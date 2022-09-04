https://uz.sputniknews.ru/20220904/v-moskve-pochtili-pamyat-islama-karimova-27761717.html

В Москве почтили память Ислама Каримова

В Москве почтили память Ислама Каримова

Сотрудники посольства Узбекистана в России посетили сквер Ислама Каримова в Москве.

2022-09-04T12:40+0500

2022-09-04T12:40+0500

2022-09-04T12:40+0500

общество

москва

память

ислам каримов

посольство

посольство республики узбекистан в рф

сквер

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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Сотрудники посольства Узбекистана в России, а также Агентства по внешней трудовой миграции, руководителей диаспоральных организаций во главе с Послом Ботиржоном Асадовым посетили сквер Ислама Каримова в Москве. Об этом сообщает ИА "Дунё".Так, пришедшие почтить память первого президента республики возложили цветы к подножию памятника Ислама Каримова.Осенью 2016 года после смерти Ислама Каримова российские и узбекистанские деятели науки и культуры обратились к московским властям с предложением открыть в городе сквер в память национального лидера.Предложение было одобрено Городской межведомственной комиссией по наименованию территориальных единиц, и 1 ноября 2016 года президиум мэрии Москвы принял постановление о присвоении имени Каримова скверу близ здания посольства Узбекистана.Памятник Исламу Каримову был торжественно открыт в 2018 году в присутствии делегации из Узбекистана, включая спикера Сената республики Нигматиллу Юлдашева и вдову Каримова Татьяну. Памятник представляет собой фигуру Каримова в полный рост на фоне архитектурного ансамбля исторической площади Регистан в Самарканде. Монумент изготовлен из бронзы.Читайте также:

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