https://uz.sputniknews.ru/20220904/v-izraile-postradali-chetyre-cheloveka-pri-obstrele-avtobusa-27767021.html

В Израиле четыре человека пострадали при обстреле автобуса

В Израиле четыре человека пострадали при обстреле автобуса

Стрельба произошла в районе Иорданской долины.

2022-09-04T17:20+0500

2022-09-04T17:20+0500

2022-09-04T17:33+0500

в мире

израиль

автобус

обстрел

стрельба

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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Четыре человека получили ранения в ходе обстрела пассажирского автобуса неизвестными в районе Иорданской долины в Израиле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на израильские СМИ и экстренные службы.Согласно данным поисково-спасательной службы "ЗАКА", медики оказывают помощь нескольким пострадавшим. По сообщению СМИ, речь идет о двух раненых в состоянии от средней тяжести до тяжелого и двух легкораненых.В данное время на место происшествия прибыли крупные силы полиции. Уже ведется поиск нападавших. По предварительным данным , нападавшие могли вести стрельбу из машины.Читайте также:

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Sputnik Узбекистан

в израиле пострадали четыре человека при обстреле автобуса стрельба произошла в районе иорданской долины