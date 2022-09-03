https://uz.sputniknews.ru/20220903/v-moskve-proxodit-tseremoniya-proschaniya-s-mixailom-gorbachevym--foto-27744541.html
В Москве проходит церемония прощания с Михаилом Горбачевым – фото
В Москве проходит церемония прощания с Михаилом Горбачевым – фото
В Колонном зале Дома Союзов прощаются с первым и последним президентом СССР.
2022-09-03T12:45+0500
2022-09-03T12:45+0500
2022-09-03T12:45+0500
россия
михаил горбачев
скончался
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/03/27744757_0:0:3152:1773_1920x0_80_0_0_346172682d73a7b72099da0b82dc5d5f.jpg
ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Церемония прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым началась в Колонном зале Дома Союзов в Москве, сообщает РИА Новости.Общий доступ для посетителей церемонии открыт с 10 утра. Прощание организуется протокольной службой администрации президента России. Ранее сообщалось, что при прощании с первым президентом СССР будут присутствовать "элементы государственных похорон".Желающих попрощаться с Горбачевым начали запускать к Дому Союзов, где проходит гражданская панихида. Гостей пропускают группами, они заходят со стороны Кузнецкого моста.После церемонии прощания Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.Читайте также:Чем запомнился Горбачев — основные факты биографии
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/03/27744757_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_f7cf0e0c7aa80689b0e5496fafad20af.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фото смотреть в москве проходит церемония прощания с михаилом горбачевым новости где во сколько когда дата прощания похорон горбачев биография основные главные факты президент ссср советский союз
фото смотреть в москве проходит церемония прощания с михаилом горбачевым новости где во сколько когда дата прощания похорон горбачев биография основные главные факты президент ссср советский союз
В Москве проходит церемония прощания с Михаилом Горбачевым – фото
В Колонном зале Дома Союзов в Москве началась церемония прощания с первым и последним президентом СССР.
ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik.
Церемония прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым началась в Колонном зале Дома Союзов в Москве, сообщает РИА Новости
.
Общий доступ для посетителей церемонии открыт с 10 утра. Прощание организуется протокольной службой администрации президента России. Ранее сообщалось, что при прощании с первым президентом СССР будут присутствовать "элементы государственных похорон".
Желающих попрощаться с Горбачевым начали запускать к Дому Союзов, где проходит гражданская панихида. Гостей пропускают группами, они заходят со стороны Кузнецкого моста.
После церемонии прощания Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище.
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.