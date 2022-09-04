https://uz.sputniknews.ru/20220904/germanii-predrekli-antipravitelstvennye-protesty-po-cheshskomu-obraztsu-27764060.html
Германии предрекли антиправительственные протесты по чешскому образцу
Германии предрекли антиправительственные протесты по чешскому образцу
Немецкие политики всерьез опасаются объединения левых и правых сил, которых одинаково не устраивает энергетическая политика немецкого правительства.
2022-09-04T14:38+0500
2022-09-04T14:38+0500
2022-09-04T14:38+0500
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германия
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протесты
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правительство
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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Митинг против властей в Чехтт, участникик которого обвинили правительство в нежелании налаживать отношения с Россией и в отсутствии поддержки местному населению перед лицом серьезного кризиса, способен вдохновить немецкую оппозицию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Die Welt.В издании обратили внимание на лозунги, которые быди замечены во время протестов в Праге: Чехия прежде всего" и "Лучшее для украинцев и пара свитеров для нас". Жители Чехии обвинили правительство в том, что они оказывают поддержку киевскому режиму, вводя санкции против России, однако не помогают самим чехам, которые в результате страдают от резкого роста цен на отопление.По мнению немецкой газеты, в ФРГ уже на следующей недели могут повториться протесты по чешскому образцу.Известно, что немецкие политики всерьез опасаются объединения левых и правых сил, которых не устраивает энергетическая политика немецкого правительства, а также выставление интересов Киева на первый план, а не граждан Германии.Читатели издания восприняли новость о возможных антиправительственных митингах с энтузиазмом. Многие из них высмеяли попытки СДПГ объявить недовольных "радикалами".Напомним: после начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.Читайте также:
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германии предрекли антиправительственные протесты по чешскому образцу die welt немецкие политики всерьез опасаются объединения левых и правых сил, которых одинаково не устраивает энергетическая политика немецкого правительства митинги в чехии протесты против правительства фото видео лозунги
германии предрекли антиправительственные протесты по чешскому образцу die welt немецкие политики всерьез опасаются объединения левых и правых сил, которых одинаково не устраивает энергетическая политика немецкого правительства митинги в чехии протесты против правительства фото видео лозунги
Германии предрекли антиправительственные протесты по чешскому образцу
Немецкие политики всерьез опасаются объединения левых и правых сил, которых одинаково не устраивает энергетическая политика немецкого правительства.
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik.
Митинг против властей в Чехтт, участникик которого обвинили правительство в нежелании налаживать отношения с Россией и в отсутствии поддержки местному населению перед лицом серьезного кризиса, способен вдохновить немецкую оппозицию. Об этом сообщает
РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Die Welt.
В издании обратили внимание на лозунги, которые быди замечены во время протестов в Праге: Чехия прежде всего" и "Лучшее для украинцев и пара свитеров для нас". Жители Чехии обвинили правительство в том, что они оказывают поддержку киевскому режиму, вводя санкции против России, однако не помогают самим чехам, которые в результате страдают от резкого роста цен на отопление.
По мнению немецкой газеты, в ФРГ уже на следующей недели могут повториться протесты по чешскому образцу.
"Профсоюз Verdi угрожает протестами из-за высоких цен на энергоносители. Левая партия и АдГ мобилизуются на "горячую осень". Комиссар левой парламентской группы по Восточной Европе, член Бундестага от Лейпцига Серен Пеллманн объявил о проведении в понедельник в Лейпциге демонстрации под лозунгом "Жаркая осень против социального равнодушия". Крайне правые "Свободные Саксы" планируют присоединиться к протесту Левой партии, организовав поблизости собственный митинг. Что касается АдГ, лидеры партии Тино Шрупалла и Алиса Вайдель хотят представить соответствующую кампанию на следующей неделе. Девиз: "Горячая осень, а не холодные ноги!" дополнен лозунгом "Наша страна прежде всего!" — сообщили в издании.
Известно, что немецкие политики всерьез опасаются объединения левых и правых сил, которых не устраивает энергетическая политика немецкого правительства, а также выставление интересов Киева на первый план, а не граждан Германии.
"По сравнению с этим то, что мы пережили во время пандемии коронавируса, наверное, будет больше похоже на детский день рождения", — заявил президент Управления по защите конституции Тюрингии Штефан Крамер.
Читатели издания восприняли новость о возможных антиправительственных митингах с энтузиазмом. Многие из них высмеяли попытки СДПГ объявить недовольных "радикалами".
"Ну да, нормальных порядочных граждан на митингах нет, только правые и левые... Редко я читал такой сыр-бор, когда 70 000 человек выходят на демонстрацию против бешеных цен... Я с демонстрантами, и пройдет немного времени, и люди в Берлине будут стоять перед офисом канцлера..." — предсказал Simon S.
"Очень красиво завернули! Любой, кто не хочет, чтобы его собственная страна полностью разорилась экономически (ни за что), по определению левый или правый экстремист", — возмутился Tom B.
"Настоящая наглость — это постоянные слова, что любой, кто высказывается против санкций, не способен мыслить самостоятельно и стал жертвой "российской дезинформации". А слышно это в первую очередь от людей, которые в нашей стране профессионально живут за счет дезинформации", — отметил Peter W.
Напомним: после начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.