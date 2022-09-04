https://uz.sputniknews.ru/20220904/kak-snizit-bezrabotitsu-i-uvelichit-ofitsialnuyu-zanyatost-27749597.html
В Узбекистане снизят безработицу и увеличат официальную занятость
В Узбекистане снизят безработицу и увеличат официальную занятость
Расширен перечень видов деятельности для самозанятых
2022-09-04T09:00+0500
2022-09-04T09:00+0500
2022-09-04T10:55+0500
экономика
узбекистан
безработица
занятость населения
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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал пакет мер по сокращению доли неформальной занятости и формированию баланса трудовых ресурсов на основе современных подходов.Самозанятых станет больше, социальный налог меньшеС 1 ноября в перечень видов деятельности (работ, услуг), которыми могут заниматься самозанятые лица, включается еще 10 видов деятельности (список пока не опубликован).Начиная с 1 января 2023 года, минимальная сумма социального налога для физлиц, нанятых индивидуальными предпринимателями, уменьшается с 50% БРВ (Базовая расчетная величина составляет 300 тыс. сумов) в месяц до одного размера БРВ в год (за исключением осуществляющих деятельность в торговых комплексах и на рынках).Также с 1 января отдельные виды работ на личных приусадебных участках будут засчитываться гражданам, (раз в год оплачивающим социальный налог в размере не менее однократного размера БРВ) в их трудовой стаж.Самозанятым в ЛПХ – субсидииС 1 ноября предпринимателям, заключившим контракты с владельцами приусадебных участков по кооперации и надомному труду, из Госфонда содействия занятости выделяются субсидии на приобретение:Субсидия выделяется на основании рекомендации помощников хокимов из расчета до 20-кратного размера БРВ на одного владельца приусадебного земельного участка.В строительство привлекут частных предпринимателейИндивидуальным предпринимателям с 1 января 2023 года разрешается выполнять несложные общестроительные и ремонтно-строительные работы (бетонные, малярные, штукатурные работы, кладка кирпича и кафеля, перфорационные, столярные, слесарные и прочие общестроительные работы), в том числе и для юрлиц.При этом индивидуальные предприниматели могут нанимать до пяти работников для выполнения общестроительных работ. Им выделяется субсидия на приобретение орудий труда и оборудования. При этом размер субсидии на одного работника не должен превышать 15-кратного размера БРВ.Министерству строительства рекомендуется привлекать индивидуальных предпринимателей к общестроительным работам, выполняемым в рамках программ развития социальной и производственной инфраструктуры Республики Узбекистан "Обод кишлок" и "Обод махалла".Документом утверждены "Дорожная карта" по сокращению доли неформальной занятости в 2022–2024 годах и Целевые показатели сокращения доли неформальной занятости в 2023–2026 годах.Читайте также:Студенты смогут получить договор и оплатить обучение онлайн
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как снизить безработицу и увеличить официальную занятость расширен перечень видов деятельности для самозанятых снижен размер социального налога за выращивание продукции в личном подсобном хозяйстве дадут субсидию и зачислят трудовой стаж а частных строителей привлекут на стройки официально новости заявления льготы
как снизить безработицу и увеличить официальную занятость расширен перечень видов деятельности для самозанятых снижен размер социального налога за выращивание продукции в личном подсобном хозяйстве дадут субсидию и зачислят трудовой стаж а частных строителей привлекут на стройки официально новости заявления льготы
В Узбекистане снизят безработицу и увеличат официальную занятость
09:00 04.09.2022 (обновлено: 10:55 04.09.2022)
Расширен перечень видов деятельности для самозанятых, снижен размер социального налога. За выращивание продукции в личном подсобном хозяйстве дадут субсидию и зачислят трудовой стаж, а частных строителей привлекут на стройки официально.
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев подписал
пакет мер по сокращению доли неформальной занятости и формированию баланса трудовых ресурсов на основе современных подходов.
Самозанятых станет больше, социальный налог меньше
С 1 ноября в перечень видов деятельности (работ, услуг), которыми могут заниматься самозанятые лица, включается еще 10 видов деятельности (список пока не опубликован).
Начиная с 1 января 2023 года, минимальная сумма социального налога для физлиц, нанятых индивидуальными предпринимателями, уменьшается с 50% БРВ (Базовая расчетная величина составляет 300 тыс. сумов) в месяц до одного размера БРВ в год (за исключением осуществляющих деятельность в торговых комплексах и на рынках).
Также с 1 января отдельные виды работ на личных приусадебных участках будут засчитываться гражданам, (раз в год оплачивающим социальный налог в размере не менее однократного размера БРВ) в их трудовой стаж.
Самозанятым в ЛПХ – субсидии
С 1 ноября предпринимателям, заключившим контракты с владельцами приусадебных участков по кооперации и надомному труду, из Госфонда содействия занятости выделяются субсидии на приобретение:
клеток для содержания птицы, кормов и лекарств;
саженцев винограда и виноградной лозы; пчелиных семей, ящиков для
кроликов, клеток для кроликов и кормов;
мальков рыб, искусственных водоемов и кормов.
Субсидия выделяется на основании рекомендации помощников хокимов из расчета до 20-кратного размера БРВ на одного владельца приусадебного земельного участка.
В строительство привлекут частных предпринимателей
Индивидуальным предпринимателям с 1 января 2023 года разрешается выполнять несложные общестроительные и ремонтно-строительные работы (бетонные, малярные, штукатурные работы, кладка кирпича и кафеля, перфорационные, столярные, слесарные и прочие общестроительные работы), в том числе и для юрлиц.
При этом индивидуальные предприниматели могут нанимать до пяти работников для выполнения общестроительных работ. Им выделяется субсидия на приобретение орудий труда и оборудования. При этом размер субсидии на одного работника не должен превышать 15-кратного размера БРВ.
Министерству строительства рекомендуется привлекать индивидуальных предпринимателей к общестроительным работам, выполняемым в рамках программ развития социальной и производственной инфраструктуры Республики Узбекистан "Обод кишлок" и "Обод махалла".
Документом утверждены "Дорожная карта" по сокращению доли неформальной занятости в 2022–2024 годах и Целевые показатели сокращения доли неформальной занятости в 2023–2026 годах.