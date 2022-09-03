https://uz.sputniknews.ru/20220903/uzbekistan-nameren-narastit-s-rf-vzaimnye-postavki-selxozproduktsii-27740552.html

Узбекистан намерен нарастить с РФ взаимные поставки сельхозпродукции

Узбекистан намерен нарастить с РФ взаимные поставки сельхозпродукции

Ходжаев и Абрамченко обсудили вопросы обеспечения продовольственной безопасности.

2022-09-03T12:04+0500

2022-09-03T12:04+0500

2022-09-03T12:04+0500

экономика

узбекистан

россия

сельхозпродукция

жамшид ходжаев

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Власти Узбекистана намерены в 2022 году увеличить взаимные поставки сельскохозяйственной продукции с Россией, сообщает в субботу пресс-служба узбекистанского министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ).По данным пресс-службы, заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев и вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко в Москве обсудили вопросы обеспечения продовольственной безопасности, увеличения взаимных поставок сельскохозяйственной продукции.По данным ведомства, Ходжаев также провел встречи с руководством министерства сельского хозяйства РФ, ОАО "Российские железные дороги", а также с представителями крупных российских компаний. По данным узбекистанской официальной статистики, российский рынок традиционно занимает первое место в поставках аграрной продукции из Узбекистана. В июне 2021 года "РЖД Логистика" и узбекистанская компания Uzagrologistics Centers подписали соглашение о реализации сервиса "Агроэкспресс" по доставке грузов АПК с помощью ускоренных контейнерных поездов. Первые двусторонние перевозки товаров по принципу "зеленого коридора" через Казахстан были запущены в ноябре 2021 года.Читайте также:Ходжаев и Мантуров провели переговоры по торгово-экономическому сотрудничеству

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