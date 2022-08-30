https://uz.sputniknews.ru/20220830/uchenye-uznali-kak-prodlit-molodost-27626095.html

Ученые узнали, как продлить молодость

Ученые узнали, как продлить молодость

Ученые провели исследование и выяснили, как выглядеть моложе своего паспортного возраста и что для этого нужно делать.

2022-08-30T22:00+0500

2022-08-30T22:00+0500

2022-08-30T22:00+0500

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молодость

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Ученые Балтийского федерального университета имени Канта им. И. Канта в составе российского научного коллектива показали, что 150 минут физической активности в неделю могут изменять биологический возраст человека на несколько лет, пишет РИА Новости.Авторы исследования считают, что полученные ими данные могут позволить повысить качество жизни девушек студенческого возраста, избежать будущих соматических заболеваний и существенно повысить их репродуктивную функцию.Российский научный коллектив под руководством профессора Иркутского национального исследовательского технического университета Михаила Колокольцева, при участии исследователей Балтийского Федерального Университета имени И. Канта, обследовал более 500 студенток 18-19 лет.Было установлено, что 74,4 процента девушек с физической активностью более 150 минут в неделю имеют замедленный тип скорости старения организма. У них наибольшее (41,7 процента) содержание мышечной массы и наименьшее (12,3 процента) содержание жировой массы тела, а их биологический возраст в среднем на 1,7 года меньше паспортного.Читайте также:О каких болезнях говорит тяга к этим продуктам — ученыеКакой самый опасный напиток для пожилых людей

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