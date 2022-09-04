https://uz.sputniknews.ru/20220904/germanii-predrekli-antipravitelstvennye-protesty-po-cheshskomu-obraztsu-27764060.html

Германии предрекли антиправительственные протесты по чешскому образцу

Германии предрекли антиправительственные протесты по чешскому образцу

Немецкие политики всерьез опасаются объединения левых и правых сил, которых одинаково не устраивает энергетическая политика немецкого правительства.

2022-09-04T14:38+0500

2022-09-04T14:38+0500

2022-09-04T14:38+0500

в мире

германия

чехия

протесты

политик

правительство

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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Митинг против властей в Чехтт, участникик которого обвинили правительство в нежелании налаживать отношения с Россией и в отсутствии поддержки местному населению перед лицом серьезного кризиса, способен вдохновить немецкую оппозицию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Die Welt.В издании обратили внимание на лозунги, которые быди замечены во время протестов в Праге: Чехия прежде всего" и "Лучшее для украинцев и пара свитеров для нас". Жители Чехии обвинили правительство в том, что они оказывают поддержку киевскому режиму, вводя санкции против России, однако не помогают самим чехам, которые в результате страдают от резкого роста цен на отопление.По мнению немецкой газеты, в ФРГ уже на следующей недели могут повториться протесты по чешскому образцу.Известно, что немецкие политики всерьез опасаются объединения левых и правых сил, которых не устраивает энергетическая политика немецкого правительства, а также выставление интересов Киева на первый план, а не граждан Германии.Читатели издания восприняли новость о возможных антиправительственных митингах с энтузиазмом. Многие из них высмеяли попытки СДПГ объявить недовольных "радикалами".Напомним: после начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.Читайте также:

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