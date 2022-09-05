https://uz.sputniknews.ru/20220905/fermeram-i-selskoxozyaystvennym-klasteram-vydelyat-kredity--mirziyoev-27804158.html
Фермерам и сельскохозяйственным кластерам выделят кредиты — Мирзиёев
Фермерам и сельскохозяйственным кластерам выделят кредиты — Мирзиёев
Появится новая система кредитования плодоовощной продукции.
2022-09-05T19:02+0500
2022-09-05T19:02+0500
2022-09-05T19:07+0500
экономика
шавкат мирзиёев
сельское хозяйство
фермер
кредит
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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. С 15 сентября фермерам и сельскохозяйственным кластерам предоставят беззалоговые кредиты в размере до 150 млн сумов на семена, удобрения, средства защиты растений, овощей зернобобовых и масличных культур. Об этом заявил Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания по вопросу обеспечения стабильности цен на основные продукты питания и создания резервов, сообщает пресс-служба лидера страны.При этом будет возможность получить половину этих средств наличными. Для этого Агентству садоводства выделят дополнительно 300 млрд сумов.По распоряжению президента, теперь 50% стоимости страхования урожая будет покрывать государство.Кроме того, льготы предоставят собственникам теплиц во всех регионах."Эта новость поможет работать лучше многим нашим аграриям и даст возможность эффективно использовать 700 млрд сумов, которые не используются в Аграрном фонде", - отметил Мирзиёев.Также сообщается, что хокимы должны сократить ввоз семян в три раза в ближайшие два года.Читайте также:Граждане получат дополнительные 20 тысяч гектаров посевных площадей — Мирзиёев
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фермерам и сельскохозяйственным кластерам выделят кредиты мирзиёев в узбекистане появится совершенно новая система кредитования плодоовощной продукции как взять кредит на сельское хозяйство новости заявления семена удобрения средства защиты растений овощей зернобобовых масличных культур беззалоговый кредит
фермерам и сельскохозяйственным кластерам выделят кредиты мирзиёев в узбекистане появится совершенно новая система кредитования плодоовощной продукции как взять кредит на сельское хозяйство новости заявления семена удобрения средства защиты растений овощей зернобобовых масличных культур беззалоговый кредит
Фермерам и сельскохозяйственным кластерам выделят кредиты — Мирзиёев
19:02 05.09.2022 (обновлено: 19:07 05.09.2022)
В Узбекистане появится совершенно новая система кредитования плодоовощной продукции.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. С 15 сентября фермерам и сельскохозяйственным кластерам предоставят беззалоговые кредиты в размере до 150 млн сумов на семена, удобрения, средства защиты растений, овощей зернобобовых и масличных культур.
Об этом заявил Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания по вопросу обеспечения стабильности цен на основные продукты питания и создания резервов, сообщает пресс-служба
лидера страны.
При этом будет возможность получить половину этих средств наличными. Для этого Агентству садоводства выделят дополнительно 300 млрд сумов.
По распоряжению президента, теперь 50% стоимости страхования урожая будет покрывать государство.
Кроме того, льготы предоставят собственникам теплиц во всех регионах.
"Эта новость поможет работать лучше многим нашим аграриям и даст возможность эффективно использовать 700 млрд сумов, которые не используются в Аграрном фонде", - отметил Мирзиёев.
Также сообщается, что хокимы должны сократить ввоз семян в три раза в ближайшие два года.