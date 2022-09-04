https://uz.sputniknews.ru/20220904/v-izraile-postradali-chetyre-cheloveka-pri-obstrele-avtobusa-27767021.html
В Израиле четыре человека пострадали при обстреле автобуса
В Израиле четыре человека пострадали при обстреле автобуса
Стрельба произошла в районе Иорданской долины.
2022-09-04T17:20+0500
2022-09-04T17:20+0500
2022-09-04T17:33+0500
в мире
израиль
автобус
обстрел
стрельба
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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Четыре человека получили ранения в ходе обстрела пассажирского автобуса неизвестными в районе Иорданской долины в Израиле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на израильские СМИ и экстренные службы.Согласно данным поисково-спасательной службы "ЗАКА", медики оказывают помощь нескольким пострадавшим. По сообщению СМИ, речь идет о двух раненых в состоянии от средней тяжести до тяжелого и двух легкораненых.В данное время на место происшествия прибыли крупные силы полиции. Уже ведется поиск нападавших. По предварительным данным , нападавшие могли вести стрельбу из машины.Читайте также:
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в израиле пострадали четыре человека при обстреле автобуса стрельба произошла в районе иорданской долины
в израиле пострадали четыре человека при обстреле автобуса стрельба произошла в районе иорданской долины
В Израиле четыре человека пострадали при обстреле автобуса
17:20 04.09.2022 (обновлено: 17:33 04.09.2022)
Стрельба произошла в районе Иорданской долины.
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik.
Четыре человека получили ранения в ходе обстрела пассажирского автобуса неизвестными в районе Иорданской долины в Израиле. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на израильские СМИ и экстренные службы.
"Получено сообщение об инциденте со стрельбой в районе Иорданской долины", - сообщила пресс-служба армии.
Согласно данным поисково-спасательной службы "ЗАКА", медики оказывают помощь нескольким пострадавшим. По сообщению СМИ, речь идет о двух раненых в состоянии от средней тяжести до тяжелого и двух легкораненых.
В данное время на место происшествия прибыли крупные силы полиции. Уже ведется поиск нападавших. По предварительным данным , нападавшие могли вести стрельбу из машины.