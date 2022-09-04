https://uz.sputniknews.ru/20220904/rossiya-gotovitsya-k-otmene-globalistskogo-neofeodalizma-27767985.html

Россия готовится к отмене глобалистского неофеодализма

Россия готовится к отмене глобалистского неофеодализма

На встрече с финалистами и организаторами чемпионата цифрового искусства Artmasters первый замглавы АП России С. В. Кириенко внезапно высказался по предмету, который может стать архиболезненным для наших бывших западных партнеров.

2022-09-04T19:21+0500

2022-09-04T19:21+0500

2022-09-04T19:21+0500

колумнисты

россия

искусство

чемпионат

запад

партнерство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/04/27768100_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_22f56b6cfe44df02ce23d0f4daa50331.jpg

А именно: "Российское законодательство в области прав на интеллектуальную собственность в условиях вводимых против страны санкций все равно придется менять, у нас нет вариантов", пишет колумнист РИА Новости Максим Соколов.Это прошло не слишком замеченным, а зря. Для западных интеллектуальных собственников, привыкших собирать с нашей страны обильную дань, это звучит как набат.Ведь речь идет далеко не только об авторских правах на книги, фильмы, а также песни и пляски. Хотя охранение таких прав бывает сопряжено с разными скандалами и сомнительными негоциями (то какой-то отечественный охранитель прав, вероятно, начитавшись Оссиана, приобрел себе романтический замок в Шотландии, то еще что-нибудь в этом роде), в общем и целом охранение изящной интеллектуальной собственности — это сущие мелочи.Куда серьезнее претензии на авторские права в области IT и других передовых технологий, в сфере биопродукции, например, на семена растений, в фармацевтике, в области знаний и наук, когда держатель прав готов собирать весомую дань даже с пользователей теоремы Пифагора.Это звучит анекдотом, но в ходе длительных переговоров о присоединении России к ВТО выяснилось, что передовой Запад совершенно не намерен шутки шутить. А намерен всерьез собирать оброк с наук, искусств и ремесел. И оброк чувствительный. Тем же, кого это не устраивает, было сказано: "Тогда и не мечтайте о великих благах, которые дает членство в ВТО". Поскольку о них страстно мечтали (как же нам без ВТО?), то готовы были угробить не только целые отрасли промышленности, но также самостоятельные знания и навыки — только по импорту и за чувствительную плату.По сути, предлагаемая модель, к счастью, не успевшая вполне реализоваться, больше напоминала не столько свободный обмен товарами и технологиями, сколько систему феодальных повинностей, в которой России была отведена роль мужика-плательщика.Из истории хозяйства известно, что пейзанину предписывалось молоть зерно только на мельнице сеньора за соответствующую плату. Если же мужик сооружал кустарную мельничку, ее должно было разрушить, взяв с мужика соответствующий штраф.Были и более впечатляющие примеры, как-то "соляная габель", налог на соль. В принципе, можно было добывать соль из морской воды, которая являлась соленой не потому, что сеньор или сам король ее своими трудами посолил, а потому, что она была такой от природы. Тем не менее, когда жители приморских областей получали соль путем выпаривания морской воды, сборщики налогов обходились с ними сурово. Доводы, что соль в море — Божия, не действовали.И, вероятно, предвосхищая будущие мнения о глобальной ВТО, во Франции при старом режиме распространялись лубочные картинки с надписью "À bas les impôts" ("Долой налоги"), изображавшие пейзанина в образе Лаокоона, удушаемого сборами. Пейзанин же рубил змей топором.Антифеодальные настроения имели место и в российском экспертном сообществе, но далее публицистических выступлений дело не шло. Начальство объясняло, что уж там феодализм или не феодализм, но глобализм довольно мстителен. В случае чего перекроют кислород и вообще удушат.Но сегодня репрессалии — которыми так пугали — случились сами собой, даже без нарушения законодательства об авторских правах. Что породило естественный вопрос: нужно ли и далее платить глобальному сеньору соляной, медикаментозный, компьютерный, патентный, etc. налоги, когда худшее уже и так произошло?Более того, отказ платить налоги будет для сеньора крайне чувствителен. Big Farma, Big Data и прочие "Биги" получают свои сверхприбыли именно за счет обложения интернационального потребителя, среди которых российский — не последний.Реально это уже и так началось явочным порядком. Власть стала откровенно смотреть сквозь пальцы на обход требований сеньора — после всех его грабительств странно было бы иначе, — но теперь, судя по выступлению С. В. Кириенко, речь может идти уже о форменном денонсировании обязательств, принятых в прошлую невозвратную эпоху."Если вы решили отменить Россию, отменяйте, но с чего вы решили, что отмененная Россия будет свято соблюдать неотменные обязательства насчет интеллектуальной собственности?"Конечно, проще сказать, чем сделать. Вокруг ВТО и законодательства об авторских правах кормилось и кормится немалое количество серьезных людей. Вряд ли они сдадут такой питательный пункт без боя.Кроме того, вместе с ВТО не выплеснуть бы и ребенка. Как указал Кириенко, "а вот как менять, чтобы не нарушить баланс внутри творческого сообщества, — давайте предложения". В самом деле — давать зеленый свет плагиаторам тоже ведь негоже.Однако процесс, кажется, пошел. Коли воевать, так по-военному.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Максим Соколов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/881/03/8810356_0:279:2048:2327_100x100_80_0_0_59cfe324ed9ca58ccb65d4c7f0d50598.jpg

Максим Соколов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/881/03/8810356_0:279:2048:2327_100x100_80_0_0_59cfe324ed9ca58ccb65d4c7f0d50598.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Максим Соколов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/881/03/8810356_0:279:2048:2327_100x100_80_0_0_59cfe324ed9ca58ccb65d4c7f0d50598.jpg

россия готовится к отмене глобалистского неофеодализма на встрече с финалистами и организаторами чемпионата цифрового искусства artmasters первый замглавы ап россии кириенко внезапно высказался по предмету, который может стать архиболезненным для наших бывших западных партнеров