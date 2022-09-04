https://uz.sputniknews.ru/20220904/v-mid-uzbekistana-osudili-terroristicheskiy-akt-v-mecheti-afganistana-27766366.html
В МИД Узбекистана осудили террористический акт в мечети Афганистана
В МИД Узбекистана осудили террористический акт в мечети Афганистана
Во внешнеполитическом ведомстве республики заявили, что подобные насильственные действия провоцирую эскалацию напряженности в Афганистане.
2022-09-04T16:00+0500
2022-09-04T16:00+0500
2022-09-04T16:00+0500
политика
мид узбекистана
мечеть
афганистан
республика
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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. В МИД Узбекистана осудили террористический акт в мечети Герата, совершенный во время пятничногй молитвы. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.Также, в заявлении подчеркнули, что подобные насильственные действия провоцируют эскалацию напряженности и препятствуют установлению устойчивого и долгосрочного мира, а также национального согласия в Афганистане.Напомним: в пятницу в мечети в афганской провинции Герат во время молитвы произошел взрыв, в результате чего погиб имам мечети. В правоохранительных органах сообщили, что число пострадавших достигло 29 человек.Читайте также:
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в мид узбекистана осудили террористический акт в мечети афганистана во внешнеполитическом ведомстве республики заявили, что подобные насильственные действия провоцирую эскалацию напряженности в афганистане заявление министерства иностранных дел узбекистана по поводу террористического акта в мечете в герате
в мид узбекистана осудили террористический акт в мечети афганистана во внешнеполитическом ведомстве республики заявили, что подобные насильственные действия провоцирую эскалацию напряженности в афганистане заявление министерства иностранных дел узбекистана по поводу террористического акта в мечете в герате
В МИД Узбекистана осудили террористический акт в мечети Афганистана
Во внешнеполитическом ведомстве республики заявили, что подобные насильственные действия провоцирую эскалацию напряженности в Афганистане.
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. В МИД Узбекистана осудили террористический акт в мечети Герата, совершенный во время пятничногй молитвы. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.
"Решительно осуждаем террористический акт, совершенный 2 сентября 2022 года во время пятничной молитвы в мечети "Гузаргох" города Герата, в результате которого имеются многочисленные жертвы и пострадавшие среди мирного населения", - говорится в официальном заявлении МИД Узбекистана.
Также, в заявлении подчеркнули, что подобные насильственные действия провоцируют эскалацию напряженности и препятствуют установлению устойчивого и долгосрочного мира, а также национального согласия в Афганистане.
Напомним: в пятницу в мечети в афганской провинции Герат во время молитвы произошел взрыв, в результате чего погиб имам мечети. В правоохранительных органах сообщили, что число пострадавших достигло 29 человек.