжаев также провел встречи с руководством министерства сельского хозяйства РФ, ОАО "Российские железные дороги", а также с представителями крупных российских компаний.
"Достигнуты договоренности об углублении взаимодействия и реализации инвестиционных проектов в области сельского хозяйства, развитии транспортно-логистических коммуникаций в Центральной Азии", — добавили в пресс-службе.
По данным узбекистанской официальной статистики, российский рынок традиционно занимает первое место в поставках аграрной продукции из Узбекистана.
В июне 2021 года "РЖД Логистика" и узбекистанская компания Uzagrologistics Centers подписали соглашение о реализации сервиса "Агроэкспресс" по доставке грузов АПК с помощью ускоренных контейнерных поездов. Первые двусторонние перевозки товаров по принципу "зеленого коридора" через Казахстан были запущены в ноябре 2021 года.