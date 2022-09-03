https://uz.sputniknews.ru/20220903/studenty-smogut-poluchit-dogovor-i-oplatit-obuchenie-onlayn-27747315.html
Студенты смогут получить договор и оплатить обучение онлайн
Студенты смогут получить договор и оплатить обучение онлайн
С 5 сентября студенты могут скачать платежный договор онлайн.
2022-09-03T18:13+0500
2022-09-03T18:13+0500
2022-09-03T18:13+0500
общество
студенты
онлайн
оплата
безналичная оплата
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ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Министерство высшего и среднего специального образования сообщило о запуске полностью оцифрованного процесса выдачи контрактов для абитуриентов и студентов.Теперь поступившие на первый курс могут без особых хлопот получать платежные договоры онлайн с первого дня нового учебного года.Для этого нужно скачать договор с помощью платформы министерства kontrakt.edu.uz.Также для тех абитуриентов, которые не смогли набрать проходной балл, но изъявили желание обучаться на основе дифференцированной оплаты, появилась возможность подать заявление и оформить договор онлайн.На сайте предоставлена подробная информация о порядке и условиях дистанционного осуществления процесса подачи заявки и оформления договора через платформу.Читайте также:Стала известна сумма арендной платы за школьные учебники
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студенты смогут получить контракт на оплату онлайн с 5 сентября студенты всех уровней бакалавриат магистратура суперконтракт могут скачать платежный договор онлайн и произвести оплату абитуриенты как получить договор на оплату оплатить новости заявления вуз
студенты смогут получить контракт на оплату онлайн с 5 сентября студенты всех уровней бакалавриат магистратура суперконтракт могут скачать платежный договор онлайн и произвести оплату абитуриенты как получить договор на оплату оплатить новости заявления вуз
Студенты смогут получить договор и оплатить обучение онлайн
С 5 сентября студенты всех уровней (бакалавриат, магистратура, суперконтракт) могут скачать платежный договор онлайн и произвести оплату.
ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik.
Министерство высшего и среднего специального образования сообщило
о запуске полностью оцифрованного процесса выдачи контрактов для абитуриентов и студентов.
Теперь поступившие на первый курс могут без особых хлопот получать платежные договоры онлайн с первого дня нового учебного года.
Для этого нужно скачать договор с помощью платформы министерства kontrakt.edu.uz.
Также для тех абитуриентов, которые не смогли набрать проходной балл, но изъявили желание обучаться на основе дифференцированной оплаты, появилась возможность подать заявление и оформить договор онлайн.
На сайте предоставлена подробная информация о порядке и условиях дистанционного осуществления процесса подачи заявки и оформления договора через платформу.