https://uz.sputniknews.ru/20220903/studenty-smogut-poluchit-dogovor-i-oplatit-obuchenie-onlayn-27747315.html

Студенты смогут получить договор и оплатить обучение онлайн

Студенты смогут получить договор и оплатить обучение онлайн

С 5 сентября студенты могут скачать платежный договор онлайн.

2022-09-03T18:13+0500

2022-09-03T18:13+0500

2022-09-03T18:13+0500

общество

студенты

онлайн

оплата

безналичная оплата

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ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Министерство высшего и среднего специального образования сообщило о запуске полностью оцифрованного процесса выдачи контрактов для абитуриентов и студентов.Теперь поступившие на первый курс могут без особых хлопот получать платежные договоры онлайн с первого дня нового учебного года.Для этого нужно скачать договор с помощью платформы министерства kontrakt.edu.uz.Также для тех абитуриентов, которые не смогли набрать проходной балл, но изъявили желание обучаться на основе дифференцированной оплаты, появилась возможность подать заявление и оформить договор онлайн.На сайте предоставлена ​​подробная информация о порядке и условиях дистанционного осуществления процесса подачи заявки и оформления договора через платформу.Читайте также:Стала известна сумма арендной платы за школьные учебники

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студенты смогут получить контракт на оплату онлайн с 5 сентября студенты всех уровней бакалавриат магистратура суперконтракт могут скачать платежный договор онлайн и произвести оплату абитуриенты как получить договор на оплату оплатить новости заявления вуз