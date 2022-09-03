https://uz.sputniknews.ru/20220903/v-moskve-proxodit-tseremoniya-proschaniya-s-mixailom-gorbachevym--foto-27744541.html

В Москве проходит церемония прощания с Михаилом Горбачевым – фото

В Москве проходит церемония прощания с Михаилом Горбачевым – фото

В Колонном зале Дома Союзов прощаются с первым и последним президентом СССР.

2022-09-03T12:45+0500

2022-09-03T12:45+0500

2022-09-03T12:45+0500

россия

михаил горбачев

скончался

москва

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ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Церемония прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым началась в Колонном зале Дома Союзов в Москве, сообщает РИА Новости.Общий доступ для посетителей церемонии открыт с 10 утра. Прощание организуется протокольной службой администрации президента России. Ранее сообщалось, что при прощании с первым президентом СССР будут присутствовать "элементы государственных похорон".Желающих попрощаться с Горбачевым начали запускать к Дому Союзов, где проходит гражданская панихида. Гостей пропускают группами, они заходят со стороны Кузнецкого моста.После церемонии прощания Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.Читайте также:Чем запомнился Горбачев — основные факты биографии

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