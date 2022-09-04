https://uz.sputniknews.ru/20220904/v-uzbekistane-startoval-sbor-xlopka-27763847.html

В Узбекистане стартовал сбор хлопка

В Узбекистане стартовал сбор хлопка

В этом году в республике планируют собрать 250 тыс. тонн хлопка.

2022-09-04T17:59+0500

2022-09-04T17:59+0500

2022-09-04T17:59+0500

общество

узбекистан

хлопок

сбор хлопка

сбор

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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. В Сырдарьинской области начался хлопкоуборочный сезон. Об этом сообщает информационное агентство "УзА".Известно, что ранней весной в республике посадили семена хлопчатника на территории 75,5 тыс. га. В этом году в стране планируют собрать 250 тыс. тонн хлопка.Так, в Сардобинском районе в хлопково-текстильном кластере "Сардоба Универсал Кластер" прошел семинар, посвященный качественному и своевременному сбору урожая. В нем приняли участие ответственные лица отраслевых предприятий и организаций, руководители хлопково-текстильных кластеров. Стороны обсудили вопросы создания приемлемых условий для сборщиков хлопка, оплаты труда.В данном мероприятии, давшем старт хлопкоуборочному сезону, принял участие хоким Сырдарьинской области Гафурджон Мирзаев.Сообщается, что во всех районах организованы центры сбора хлопка. К сбору привлекаются работники хлопково-текстильных кластеров, фермерских хозяйств, сборщики-добровольцы, которые на данный момент не заняты на постоянной работе, и добровольцы - на договорной основе. Также сформирован список, создана электронная база данных. Ожидается, что в этом году в сборе хлопка будут участвовать свыше 90 тыс. человек в 769 отрядах. Кроме этого, создан палаточный городок на 200 человек, где есть все условия для проживания и отдыха работников: спальни, комната отдыха, медпункт, молельная комната. Палатки обеспечены постельным бельем, одеялами, мягкой мебелью.Читайте также:

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в узбекистане стартовал сбор хлопка в этом году в республике планируют собрать 250 тысяч тонн хлопка где растят хлопок в узбекистане сырдарьинская область