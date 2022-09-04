https://uz.sputniknews.ru/20220904/pochemu-afganskie-kovry-prodayut-tolko-v-uzbekistan-i-esche-v-dve-strany-27749400.html
Почему афганские ковры продают только в Узбекистан и еще в две страны
Почему афганские ковры продают только в Узбекистан и еще в две страны
Афганцы не могут себе позволить покупать предметы роскоши из-за падения доходов.
2022-09-04T10:00+0500
2022-09-04T10:00+0500
2022-09-04T10:00+0500
экономика
узбекистан
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ковер
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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. На данный момент ковры ручной работы, сотканные в Афганистане, экспортируют только в Узбекистан, Пакистан и Туркменистан. Об этом сообщает Sputnik Афганистан."В другие страны не получается: нет авиасообщения, чтобы доставить продукцию", — говорится в сообщении.Мохибулла Кухи, член ассоциации производителей и экспортеров ковроткачекой продукции, призвал талибов* вернуть возможность продажи ковров в Катар, ОАЭ и Турцию. По его словам, сейчас основной импортер афганских ковров — Пакистан, с которым выстроено автотранспортное сообщение.Занятые в отрасли бизнесмены сообщают, что продажи в этом году резко упали: афганцы не могут себе позволить покупать предметы роскоши из-за падения доходов и уровня жизни. Большинство заказов поступает от афганской диаспоры за рубежом.Кроме того, даже внутренний рынок забирают иранцы: благодаря технологичности производства их массовая продукция гораздо дешевле афганской, где ткут ковры вручную, пишет издание.* — члены организация, находящейся под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также:В Афганистане во время молитвы взорвали мечеть, есть жертвы — видео
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почему афганские ковры сейчас продают только в узбекистан и еще в две страны афганистан экономика экспорт ковров пакистан туркменистан авиасообщение новости ковер
почему афганские ковры сейчас продают только в узбекистан и еще в две страны афганистан экономика экспорт ковров пакистан туркменистан авиасообщение новости ковер
Почему афганские ковры продают только в Узбекистан и еще в две страны
Афганцы не могут себе позволить покупать предметы роскоши из-за падения доходов и уровня жизни.
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik.
На данный момент ковры ручной работы, сотканные в Афганистане, экспортируют только в Узбекистан, Пакистан и Туркменистан. Об этом сообщает Sputnik Афганистан
.
"В другие страны не получается: нет авиасообщения, чтобы доставить продукцию", — говорится в сообщении.
Мохибулла Кухи, член ассоциации производителей и экспортеров ковроткачекой продукции, призвал талибов* вернуть возможность продажи ковров в Катар, ОАЭ и Турцию. По его словам, сейчас основной импортер афганских ковров — Пакистан, с которым выстроено автотранспортное сообщение.
Занятые в отрасли бизнесмены сообщают, что продажи в этом году резко упали: афганцы не могут себе позволить покупать предметы роскоши из-за падения доходов и уровня жизни. Большинство заказов поступает от афганской диаспоры за рубежом.
Кроме того, даже внутренний рынок забирают иранцы: благодаря технологичности производства их массовая продукция гораздо дешевле афганской, где ткут ковры вручную, пишет издание.
* — члены организация, находящейся под санкциями ООН за террористическую деятельность