https://uz.sputniknews.ru/20220904/kak-izbejat-vstrechi-so-staey-agressivnyx-sobak---mchs-27739947.html

Как избежать встречи со стаей агрессивных собак - МЧС

Как избежать встречи со стаей агрессивных собак - МЧС

Если нападения не удалось избежать, надо дать собакам жесткий отпор

2022-09-04T08:00+0500

2022-09-04T08:00+0500

2022-09-04T08:00+0500

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собаки

мчс

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Избежать встречи со стаей агрессивных собак позволит соблюдение ряда важных правил: старайтесь не ходить по пустырям, темным улицам и гаражным кооперативам; при прогулке с детьми надо крепко держать их за руки, советует МЧС России.Простая имитация броска условного предмета вполне может остановить решивших напасть на человека агрессивных собак. Если же злобные псы все-таки не оставляют намерений напасть, то нужно постараться остановить их командами "Фу!", "Стоять!" или "Сидеть!". При этом следует медленно отступать к укрытию, забору или дому спиной, внимательно наблюдая за реакциями собак и звать на помощь окружающих. Если же атака агрессивных собак на человека все же привела к укусам, нужно как можно скорее обратиться в ближайший травмпункт за медицинской помощью и сообщить о случившемся сотрудникам полиции."Чтобы избежать встречи со стаями собак, старайтесь не ходить по пустырям, темным улицам, гаражным кооперативам. Крепко за руки держите детей", - говорится в рекомендациях МЧС РФ.Важно помнить, что человек сильнее, чем любая бродячая собака. Самое главное оружие - спокойствие и уверенность. Голос должен быть ровным, движения плавными и медленными, а поза - уверенной.Если нападения все же не удалось избежать, надо постараться дать собакам максимально жесткий отпор: после нескольких неудачных попыток напасть они могут отступить. Собаки не готовы драться с жертвой, которая для них очень опасна. Заметив рядом других людей, позовите их на помощь. Стая тут же разбежится, завидев преимущество на стороне человека.Читайте также:Ученые узнали, как продлить молодость

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